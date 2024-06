Unos 200 bomberos del CPEI protestan ante la Diputación de Badajoz por falta de personal

Ep.

Unos 200 bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz (CPEI) de los 15 parques de la provincia, han protestado este viernes ante la institución provincial, convocados por los sindicatos USO y UGT, por el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y ante la falta de personal, en relación a lo cual piden un incremento de la plantilla que les haga trabajar "con seguridad".



La protesta ha incluido una "performance" de un entierro con el traslado de un féretro, en cuya parte superior han colocado un traje y un casco de bomberos, desde Juan Carlos I a las puertas de la diputación pacense en Felipe Checa y oficiado por Antonio Esteban, de USO, caracterizado como un obispo y quien ha lamentado que, seis años después, se han visto "nuevamente obligados" a volver a manifestarse ante las puertas de la diputación ante la "dejadez" de su presidente, Miguel Ángel Gallardo.



Durante su intervención, ha remarcado que este viernes llevan a cabo este acto porque, como colectivo de bomberos, tienen el deber de proteger su comunidad, pero que con los medios humanos actuales no lo pueden hacer "ni con garantía, ni con seguridad, ni con eficiencia".



"Exijamos el cumplimiento de los mínimos desde el inicio de la intervención, porque no se nos puede pedir que, cuando lleguemos a un incendio de vivienda, no entremos a extinguir o a rescatar hasta que llegue la dotación mínima de cinco bomberos y que, mientras tanto, tiremos agua desde fuera de la vivienda", ha dicho, para preguntar se pueden esperar veinte minutos o una hora para poder intervenir en el rescate de una persona.



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



En declaraciones a los medios, el delegado de UGT y delegado de Prevención de Riesgos Laborales del CPEI, Gustavo Viejo, ha explicado que este viernes se manifiestan para exigir unas medidas y unas condiciones en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y por el "incumplimiento" de la palabra del propio gerente del consorcio, José Antonio Palanco, y del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.



Sobre esto último se ha referido a una reunión que mantuvieron con la anterior diputada y el actual gerente en diciembre en la que les expusieron una serie de medidas para llevar a cabo después de las fiestas navideñas, y a que, pasados cinco meses, no se sentaron con ellos, y una vez celebran una mesa general de negociación "nada" de lo que les dijeron "estaba encima de la mesa".



"Lo que reclamamos y lo que exigimos es el cumplimiento de las evaluaciones de riesgo que actualmente tiene la Diputación de Badajoz, no solamente por nuestra seguridad, sino también por la seguridad propia del ciudadano, que es el que está sufriendo este tipo de mala gestión por parte de la diputación", ha señalado, junto con que en la protesta no están todos los sindicatos.



Como delegado de prevención y sindical, ha destacado "la necesidad" y "obligación" de tener que apoyar "cualquier medida en materia preventiva porque se pone en riesgo la seguridad de los compañeros, como así ha pasado en los últimos días que ha habido accidentes laborales", a la par que ha expuesto que, tras ello, hay una inspección y un procedimiento de investigación, y que "las cosas tienen que estar en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".



Sobre las medidas que se están incumpliendo por parte de la diputación, ha señalado que tienen una evaluación de riesgo del año 2019 que determina que tiene que haber cinco bomberos por cada parque y turno, y actualmente están dos en algunos parques y tres en otros, de tal modo que, si hay un incendio de vivienda en una población, y "da la casualidad" que están tres de guardia "no pueden actuar" y entrar en la misma para socorrer la vida de quien pudiera estar en su interior hasta que no llegue un segundo parque o dotación.



"Tiene que haber cinco bomberos para poder entrar en ese incendio de vivienda. Entonces, nosotros exigimos que eso se cumpla y que se cumpla con esas evaluaciones de riesgos", ha reclamado, para exigir que haya cinco bomberos por parque en cumplimiento de las evaluaciones de riesgo que actualmente tiene la Diputación de Badajoz, "hecho por el servicio de prevención ajeno que tiene contratado la administración".



En este contexto, ha explicado, existen parques rurales agrupados, que son dos instalaciones y una única unidad administrativa, como es el caso de Herrera del Duque y Castuera, Llerena con Azuaga y Fregenal con Villafranca, y de manera que estos parques forman la estructura de cinco bomberos, pero entre Herrera y Castuera hay una hora de camino y, hasta que no llegue uno, no puede actuar el otro.



Actualmente, en plantilla están contratados unos 300 bomberos en la escala operativa y, en base a las evaluaciones de riesgo, serían necesarios 75 más, mientras que en cuanto a equipos ha abogado por dotar a todos los parques con aquellos suficientes para poder llevar a cabo todas las actuaciones "con un mínimo de calidad" y ha especificado que se trata de vehículos o EPI, aunque "sobre todo" la "deficiencia mayor" que tienen es el personal.



Con la citada performance, han querido simular cómo se encuentran "ahora mismo" los bomberos, una situación "crítica", "abandonados y dejados" por parte del presidente de la diputación, que "es conocedor de todo esto" y del gerente del CPEI, que también lo es "de primera mano".



Así y al sacar un ataúd "es como un símbolo hacia la ciudadanía de cómo nos encontramos nosotros y dónde nos podemos encontrar nosotros, o cualquiera de vosotros, si no tenéis una respuesta rápida por parte de un servicio de bomberos que sea eficiente y seguro", ha remarcado a los periodistas Viejo, que ha detallado que entre UGT y USO suman alrededor del 70 por ciento y tienen la mayoría de la representatividad en la mesa general, en la que también están presentes CCOO, SIP y CSIF.



PLANIFICACIÓN PREVENTIVA



Ismael Díaz, delegado de USO y delegado de Prevención de Riesgos Laborales del CPEI, ha apuntillado por su parte que desde 2018-2019 hay un documento técnico de evaluación de riesgos o planificación preventiva para reducir o minimizar los riesgos, y aunque los hay que, como bomberos, no pueden minimizar ni reducir, dentro de esa planificación se tiene que dotar de recursos humanos o bomberos, procedimientos de trabajo y formación.



Asimismo, en dicho documento figura que, para realizar las tareas "con seguridad" se tiene que dotar de recursos humanos en un número mínimo dependiendo de la tarea, por ejemplo cinco en caso de incendio una vivienda, o que no pueden entrar en una estructura, hacer un rescate o salvamento "con las suficientes garantías" estando dos personas de guardia, porque ni con dos ni con tres "se genera una situación de seguridad en el trabajo".



"Eso es exactamente lo que estamos reivindicando hoy, pero que no es nuevo. Esto lo venimos arrastrando desde 2018-2019 y creemos que ya hemos dado el suficiente margen para poder gestionar un incremento de plantilla que nos haga trabajar con seguridad, que es lo único que pedimos, trabajar con seguridad y darle la seguridad al ciudadano que requiere y necesita", ha concluido.