3 ventajas de pasar la Semana Santa por Europa

Es muy común poder disfrutar de unos días libres durante la Semana Santa, especialmente porque coincide con vacaciones escolares, y aunque normalmente no son unas vacaciones tan largas como las de verano, lo cierto es que, entre festivos y días de vacaciones, es muy posible que incluso muchos puedan disfrutar de la semana completa sin tener que ir a trabajar. Por eso, para poder aprovechar al máximo los días libres, optar por una escapada por Europa es una de las opciones más recurridas, y no es para menos, pues son muchas las ventajas de celebrar la Pascua en una capital europea.

Y es que no solo es posible disfrutar de las ciudades más bonitas con un vuelo de no más de tres horas, sino que también se pueden conseguir los billetes a un precio mucho más económico que cuando se viaja fuera de la Unión. Además, te ahorras el jet lag y puedes volar disfrutando de todos tus derechos como pasajero, con lo que, por ejemplo, podrás recibir una indemnización por retraso de vuelo si eso sucede, tanto reclamando a la aerolínea con la ayuda de AirHelp como haciéndolo por tu cuenta.

A continuación te contamos tres ventajas de viajar por Europa para celebrar la Pascua.

Vive una Pascua diferente

Cualquier escapada es siempre bienvenida, y hacerla durante la Semana Santa te permitirá poder vivir la Pascua de una forma distinta.

Si eres fiel a la tradición española, seguro que no quieres perderte las procesiones más concurridas del país. Sin embargo, si prefieres probar otras tradiciones, especialmente si tienes niños, en el país anglosajón podréis celebrar esta festividad de una forma algo distinta, pues está centrada especialmente en el huevo de pascua, que no solo se decora de forma colorida, sino que también es el protagonista de diversas actividades, como el Easter Egg Hunt (la búsqueda del huevo de pascua) o el Easter Egg Rolling, en la que se hacen rodar huevos colina abajo y los niños corren para llegar antes que ellos.

En general, la presencia del tradicional huevo de pascua lo encontrarás en muchas capitales de Europa, pero, por ejemplo, Finlandia te sorprenderá porque, además, el fuego es el protagonista del Sábado Santo, cuando, con enormes hogueras, se ahuyenta a brujas y espíritus.

El Sábado Santo también es el día escogido en la isla griega de Corfú para despertar a la diosa de la primavera, Perséfone. O al menos ese es el origen pagano que algunos otorgan a la tradición de lanzar botijos llenos de agua por las ventanas de las casas. El estruendo que esto causa junto con la música de distintas bandas que comienzan a desfilar por sus calles pretenden hacer que la diosa de la vegetación regrese.

Como ves, la variedad de festividades, más o menos religiosas, es verdaderamente extensa en Europa, por lo que puedes escoger la opción que más interesante te resulte.

Vuelos cortos y más económicos

Como decíamos, optar por escapadas con vuelos con trayectos cortos tiene, a su vez, muchas ventajas, siendo la principal el precio. Es cierto que volar en esta época del año es más caro que hacerlo durante meses más tranquilos, especialmente si compras los billetes con poca antelación. Sin embargo, volar a una capital europea siempre será más económico que comprar un billete para un vuelo no comunitario de muchos más quilómetros.

Además, un vuelo de dos o tres horas puede ser ideal si no eres muy amigo de las alturas. Esto también te permitirá no perder mucho tiempo en desplazamientos y ahorrarte el temido jet lag, algo que siempre es positivo si no dispones de muchos días libres antes de volver al trabajo, y todo esto disfrutando de una cobertura de derechos del pasajero especialmente amplia.

Derechos del pasajero en caso de retraso de vuelo

Y es que, si tu vuelo se retrasa estas vacaciones, estar en un aeropuerto europeo te podría permitir recibir una compensación de hasta 600 euros.

Los requisitos que la normativa europea aplicable establece para que los pasajeros de un vuelo con retraso puedan recibir una indemnización por vuelo retrasado son las siguientes:

que el aeropuerto donde sucede la incidencia sea europeo o de un territorio incluido en la normativa. Si es externo, el destino sí deberá ser un aeropuerto comunitario y, además, la aerolínea deberá ser europea;

que el avión llegue con más de tres horas de retraso al aeropuerto de destino; y

que las causas del retraso o cancelación no sean responsabilidad de la compañía aérea.

Si tu vuelo a una capital europea se retrasa y cumple estos tres requisitos, podrás presentar reclamaciones por vuelo retrasado y recibir una compensación de entre 250 y 600 euros en función de la distancia del trayecto del vuelo.

Así las cosas, es comprensible que sea opción de muchos el hacer una escapada para celebrar un fin de año inolvidable por Europa, pues no solo es posible hacerlo con poco tiempo y por relativamente poco dinero, sino que también es posible disfrutar de una cobertura de derechos del pasajero aéreo amplia y disfrutar de otras tradiciones y espectáculos con reconocimiento global.