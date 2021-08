Todo lo que debes saber sobre las picadoras de carne

¿Qué son? ¿Para qué sirven y cuáles son sus ventajas? ¿Qué ventajas tienen para tu negocio?

Contar con la maquinaria adecuada para tu negocio es esencial para poder mantenerse a la altura de las exigencias diarias. Si tienes una carnicería, un ultramarinos, un restaurante (o los —cada vez más populares— híbridos entre ambos) y estás pensando en mejorar tus herramientas de trabajo para ofrecer un servicio de máxima calidad y un producto que destaque por encima de los competidores, te vamos a explicar por qué las picadoras de carne se presentan como una opción a tener muy en cuenta para tu negocio por todas las ventajas y las posibilidades que ofrece.

Picadoras de carne: ¿Qué son y para qué sirven?

Parece un apartado redundante ya que su nombre lo dice todo. Sin embargo, hay algunas cosas que sí merece la pena mencionar acerca de estas máquinas. Lo primero es que no ofrecen solamente la posibilidad de picar y triturar carne de manera mucho más eficiente, segura y rápida, si no que permiten hacerlo de una forma continuada en y cantidades mucho mayores. Además, —algo que no podemos olvidar— muchos de los modelos cuentan con versiones refrigeradas que nos ayudan a cumplir todas las exigencias higiénico-sanitarias que afecta a este tipo de productos sin que se produzcan interrupciones en la cadena de frío. Se trata, en definitiva, de un aparato que nos permite obtener un resultado final excelente y en las mejores condiciones con mucho menos esfuerzo.

Ventajas de las picadoras de carne

Ya hemos hablado de algunas de ellas, pero merece la pena detenerse en un poco más de detalle en alguna de las más importantes. Por un lado, estamos hablando de beneficios obvios en términos de rapidez. Como ocurre con otras máquinas, las picadoras de carne están diseñadas para facilitarnos la vida y acortar el tiempo de trabajo. Lo que tardaría en hacer en horas, con estas herramientas, lo tendremos listo en apenas minutos. Y todo ello sin renunciar a un ápice de calidad en el resultado. También ofrece ventajas en términos de esfuerzo físico. Estas máquinas funcionan de manera automática, por lo que nos evitaremos tener que emplear tanta mano de obra en la tarea. El ámbito de la seguridad es otro de los puntos fuertes del uso de máquinas especializadas como estas. Sus sistemas están diseñados para ofrecer las máximas garantías de seguridad a los trabajadores. Ya hemos mencionado las ventajas relativas al cumplimiento de las normativas relativas a higiene y desinfección. Las posibilidades de refrigeración que ofrecen muchos de estos productos los convierten en herramientas ideales para un tratamiento adecuado también en este sentido.

Fiabilidad de la mano de proveedores especialistas

Por último, mencionar la importancia de la elección del producto concreto que mejor se adapte a nuestras circunstancias particulares (tamaño de local, actividad, productos tratados…). Al tratarse de una maquinaria que implica una inversión importante, es recomendable confiar solamente en proveedores especializados que ofrezcan una variedad de productos que nos permita encontrar alternativas adaptadas a nuestras circunstancias concretas, y que sean capaces de asesorarnos acerca de lo que más conviene a nuestro tipo de negocio.