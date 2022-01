Condenado a 3 años y 9 meses prisión por intento homicidio contra dos policías en Badajoz

Ep.



La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a un hombre a 3 años, 9 meses y 1 día de prisión por atentado contra la autoridad y homicidio en grado de tentativa contra dos agentes de la Policía Nacional en unos hechos ocurridos en la Marisquería Cantero de Badajoz el 14 de octubre de 2018.



En la sentencia, de 17 de enero de 2022 y contra la que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se considera probado, entre otras cuestiones, que el denunciado cogió el arma de uno de los agentes "con intención de matar" y que golpeó con un banco a los policía desplazados hasta el lugar.



Los hecho ocurrieron el 14 de octubre de 2018 cuando los agentes acudieron a la Marisquería Cantero de la ciudad de Badajoz sobre las 20,45 horas al denunciar una empleada del establecimiento la sustracción del dinero de la caja registradora, por lo que procedieron a la identificación de los tres clientes que en ese momento se encontraban en su interior, "uno de ellos el procesado, quien en todo momento se negaba a manifestar ningún dato de identidad ni a exhibir documentación alguna, por lo que los agentes procedieron a su detención, trasladándolo hasta dependencia policiales a efectos de identificarlo", según establece la sentencia.



Durante el traslado, el procesado "se dirigió reiteradamente a los agentes diciéndoles sois unas mierdas, mañana nos vamos a ver las caras, no sabéis con quien estáis dando ,Badajoz es muy chico, ya os pegaré el susto", a la vez que golpeaba violentamente la mampara del vehículo policial.



Una vez en dependencias policiales, según la sentencia, el procesado continuaba con su "actitud agresiva hacia los agentes, a los dirigía reiteradamente expresiones como hay más días que ollas, os tengo que ver sin uniforme y sin placa", e incumplía todas las indicaciones que se le realizaban, "procedieron a su detención por tales motivos".



Por ello, fue trasladado al área de seguridad de la Comisaría para ser ingresado en los calabozos. Allí, "cuando encontraba sentado en un banco de hierro para, como resulta preceptivo, ser cacheado, de manera sorpresiva agarró el banco, intentando golpear con el mismo" a uno de los agentes, siendo auxiliado por otro que prestaba servicio de seguridad en los calabozos, que intentaron reducirle, "momento en el que el detenido, extrayéndola de la funda donde la guardaba, consigue arrebatar el arma reglamentaria del agente que se hallaba sin cargador y sin bala en la recámara, es decir, completamente descargada".



La sentencia recoge como el detenido, con el arma en su poder, realizó la maniobra de amartillarla y montarla, dirigiéndola de manera alternativa contra el cuerpo, zona de pecho y abdomen, de los dos agentes, y diciendo repetidamente ahora que, ahora qué, accionó varias veces el gatillo con intención de acabar con sus vidas, siendo posteriormente reducido".



El fallo judicial señala que el arma no se disparó al estar sin cargador, "circunstancia que no era conocida por el acusado", y precisa que llevar el arma sin cargador en esa zona de la comisaría es una consigna general adoptada por razones de seguridad.



Por esos hechos, uno de los agentes sufrió una contusión dolorosa en hombro derecho, compatible con tendinitis, algias dorsales y ansiedad postraumática, además de ansiedad; mientras que el otro policía sufrió policontusiones, heridas superficiales en rodilla derecha y artritis traumática trapecio-metacarpiana, además de tratamiento médico-farmacológico y rehabilitación.



El procesado ha permanecido en prisión provisional por estos hechos entre los días 16 de octubre de 2018 y 29 de enero de 2019.