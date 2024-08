Promociones de casino: Bono de bienvenida de PinUp, reembolso y Gift Box

Bono de bienvenida de PinUp y otras promociones

Los casinos en línea ofrecen numerosos beneficios para los clientes, específicamente, una amplia gama de juegos y bonos generosos. Los usuarios chilenos visitan plataformas que garantizan promociones, como el PinUp bono de bienvenida para el registro y el primer depósito después de crear una cuenta. Este y otros bonos proporcionan fondos adicionales que puedes utilizar para jugar durante más horas sin gastar más dinero. Este artículo explora dichas promociones en uno de los casinos más populares en Chile, Pin Up.

Sobre Pin Up casino en Chile

Pin Up casino es una plataforma internacional de azar que opera legalmente en Chile. Este casino cuenta con una amplia colección de tragaperras (más de 5,000 máquinas), juegos de cartas y de mesa, juegos rápidos, crupieres en vivo y ofertas especiales como bingo, keno, loterías y más.

Esta plataforma atrae a los jugadores con su enorme selección de bonos. El primer bono de casino que obtienes es por registro y primer depósito (promoción de bienvenida), y es una de las mejores ofertas en la industria. Sin embargo, hay muchas más ofertas que benefician a los clientes de Chile en 2024.

Bonos del casino Pin Up

Pin Up tiene varios bonos generosos. Algunos están siempre disponibles, mientras que otros se renuevan semanal o mensualmente. Pin Up Chile a menudo tiene bonos para eventos especiales, celebraciones, y así sucesivamente.

Estas son las ofertas más populares en Pin Up:

Bono de bienvenida. Garantiza un 120% y 250 giros gratis en el primer depósito. Si el depósito se realiza dentro de una hora después del registro, los jugadores obtienen un bono del 120%. De lo contrario, el bono es del 100%. El bono de bienvenida del casino Pin Up en efectivo requiere una apuesta de 20 veces dentro de 72 horas, y el retiro máximo es cinco veces el bono.

Reembolso semanal. Garantiza hasta un 10% de las pérdidas netas de la semana anterior. El porcentaje de reembolso depende de las pérdidas, y debes apostar el bono 3 veces dentro de 72 horas. El retiro máximo de las ganancias del reembolso es 10 veces la promoción.

El bono Gift Box es una caja que recibes cada vez que apuestas una cierta cantidad. Cada Gift Box puede contener dinero en efectivo, dinero de bono, Pincoins (la moneda oficial de VIP club, Pincoins) o giros gratis (las recompensas son aleatorias). Puedes recibir hasta diez Gift Box por día, y debes utilizar cada caja dentro de diez días, o las recompensas desaparecerán.

Bono de cumpleaños del casino. Los jugadores verifican su identidad para demostrar que tienen 18 años, por lo que revelan su fecha de nacimiento. Sin embargo, también reciben un bono de cumpleaños en el casino cuando es su día especial. El bono varía y puede ofrecer giros gratis, dinero en efectivo, entre otros.

Bonos de depósito. Pin Up a menudo renueva su colección de diferentes promociones donde el principal requisito es realizar un depósito para obtener dinero adicional. Por ejemplo, durante una festividad, como Año Nuevo o Pascua, Pin Up puede ofrecer un bono de depósito del 100%.

Pin Up también proporciona códigos promocionales cuando te unes a la comunidad de Telegram. También puedes encontrar una amplia gama de bonos especiales en las páginas oficiales de Instagram y Telegram. Pin Up también cuenta con un club de lealtad y muchas otras ofertas.

Conclusión sobre del sistema de bono de casino

Pin Up Chile tiene promociones generosas para diferentes juegos. Todos los bonos tienen condiciones razonables, y Pin Up ha cambiado recientemente el requisito de apuesta del 50x al 20x en el bono de bienvenida. Puedes pagar de forma segura y recibir dinero adicional en Pin Up.