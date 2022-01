Monago sigue sin desvelar si presentará candidatura al Congreso Regional de PP Extremadura

Ep

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, mantiene la incógnita sobre si se presentará a la reelección en el próximo Congreso Regional del partido, para el que aún no hay fecha, si bien ha señalado que no será hasta después de las elecciones autonómicas en Castilla y León, que se celebran el 13 de febrero.



"Puede ser finales de febrero cuanto menos", ha dicho Monago en respuesta a los medios de comunicación que le han preguntado sobre su futuro al frente del partido en Plasencia, acompañado por el alcalde, Fernando Pizarro, quien ya se postulara a asumir la dirección del partido.



Monago ha dicho que no entiende este retraso en la convocatoria de un congreso que se tendría que haber celebrado el año pasado, debido en primer lugar a la pandemia, y posteriormente por el adelanto electoral en Castilla y León, como una "falta de respeto" del PP hacia Extremadura, en tanto que se han ido celebrando sucesivamente los cónclaves.



Así, ha explicado que ha Extremadura aún no le ha llegado el turno porque será la última de las comunidades pluriprovinciales, y posteriormente les llegará a las uniprovinciales.



Ante la insistencia de los periodistas, Monago se ha limitado a avanzar que hará pública su decisión de seguir o no cuando convoque el congreso, y que lo hará "con toda la normalidad del mundo". "Hay que hablar cuando hay que hablar, pero antes de convocar no. Nos han cambiado las cosas tanto a todos...", ha dicho.



Tampoco ha entrado a responder si le hace o no ilusión, ni si lo tiene decidido, y sobre la posible candidatura de Pizarro ha dicho "en el PP extremeño hay mucha gente maravillosa", ante lo cual, para fraseando al exalcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, ha dicho que él es "el más torpe de todo el equipo".



Además, sobre si prefiere unas primarias o una lista única, ha dicho que "cuanto más tranquilo" sea el congreso "mejor", pero no puede anticipar lo que va a pasar. "Me gustaría que fuera más tranquilo que el mío", en el que se presentaron cuatro candidatos.



Por su parte, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro ha dicho que comunicará su decisión "cuando se convoque el congreso", si bien ha matizado que su posición "no ha cambiado" en los últimos meses.



Así, ha dicho que aspira a que se convoque "en breve y podamos manifestar todos aquellos que lo consideramos oportuno poder presentarnos no solo a liderar el PP extremeño sino a liderar la región, que lo necesita. Necesita una inyección de esperanza importante".



Con respecto a la fecha, ha remarcado que "mucho no puede esperar", en tanto que las elecciones autonómicas en Extremadura son en 2023, por lo que asume que el candidato que salga del Congreso del PP tendrá "menos tiempo", asegurando que "habrá que trabajar más, no hay ningún problema".