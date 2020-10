En los casinos online sin depósito puedes jugar sin arriesgar tu dinero

Muchos jugadores se inician en este mundo de los casinos con miedo de invertir sus ingresos, porque todo queda a la suerte y no sabes si realmente puedan ganar. El destino es incierto y causa temor solo pensar en apostar. Por eso, existe una alternativa para ayudar a estos temerosos jugadores, los casinos online sin depósito les ofrecen la posibilidad de conseguir bonos sin depósito para poder empezar a jugar, sin tener que depositar su propio dinero.

En España hay más de 7 millones de jugadores de casinos online que se divierten en el mundo de las apuestas. Con el pasar de los años se ha notado un incremento de españoles que se dedican a entretenerse con el azar; el año pasado, tan sólo en los primeros seis meses del año 2019, hubo un incremento del 10% de jugadores con relación al 2018. Gracias a la inteligencia de los casinos, estos pueden ofrecer a sus clientes bonos para jugar y así captarlos como jugadores asiduos.

Estos casinos online sin depósito pasaron a ser una gran motivación para algunos de los jugadores, gracias a los diferentes bonos que ofrecen, algunos sólo por el simple hecho de registrarte en la página. Esta suma, que viene dada como un regalo y ya tiene una cantidad establecida por la empresa, les permitirá a los jugadores no tener ningún temor por empezar a apostar, ya que es dinero del propio casino.

Lo primero que debes hacer para recibir tu bono sin depósito, es ir a la página de casino que más te guste, cuando ya hayas investigado qué tan segura es, dirígete a la parte del registro. En esta zona tendrás que agregar tus datos básicos, tales como: los personales, el correo electrónico, el usuario más la respectiva contraseña que permitirá tú seguridad. Después, podrás elegir el banco donde podrás realizar las transacciones (o la billetera electrónica) junto con el método de la transferencia.

Los bonos que te ofrecen los casinos no los podrás utilizar en toda ocasión; pueden existir momentos en los que en el juego en el que deseas apostar no funcione con ese beneficio. En estos casos la única opción que tienes es jugar por dinero real; por eso antes de empezar a jugar en esta modalidad, asegúrate de conocer bien las reglas del juego y las probabilidades de ganar, para que no arriesgues tu dinero.

La finalidad principal de los casinos sin depósito, realmente es captar al cliente y que se quede jugando en el casino, por tanto, en el fondo es una especie de “buen incentivo”. Muchas de estas páginas regalan tiradas para hacerle publicidad a los slots nuevos, de esta forma la página permite que puedas probar las tragaperras y así jugar en un futuro con tu propio dinero.

Luego de pasar por la felicidad de recibir un bono, no hay que desaprovechar la oportunidad de probar la mayor cantidad de juegos posible, para así poder encontrar el que cumpla con todas las expectativas y necesidades del jugador.

Sin embargo, los casinos online no para todo el mundo, son una buena forma de divertirse. Para muchas personas cada vez es más preocupante empezar en este mundo, porque no saben cuándo podrán dejar de apostar. De ser una diversión, en menos de lo que esperas, puede pasar a ser una adicción si no se juega responsablemente.

La importancia del juego responsable también en casinos sin depósito

El Consell Valencià de la Juventut (CVJ) y la Universitat de València (UV) realizaron un estudio donde determinaron que de cada tres jóvenes que incursionan en el mundo de las apuestas en casinos online, dos de ellos se convierten en adictos a los juegos de azar. Esta investigación también arrojó la cifra de que el 28% de los jóvenes, son menores de edad que ingresan a estas páginas con los datos de sus padres.

Sin embargo, uno de los requisitos indispensables para poder conseguir dinero y jugar en un casino online, sin tener que depositar es ser mayor de edad. Al momento en el que te vayas a registrar la página, el casino solicitará que tengas más de 18 años y que coloques tus verdaderos datos, porque seguramente en algún momento te pedirán tus documentos para que puedas seguir jugando sin contratiempos. Si el casino se llega a enterar que no cumpliste a cabalidad este requerimiento, te van a bloquear permanentemente y no te queda otra que decir “adiós a los juegos de azar”.

Si eres una persona que al registrarte tienes todo en regla, los datos que añadiste son los correctos, puedes tener la oportunidad de recibir un bono y podrás empezar a disfrutar de los divertidos juegos de casino, y ¿Por qué no? Podrás en algún momento ser el ganador de algún jugoso premio en alguno de ellos.

Recuerda jugar en un casino online sin depósito de una manera responsable, ilústrate de que vas a empezar a ganar en una página fiable y transparente, ¡Manos a la obra!