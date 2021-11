Extremadura recibirá 67,7 millones para la transformación del sistema de cuidados

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, han firmado un convenio de colaboración para impulsar el sistema de autonomía y atención a la dependencia en Extremadura.

Según la ministra, este acuerdo representa la inversión para Extremadura del “eje social” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y tiene como principal objetivo pasar de un modelo de atención residencial a otro de atención domiciliaria.

Así, Belarra ha anunciado que Extremadura va a recibir entre 2021 y 2023 un total de 67,7 millones de euros de inversión para avanzar en la transformación del sistema de cuidados, de los que 18,8 millones corresponden ya a este ejercicio de 2021.

En referencia a esta inversión, ha subrayado que todas las políticas públicas de este Ministerio mantienen no solo una “imprescindible perspectiva de género”, sino también “una imprescindible perspectiva desde el medio rural”, por lo que los proyectos incluidos en el acuerdo prestan una especial atención a las personas que viven en los pequeños núcleos de población.

Entre esos proyectos, ha resaltado la construcción de centros de convalecencia y cuidados continuados para personas mayores, además de centros de referencia a nivel comarcal, el refuerzo de la teleasistencia avanzada, la prestación de apoyos en viviendas conectadas en entornos rurales y un plan de modernización de los servicios sociales para su transformación tecnológica, todo ello con el objetivo de facilitar que las personas puedan seguir viviendo con autonomía y recibir los cuidados que necesitan en sus hogares.

Junto a las inversiones acogidas a los fondos europeos, Ione Belarra ha destacado las que ya se han realizado en el marco del Plan de Choque en materia de dependencia. En este sentido ha avanzado que Extremadura recibirá en 2022 cerca de 83 millones de euros de financiación estatal.

MÁS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA

Mientras, el Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que, con este acuerdo, se pretende recuperar “el espíritu” del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, después de la “desnaturalización” que supuso el Real Decreto Ley 20/2012.

Fernández Vara ha agradecido el “esfuerzo que hace el Gobierno de España” que, ya está empezando a dar sus frutos pues, “hoy hay 1.300 beneficiarios más de los que teníamos” y está previsto que ese incremento llegue hasta los 3.000, lo que supone dar respuesta a las demandas de muchas personas.

El Jefe del Ejecutivo regional ha insistido en que, siempre que se pueda, se debe situar siempre “antes la autonomía que la dependencia” y tratar de lograr “que la gente pueda seguir viviendo donde vive y como vive el máximo tiempo posible”.

Para Fernández Vara, el hecho de que las personas puedan vivir en el entorno que deseen “es bueno” no solo para ellas sino también para el conjunto de la sociedad y ha valorado la importancia del “hogar y la “vecindad”, así como de la idea de compartir “una calle” o “una acera”, un modo de vida que, a su juicio, “tenemos que intentar alargar lo máximo que se pueda”.

Según el Presidente extremeño, cuando eso ya no es posible, resulta necesario “buscar centros que sean cada vez más adaptados a la vida de las personas”, centros “que pueden no ser para todo el tiempo” o que estén lo más cerca posible del lugar habitual de residencia, lo que hará que no se pierdan las amistades y las relaciones personales y, de éso va, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España.

Junto a la “revolución verde y de la revolución digital” Fernández Vara cree que existe “la revolución de los afectos y la revolución de las personas” y que “no todo es sostenibilidad o digitalización”, sino que hay “vida y seres humanos detrás que necesitan una parte de nuestro tiempo, una parte de nuestro presupuesto y una parte de nuestras preocupaciones”, y ha tenido palabras de reconocimiento hacia “aquellas generaciones que lo han dado todo”.