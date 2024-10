Ante Pedro Sánchez, Guardiola alza la voz por progreso, igualdad y dignidad de Extremadura

En ese sentido, Guardiola ha asegurado que, "cuando esos puntos que he trasladado al presidente después del trabajo que ha realizado el Gobierno regional se vea que hay algún avance", pues saldrá "a contarlo con alegría, pero hasta este momento no hay ningún compromiso concreto de absolutamente nada".

Este viernes, en la reunión que mantenido con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, le ha trasladado las prioridades de Extremadura, alzando la voz "por el progreso, la igualdad y la dignidad" de la región.

Asimismo, ha defendido al mundo rural como una parte de España que ocupa el 84 por ciento del territorio y que "está amenazada por la despoblación", afirmando que "Extremadura, como otras tantas regiones en las que el peso del ámbito rural es clave, no ocupa las páginas del BOE que debería".

Guardiola ha entregado al presidente del Gobierno un documento de trabajo con 88 medidas "que aluden a las políticas económicas y sociales que necesita mi tierra" y ha abordado "los asuntos que preocupan a los extremeños" y que "exigen la atención y el compromiso del Gobierno de la Nación".

La presidenta extremeña ha indicado que "Extremadura no está ni para más esperas ni para más agravios", ha remarcado la presidenta de la Junta, recalcando que viene de una tierra trabajadora, que se ha ganado a pulso todo lo que tiene, y que siempre ha tendido la mano a quien lo necesita y, "ésa es nuestra forma de ser y también es nuestra forma de entender la unidad de nuestra Nación".

La jefa del Ejecutivo extremeño ha reclamado que se solucione "el déficit en infraestructuras que Extremadura ha sufrido históricamente" con la culminación de la Alta Velocidad Madrid - Lisboa en el año 2030 y la terminación de autovías e infraestructuras viarias pendientes, financiación para el proyecto de regadíos de Tierra de Barros, la revocación del cierre de la Central Nuclear de Almaraz y medidas para el campo, el mundo rural y un plan para las pequeñas localidades que contribuyan, entre otras medidas.

Según la Presidenta Extremeña, "son reclamaciones que exigen voluntad de acción, de inversiones y de políticas públicas del Estado para que Extremadura pueda converger con el resto de los territorios y cuente, de una vez por todas, con las mismas oportunidades".

Asimismo, Guardiola ha recalcado que "no he venido a negociar una financiación autonómica", porque "no es la reunión legítima para abordar asuntos de todos, donde todos debemos debatir en igualdad de condiciones" y ha considerado que esta reforma "no se puede basar en negociaciones bilaterales", por lo que espera que "profundicemos en la reunión de la Conferencia de Presidentes y, después, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Junto con ello, ha manifestado al presidente del Gobierno su "rechazo al concierto separatista" porque "es lo opuesto a la igualdad, la justicia y la solidaridad", reiterando que Extremadura "se opone a cualquier reforma del Sistema de Financiación que conlleve ceder recursos, que son del Estado, para que los gestione una sola parte del país".

INFRAESTRUCTURAS

La presidenta regional ha recorrido "la travesía de agravios que Extremadura ha vivido históricamente" y ha reclamado "hechos e inversiones para que el AVE extremeño sea una realidad".

Por ello, ha pedido al presidente del Gobierno que "aquello que se pueda avanzar, se acelere de inmediato y un ejemplo son los tramos del AVE que no están afectados por las estaciones de Talavera de la Reina y Toledo, tramos que pueden ser licitados para empezar las obras cuanto antes" para cumplir con el objetivo del año 2030.

La Jefa del Ejecutivo Regional ha reiterado que "no podemos esperar a 2034 para conectar Madrid y Lisboa por Alta Velocidad, como plantea el ministro de Transportes. Debe estar en 2030, que es la fecha que también pide Europa".

Asimismo, ha solicitado al Gobierno central que "se dignifique nuestro tren" con nuevos trenes convencionales y "un compromiso claro y definitivo del Gobierno para que se incluya el tren Ruta de la Plata en la red básica ampliada" para que pueda ser restablecido con fondos de la Unión Europea en el año 2040.

Además, la presidenta de la Junta de Extremadura ha recordado que "la falta de inversión del Estado en mi tierra es manifiesta y ha frenado el desarrollo y la convergencia con el resto de las regiones".

Ha añadido que es una reivindicación que "no es algo nuevo para el Gobierno de España" pues, está reflejada con cifras en la Estrategia ALMA, la Agenda para el Liderazgo, la Modernización y el Avance de Extremadura que "ya es conocida tanto por el ministro de Transportes como por el ministro de Economía".

Guardiola ha reclamado al presidente del Gobierno "proyectos aparcados que deberían hacerse realidad" en cuanto a la conectividad por carretera, ya que las "carencias y los retos mi tierra en infraestructuras no se quedan en el tren".

En este sentido, ha exigido la autovía Cáceres - Badajoz, la autovía al Levante A-43, la autovía Badajoz - Granada A-81, la autovía Badajoz - Huelva A-83 o la autovía entre Cáceres y la frontera con Portugal.

Según Guardiola, "le he pedido al presidente que invierta en estas vías de alta capacidad y que tenga en cuenta que el objetivo debería ser común. Extremadura merece ser una región más competitiva y éstas son inversiones que van a tener un retorno inimaginable en lo económico, pero es que además van a salvar muchas vidas".

CAMPO Y ALMARAZ

María Guardiola ha reclamado a Pedro Sánchez que revoque la decisión del cierre de la Central Nuclear de Almaraz y que "se pueda alargar al máximo su vida útil", porque la planta "Almaraz es un símbolo, es un pueblo rico de un entorno rural".

A este respecto, la presidenta extremeña ha invitado al presidente del Gobierno a que visite la central de Almaraz para que "compruebe la tecnología y las inversiones realizadas" que permiten que se prolongue su uso. La energía nuclear "es una fuente imprescindible para la sostenibilidad medioambiental y la soberanía energética de España y de Europa".

La presidenta extremeña ha solicitado también al Gobierno de España que "participe en la financiación" del regadío de Tierra de Barros con la Junta de Extremadura y la Comunidad de Regantes "con un mínimo de 20 millones de euros a este proyecto estratégico para el campo extremeño".

Un apoyo que ya está reflejado en el Proyecto de Presupuestos autonómicos para el año 2025 con una partida de 20 millones de euros, "pero necesitamos el compromiso del Estado en un proyecto que fue declarado de interés general por este mismo Gobierno" y que expresó el ministro de Agricultura, Luis Planas, en el año 2021.

Maria Guardiola ha solicitado también "una estrategia nacional para ejecutar las medidas que sean necesarias" ante la aparición de nuevos serotipos de lengua azul que afectan a los ganaderos, ya que "hay problemas que afectan a distintas comunidades autónomas simultáneamente, convirtiéndose en una crisis sanitaria estatal".

Además, ha reclamado la modificación integral del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) en 2025, matizando que "la última reforma de la PAC de 2021 perjudica a nuestros agricultores y ganaderos. Desde su aprobación los hemos visto en incontables ocasiones pisando asfalto con sus tractores, quejándose con razón de la caída de su renta, del exceso de requisitos para cobrar ayudas y del elevado precio de los insumos".

"CONSOLIDAR LA SENDA DEL CAMBIO"

La Presidenta de la Junta ha solicitado a Sánchez la mejora "inmediata" de la red de transporte de energía eléctrica con una "inversión aproximada" de 246 millones de euros en la programación de las inversiones 2025-2030.

Una medida que pretende "atender las demandas de los espacios logísticos de Extremadura y garantizar el suministro en áreas rurales que tienen algunos problemas", ha explicado la presidenta.

Concretamente, se trata de una demanda reiterada por parte del Gobierno extremeño, ya que el pasado mes de enero se solicitó la mejora de la planificación eléctrica.

En este sentido, ha recordado que "Extremadura produce cinco veces más energía de la que consume y otros territorios se desarrollan gracias a la energía producida en Extremadura. Vamos a seguir siendo solidarios, por supuesto, pero necesitamos también que se atiendan nuestras peticiones".

La jefa del Ejecutivo regional ha puesto encima de la mesa "medidas concretas" con el objetivo de que "el Estado empiece a tener ojos para nuestros pueblos".

Entre ellas, ha solicitado un plan de inversiones para la rehabilitación, la conservación, la mejora de la accesibilidad y de la eficiencia energética para "facilitar la adquisición de viviendas" en el mundo rural.

Una línea que ya se está llevando a cabo "en la medida de lo posible", desde la Junta de Extremadura, en materia de fiscalidad y con la promoción de vivienda nueva, pero con el objetivo "más ambicioso" de "revitalizar los pequeños municipios, que la vida vuelva a brotar en ellos".

Y, Guardiola ha concluido que "hoy he venido aquí a reivindicar el potencial que tiene Extremadura y su derecho a crecer porque ese es nuestro camino y es también nuestro compromiso para construir más España".