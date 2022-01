Vara ve "exitosa" la labor del tejido asociativo en asistencia a personas con discapacidad

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha calificado este martes como "exitosa" la labor del tejido asociativo en la asistencia a las personas con discapacidad en la región.



En concreto, el jefe del Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones en el transcurso de su visita en Jaraíz de la Vera (Cáceres) al Centro de Atención Integral a la Discapacidad de Aspace 'Manuel Beites' y la residencia de apoyo extenso, junto al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.



Allí, el máximo mandatario extremeño ha destacado que ese éxito es consecuencia del trabajo conjunto de las familias, los profesionales y las instituciones, que han situado en el eje central de su acción a las personas a las que han proporcionado una calidad de vida "que antes no tenían".



"Hay personas que deciden en un momento de su vida que lo acumulado a lo largo de la misma pase a estar a disposición de los que más lo necesiten, haciendo gala de una gran generosidad", ha considerado.



Del mismo modo, el presidente autonómico ha indicado que la prioridad de las instituciones ha sido aportar los recursos necesarios para que haya inclusión en el sistema educativo normalizado, con profesores de apoyo y, en el caso de no ser posible, que existan centros especializados en el territorio que garanticen que las personas con discapacidad puedan permanecer en el entorno en el que viven y se les pueda proporcionar una atención de calidad desde el momento en el que nacen, desde la atención temprana hasta la rehabilitación funcional.



En ese sentido, según informa la Junta en una nota de prensa, Fernández Vara ha señalado que el mejor termómetro para medir la calidad humana de un país o una región "no es su PIB, sino el modo en el que trata a la discapacidad, que es lo que mide que haya igualdad real de oportunidades".



Y es que "un país es mejor si es capaz de atender a todos y cada uno de los miembros de la comunidad, actuando para igualar a los más vulnerables", ha defendido.