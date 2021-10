Fernández Vara: "Os convoco a un proyecto colectivo, que se llama Extremadura"

El reelegido Secretario General del PSOE de Extremadura y Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha subrayado que, de este Congreso, se sale con el objetivo de mejorar, en 2023, los resultados electorales de 2019, "no para mandar más, sino para hacer más, para cambiar más, para transformar más...."

Además, ha recalcado que "no estoy más optimista de la cuenta, soy de las personas más realistta que podais conocer, pero tengo más ganas de luchar que nunca, porque las oportunidades las estoy viendo y las estoy tocando con las manos. Hay cosas que, antes estaban fuera de la agenda y ahora no es que estén dentro, es que son la agenda".

Sobre lo vivido en el último año y medio, con la pandemia Covid-19, Fernández Vara ha reconocido que uno de los sectores más perjudicados y, tal vez, menos atendidos ha sido la cultura y, ha recalcado su valor porque "es lo que nos hace libres y, es la cultura la palabra que nos da libertad".

Para el líder regional del PSOE, "es imprescindbible que nos entreguemos a la segunda transformación de nuestra tierra pero, siendo conscientes de todas nuestras posibilidades, asumir que no somos menos que nadie y que tenemos las mismas capacidades, sino más que el resto".

En este sentido, ha reiterado que uno de los primeros esfuerzos debe focalizarse en la búsqueda del talento, en los últimos años, en Extremadura, se ha pasado de las 5.000 a caesi 20.000 plazas de FP y, se tiene que llegar a las 30.000, "porque la demanda está ahí, se necesitan camioneros, fontaneros, .....el empresario que quiere poner un proyecto en marcha no pide dinero, sino pide agilidad de papeles y, si va a haber trabajadores especializados que va a necesitar".

Sobre el futuro, Fernández Vara apuesta porque la quinta pata del Estado de Bienestar, sea la vivienda, "crear el escenario suficiente para que uno no tenga que dedicar más del 20-25% de su sueldo al lugar donde vive; si queremos luchar contra la despoblación se necesita empleo y vivienda, para que la gente pueda desarrollar un desarrollo de vida".

Y, ha apostado por "un proyecto colectivo, preocupado no como le va a ir a cada uno, sino como nos va a ir a todos, erradicar de nuestra mentalidad eso que la derecha nos quiere imponer de, cuantos menos ingresos mejor, intentar siempre decir que no vamos a entrar en la tómbola que algunos convierten la política del siempre te toca y, a veces te toca un derecho, otras un deber, a veces algo que te viene bien y, algo que beneficia a todos, el PSOE no es el partido de los individuos, es el partido de los ciudadanos, por y para el progreso de la vida de la gente y ese es el gran instrumento que mejora la vida de las personas".