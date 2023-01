Aplicaciones de la tecnología satelital en la agricultura

La tecnología satelital es uno de los aliados más modernos de los agricultores en lo que a la gestión del campo se refiere. El trabajo de los agricultores es esencial para proveer al mundo de los alimentos que necesitamos para subsistir. Pero los efectos del cambio climático, como el aumento de las temperaturas, o el incremento e impredecibilidad de los fenómenos meteorológicos extremos, amenazan la productividad de las explotaciones. Además, la agricultura tradicional contribuye al cambio climático, por eso la tecnología es una pieza clave para lograr un futuro más sostenible.

Antecedentes de la aplicación de tecnología satelital

A pesar de que el primer satélite fue lanzado al espacio en la década de los 50, no fue hasta la década de los 70 cuando empezaron a utilizarse para ayudar a resolver problemas agrícolas. Sin embargo, el uso del índice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) era mucho más limitado, ya que no se podía usar con clima nublado y la resolución de las imágenes en aquella época no era la mejor.

Ahora, que es posible descargar imágenes de satélite de alta resolución, los agricultores tienen una imagen clara de lo que está ocurriendo en las distintas zonas del campo. Asimismo, el desarrollo de la tecnología móvil, como los smartphones, permite acceder a esta información desde cualquier lugar, sin necesidad de estar en la oficina.

¿Qué es el NDVI y qué puede decirnos sobre las plantas?

El índice NDVI es uno de los índices más usados en agricultura para evaluar remotamente las plantas, al mostrar cómo refleja la luz la vegetación, tanto las longitudes de onda visibles como no visibles. La reflectancia depende de diferentes parámetros de las plantas y el suelo. El NDVI se utiliza a menudo con imágenes satelitales de alta resolución, pues son las que ofrecen una mayor calidad para ver las plantas sobre el terreno. De hecho, su popularidad ha ido creciendo a medida que el uso de datos de satélite se ha convertido en algo habitual.

No obstante, hay que tener en cuenta que el NDVI no es una forma de diagnóstico de un estado concreto, sino un evaluador general. Factores como sequías, enfermedades, plagas o inundaciones afectan a la vegetación y, a su vez, a los valores del NDVI. Por tanto, realizar un análisis del índice NDVI puede orientar al agricultor sobre si es necesario investigar más a fondo y conocer qué posibles problemas están influyendo en la salud de los cultivos.

El uso del NDVI más allá de la agricultura

Silvicultura

En silvicultura es común su uso para analizar las condiciones de los cultivos; en este caso, los árboles. Por un lado, se usa para evaluar la salud de los bosques, la densidad de la vegetación y controlar los cambios en la cubierta forestal a lo largo del tiempo. Por otro lado, ayuda a identificar las áreas del bosque que pueden estar experimentando estrés o daños, además de mostrar el potencial de secuestro de carbono del bosque.

Monitorización del medioambiente

El NDVI puede utilizarse para controlar la salud y la productividad de la vegetación en ecosistemas naturales, como praderas, sabanas y humedales. También puede usarse para encontrar cambios en la cubierta vegetal debidos a actividades humanas o fenómenos naturales, como la deforestación, el cambio de uso del suelo y la sequía. Otro de los usos del NDVI en este ámbito es el de monitorizar la recuperación de la vegetación tras perturbaciones como incendios o inundaciones.

La monitorización por satélite en agricultura no es algo nuevo, pues se utiliza desde hace muchos años. No obstante, la explosión en el uso de esta tecnología para monitorizar el campo ha sido en los últimos años. El uso de la monitorización por satélite en la agricultura tiene múltiples beneficios, como una mayor precisión, una detección temprana de los problemas y un aumento del rendimiento.