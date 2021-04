Las Medallas de Oro de la Provincia de Badajoz sirven para "reforzar el municipalismo"

El cine-teatro Salón Modelo de Fuente del Maestre ha acogido este lunes, 26 de abril, el acto institucional del Día de la Provincia con la entrega de las Medallas de Oro de 2020 y 2021. En esta ocasión, los galardonados han coincidido en manifestar su orgullo por recibir esta distinción proveniente de su tierra.

En concreto, se trata de unos premios que, además, tal y como ha recordado el presidente provincial, Miguel Ángel Gallardo, sirven para "reforzar el municipalismo" y son reflejo "de lo que nace y crece en esta tierra". El acto ha estado presentado por el actor montijano José Antonio Moreno, Josean, quien le ha dado dinamismo a la gala, e incluso, se ha atrevido a cantar, mostrando sus grandes dotes para la música.

Al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, le han acompañado las principales autoridades de la región, como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; los ex presidentes regionales, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago; el alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios, así como galardonados y representantes institucionales.

MEDALLAS DE ORO 2020

De este modo, el baloncestista villanovense, José Manuel Calderón, receptor de una de las Medallas de Oro del 2020, ha sido uno de los grandes ausentes en la gala. Su padre, José Calderón, ha sido el encargado de recoger la distinción, mientras que el deportista ha mostrado su agradecimiento a través de un vídeo desde New York.

"Siento no estar ahí. Me hacía mucha ilusión. Nos vamos acercando a la normalidad, pero aún nos queda un poquito, por eso quería dar las gracias a todos los que os habéis sacrificado para pasar estos momentos. Para mí es un placer y un orgullo recibir esta distinción. Es un orgullo llevar el nombre de la provincia de Badajoz, de Villanueva de la Serena y de Extremadura y lo seguiré haciendo. Recibo esta medalla con mucha ilusión", ha manifestado.

A continuación, el siguiente en recibir la Medalla ha sido el industrial jerezano, Alfonso Gallardo, por poner su capacidad y su talento al servicio de su tierra. "Yo no soy hombre de palabras, pero esta medalla, sin los obreros, que son mis amigos, no se hubiera hecho nada. Sin el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, ni la Junta no se hubiera hecho nada. Y sin todo el pueblo extremeño. Desde aquí mi mayor abrazo y mi mayor deseo. Me gustaría también mandar un mensaje a la juventud extremeña, para que vayan adelante, que le echen valor y que no se acobarden", ha subrayado.

Por su parte, la última de las distinciones del año pasado la ha recogido la periodista Pepa Bueno, caracterizada por su rigor informativo y por su defensa a ultranza de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Una 'gigante de la comunicación', como la ha definido Josean.

Ante estas palabras, la comunicadora ha apuntado que "no hay reconocimiento equiparable al que te dan en la tierra que naciste y donde tienes enterrados a tus padres". "Ellos me dieron los valores por los que camino por la vida. No están aquí, pero seguimos sus hijas, sus nietos, dispersos por el mundo, pero teniendo claro de dónde venimos. Recojo esta medalla con los que no están en la memoria y con la mochila cargada de raíces", ha insistido.

Para Bueno, "esta medalla me recuerda a mi tierra y a los míos. Después de la salud, lo más importante que tenemos que preservar es la convivencia entre diferentes", ha sentenciado.

MEDALLAS DE 2021

En cuanto a las Medallas de Oro 2021, la primera se ha entregado a los sindicatos CC.OO. y UGT y la CREEx, ex-aequo, como agentes sociales extremeños que siempre han demostrado una gran capacidad de interlocución, de pactos y de acuerdos en beneficio del empleo y la competitividad empresarial, según informa la Diputación pacense en una nota de prensa.

La han recogido Javier Peinado, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez. Precisamente, el máximo representante de la patronal ha admitido que esta distinción "es para todo el colectivo empresarial de Extremadura, sean empresas pequeñas, medianas, autónomos... a los que hay que agradecer el esfuerzo que hacen a diario".

Mientras, Chacón, de UGT, ha indicado que "es un orgullo estar compartiendo este reconocimiento, ya que lo importante es entender que con la palabra, el diálogo y buscando lo que nos une, hacemos región".

En esta línea, Sánchez, de CC.OO, ha indicado que "para nosotros es un honor, un placer y un orgullo esta medalla, que tendremos en un sitio privilegiado en nuestra sede". "En estos momentos hemos dado muestra de estar a la altura, de los trabajadores, de los empresarios y de los autónomos, para que nadie se quede atrás. Esta medalla es de todos ellos", ha apostillado.

También se ha entregado la distinción a la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, quien ha recorrido un camino de implicación en la lucha contra la violencia de género, la igualdad de oportunidades y una sociedad más equitativa. Ante los presentes ha admitido estar muy emocionada y tenía clara su dedicatoria.

"Se lo dedico a todas las mujeres y hombres que trabajan en la administración de justicia. Que propiciaron que durante los días de pandemia, ninguno de esos juzgados de guardia estuvieran cerrados, trabajando en la protección de los derechos de los ciudadanos. Hicieron esa justicia de trincheras tan necesaria", ha aseverado.

Finalmente, la tercera Medalla de 2021 ha ido a parar a manos de los alcaldes, alcaldesas y demás trabajadores municipales. La ha recogido el presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), Francisco Buenavista. "Para mí es todo un honor recoger esta medalla, que es de todos los alcaldes y alcaldesas y trabajadores al servicio de los gobiernos locales", ha aseverado.

Y es que, según sus palabras, "los alcaldes hemos estado respondiendo, siguiendo el principio del deber y con vocación de servicio; sentimos mucho orgullo por recibir este premio, sobre todo viendo la talla del resto de premiados".

"En esa respuesta, ha sido vital el trabajo de nuestros concejales y trabajadores y trabajadoras, que se han entregado y han puesto la carne en el asador. No me olvido de esa gente que nos ha dejado en el camino, que son la cicatriz en esta guerra y en esta batalla", ha sentenciado.

"VALORAR MÁS LO QUE TENEMOS"

El turno de discursos institucionales lo abrió el alcalde, Juan Antonio Barrios, que reconoció que este tiempo nos está ayudando a "valorar más lo que tenemos".

En este sentido, ha asegurado que el Día de la Provincia no debe quedar aquí. "Los alcaldes y concejales tenemos la obligación de decir que detrás de las obras, servicios o actuaciones en nuestros pueblos está la Diputación de Badajoz", ha argumentado.

"Y que vean y comprendan que no sólo somos 27 diputados que se reúnen una vez al mes. Esta es la institución más cercana. Aportamos mucho a los pueblos de la provincia, pues sabemos cuáles son sus problemas y las soluciones", ha concluido.

REFUERZO DEL MUNICIPALISMO

Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha iniciado su alocución recordando la misma celebración hace dos años en Montijo y estableció un paralelismo con la gala de este año.

"Dos años después, y no por casualidad, los alcaldes y alcaldesas comparten entre todos, junto al resto de trabajadores municipales, la Medalla de Oro de la Provincia, por lo realizado desde el inicio de la pandemia. La foto de hoy será muy distinta a la de entonces pero de nuevo, las mujeres y hombres que democráticamente fueron elegidos por sus conciudadanos, refuerzan el municipalismo con sus ejemplos", ha argumentado.

En este caso, ha tenido un recuerdo especial: "Hay inevitables ausencias que me acompañan emocionalmente. Dos mujeres luchadoras, valientes, defensoras a ultranza del mundo rural. Cada una desde su ideología y siglas de partido, pero con una pasión común: que desde Maguilla y Romangordo se supiera que nuestros pequeños pueblos son el corazón de esta tierra".

"Nandi nunca vio obstáculos para defender lo que creía. Mi compañera Charo, al frente de la Diputación de Cáceres también, rescató la memoria sencilla de nuestras gentes", ha manifestado Gallardo, quien también ha aprovechado para dejar una reflexión en su discurso.

"Cuando la palabra impera, cuando se tiene intención de escuchar a quien está enfrente, sea compañero o rival político, es cuando se produce el auténtico debate entre demócratas. El resultado es incontestable: 42 años de libertades, derechos sociales y deberes ciudadanos, tolerancias, justicia, respeto a la diversidad, de pensamiento, de forjar una sociedad plena en igualdades", ha manifestado.

"Ni radicalismos sobre el territorio ni fascismos utilizando micrófonos en los medios de comunicación. Separatismos y extremismos buscan la fractura de la sociedad. Un extremeño valiente, como Javier Cercas, no estará solo frente a quien corrompe sus palabras. Me quedo con estos extremeños que, desde la centralidad, defienden el derecho a pensar diferente, desde la democracia", ha señalado.

Asimismo, Gallardo ha afirmado que "las Medallas de la Provincia que hoy se han entregado, son fiel reflejo de lo que nace y crece en esta tierra". Para el resto de medallas, el presidente provincial también tuvo palabras.

De Calderón y Alfonso Gallardo ha dicho que "son generaciones y formas de vida diferentes, pero han llegado donde se propusieron, a base de esfuerzos, riesgos, éxitos, obstáculos e ilusiones quizá no siempre alcanzadas".

Mientras, sobre Pepa Bueno, ha indicado que es una extremeña "que utiliza la palabra para la libertad", mientras que de María Félix Tena, ha señalado que desde su Monterrrubio natal ha llegado a la cúpula de la judicatura y "en el camino ha ido trabajando por esa equidad o por un escenario más próximo a la igualdad de oportunidades y combatir la violencia de género".

Respecto al premio a sindicatos y Creex, Gallardo ha dicho que es "la representación del diálogo, la concertación social y el esfuerzo de ceder para alcanzar", ha sentenciado.