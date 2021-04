Ábalos espera que quienes han votado que no al Estado Alarma, "lo estén celebrando"

Ep.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado que "aquellos que han estado votando que no" al estado de alarma durante el último año o "haciendo muy difícil" que el país pudiera tener este instrumento, ahora que éste finaliza el próximo 9 de mayo "lo estén celebrando, al menos".



De esta forma se ha pronunciado Ábalos a preguntas en rueda de prensa en Mérida sobre el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo, respecto del que ha aclarado que el Gobierno "no va a poner fin al estado de alarma", sino que "lo pone el propio decreto que aprobó en su día el estado de alarma, que establecía un vencimiento para el 9 de mayo", y al que el Ejecutivo "no tiene intención de llevar un prórroga".



En ese sentido, Ábalos ha considerado que "aquellos que han estado votando que no, o haciendo muy difícil que en los momentos más duros de la pandemia pudiéramos tener un ámbito jurídico que protegiera la salud", ahora que finaliza ese estado de alarma "lo estén celebrando, al menos".



Ante esta situación, a partir del 9 de mayo será la Conferencia Interterritorial de Sanidad, con la ministra de ramo y los responsables de las Comunidades Autónomas, "los que deban llegar a acuerdos para todos los territorios", por lo que ha confiado en que "ese nivel de corresponsabilidad y de solidaridad entre los territorios se produzca, y no haya quién esté esperando siempre qué se aprueba, para decir justamente lo contrario", ha dicho.



Por eso, ha confiado que en que "hayamos aprendido todos la lección, porque algunos han pagado en este tiempo tributos muy elevados, con la propia vida", ha señalado Ábalos, por lo que ha señalado que España "merece entrar en otra senda de mayor confianza y de mayor movilidad también, y enfrentarse a nuevos retos en paralelo a la vacunación".



"NO HA SIDO FÁCIL HASTA AHORA"



En su intervención, José Luis Ábalos ha admitido que la situación que "no ha sido fácil hasta ahora", por lo que ha trasladado su agradecimiento "a todos aquellos que hicieron posible este marco jurídico de protección, que lo entendieran y ampararan, y que se pusieran de lado del Gobierno".



También ha querido agradecérselo "a aquellos territorios que lo entendieron perfectamente y así hicieron", tras lo que Ábalos ha lamentado "la incoherencia de aquellos otros territorios que pidieron medidas", que luego, los diputados de sus propias formaciones políticas "no ejercieron en la misma dirección".



Ábalos ha señalado también su agradecimiento a la sociedad española, que "lleva mucho tiempo con privaciones", por lo que ha resaltado su "capacidad de sacrificio", ya que al principio de la pandemia, tras ver lo que estaba ocurriendo en China, todos pensaron que "nuestra sociedad no podría asumir ese nivel de restricciones", ha dicho.



Sin embargo, el ministro ha valorado que "la sociedad española ha dado un ejemplo tremendo", en la que tanto mayores como niños "han sido capaces", por lo que a su juicio, ahora "toca poner en valor todo este esfuerzo del conjunto nacional, y de aquellos que tanto se han sacrificado por esto", entre los que ha citado a los sanitarios, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, o el sector de transporte y alimentación, ha destacado.



"Todo esto ha constituido también un aprendizaje para los próximos meses", ha resaltado Ábalos, tras lo que ha querido destacar el "esfuerzo" que España está haciendo "entre todos para sacar adelante la vacunación".



Ahora, España "tiene por delante un reto ilusionante, que es poner a este país, no ya en el plano de la recuperación, sino en el plano del impulso para afrontar los restos que tenemos pendientes como país", ha reafirmado el ministro de Transportes, quien ha apuntado entre esos retos, el de la sostenibilidad, la digitalización, el de la cohesión o la igualdad entre hombres y mujeres.



José Luis Ábalos se ha pronunciado de esta forma, a preguntas de los periodistas este viernes en Mérida, en rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas Suárez, para presentar el Centro de Competencias Digitales que se instalará en la ciudad.