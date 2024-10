Dos equipos de bomberos del CPEI de Badajoz se desplazarán a la zona de Valencia

Ep.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado que dos equipos de bomberos del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios (CPEI), compuestos cada uno por cinco efectivos, se desplazarán a la zona de Valencia y las afectadas por las consecuencias de la DANA con guías caninos especializados en la búsqueda de personas.



Así lo ha avanzado durante el turno de intervención del presidente en el pleno ordinario celebrado este miércoles correspondiente al mes de octubre, en el que Gallardo ha querido trasladar, en nombre de la corporación provincial, su solidaridad con las provincias de Valencia y Albacete que este martes fueron "fuertemente" golpeadas por el temporal y las inundaciones de la DANA, que han dejado hasta el momento, y de forma actualizada, 63 fallecidos y decenas de desaparecidos.



"Por lo tanto, nos enfrentamos a una situación terriblemente trágica en nuestro país", ha lamentado, para remarcar que desde el CPEI de Badajoz se han puesto en marcha trabajos de colaboración y en las próximas horas se enviarán a la zona dos equipos de cinco bomberos cada uno, con un total de 10 efectivos, y también equipos acompañados de perros de rescate que es lo que se les ha pedido "por ahora".



Al mismo tiempo, han puesto a disposición de los presidentes de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la solidaridad de la Diputación de Badajoz y "por supuesto" la colaboración en las necesidades que les planteen, sean efectivos humanos, materiales o económicos.



Para Gallardo, "es una solidaridad la que expresa el pueblo extremeño y la Diputación de Badajoz como siempre hemos recibido cuando en situaciones, como las vividas en el año 97 en Badajoz, tuvimos la solidaridad del pueblo español". Así, ha mostrado la solidaridad con las víctimas, los familiares y "sobre todo en el ánimo y el apoyo de que todos y cada uno de los ciudadanos estamos con ellos".



"LO LLEVAMOS TODO"



En declaraciones a los medios al término del pleno, el gerente del CPEI, José Antonio Palanco, ha explicado que se han puesto en contacto con el Consorcio de Valencia a través de una asociación que tienen todos los de España, donde se han ofrecido a ayudarles y en qué es lo que necesitaban.



"Es verdad que ahora mismo está todo cerrado, es decir, en Valencia y sus alrededores es imposible entrar, con lo cual lo primero que hemos tenido que asegurar es que todos los efectivos que vayan van con necesidades cero", ha remarcado, para matizar que van con su propio material, su propia comida o medicamentos y el alojamiento.



"Lo llevamos todo" y saldrán a lo largo de esta madrugada hacia Valencia, "más que nada para que, a partir de mañana, cuando ya la cosa esté un poco más tranquila y haya vías de comunicación empecemos a relevar a los compañeros que están allí".



Principalmente, ha detallado Palanco, trabajarán en torno a la búsqueda de personas, que es lo que "corre más importancia", y "hasta ahora" han confirmado que van dos equipos que son independientes, compuestos cada uno con un sargento de guardia con cuatro bomberos. Aparte, cada uno va a contar también con un guía canino con un perro de rescate "especial" para la búsqueda de personas, de manera que se desplazarán en total 12 efectivos, dado que los dos canes llevan su propio bombero que es guía, más los dos perros.



El transporte hacia la zona, ha concluido, se realizará por carretera y con vehículos 4x4. "Somos autosuficientes, porque tan importante en estos momentos es ayudar como no molestar".



MINUTO DE SILENCIO



Previamente, en la Diputación de Badajoz se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de las inundaciones en las provincias de Valencia y Albacete a las 12,00 horas, en el que Miguel Ángel Gallardo ha señalado que este miércoles es un día para mostrar la solidaridad con la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, y con todas las personas que están sufriendo las consecuencias de los "terribles" acontecimientos como consecuencia de la climatología y de la DANA que se está produciendo.



"Nuestra solidaridad y, sobre todo, nuestro apoyo a las familias que, directamente, lo viven con más crudeza", ha remarcado, mientras que sobre las víctimas mortales ha lamentado que "cuando se pierde la vida se pierden todos los proyectos", y, en ese sentido, desde la provincia de Badajoz trasladan su solidaridad.



Asimismo, están en "permanente contacto" con las autoridades de ambas comunidades, y, como ha precisado, van a enviar a la Comunidad Valenciana dos equipos de bomberos con diez efectivos, como también han trasladado su "máxima disposición" para aportar tanto materiales, enseres o personal para poder ayudar en esta "trágica" situación.



Y es que, como ha recordado Gallardo, Extremadura es una tierra solidaria y también la recibió en "los momentos más trágicos" en el año 97 cuando se produjeron las inundaciones en Badajoz y en Valverde de Leganés. "Por lo tanto, nuestra solidaridad debe acompañar también a los que hoy sufren y, en ese sentido, nosotros estamos siempre a disposición de lo que nos trasladen", ha abundado, junto con que "es verdad que hay que hacerlo siempre de forma ordenada".



Así, "no sirve tener mucha gente o mandar de algo en cantidad excesiva, si realmente eso no se necesita", de manera tal que están a la espera de que les trasladen cuáles son las necesidades para poderlas aportar.