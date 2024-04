Más del 80% de usuarios de Bancos de Alimentos no estarán cubiertos con tarjeta monedero

Ep.



La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha estimado que más del 80 por ciento de los usuarios de los Bancos de Alimentos no estarán cubiertos con el programa de tarjetas monedero destinado a la compra de alimentos para familias vulnerables.



Cabe señalar que estas tarjetas monedero serán administradas por Cruz Roja de forma temporal desde el mes de abril hasta el 31 de diciembre de 2024 con financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).



García Espada ha realizado estas declaraciones con motivo de su visita al Banco de Alimentos de Badajoz, una entidad que atiende a más de 12.000 usuarios y que en 2023 repartió más de 1,5 millones de kilos de alimentos.



En este encuentro, la consejera ha querido conocer a los voluntarios y al equipo gestor que hace posible el reparto de los alimentos, a quienes ha mostrado su preocupación ante la nueva estrategia de las tarjetas monedero.



"Nosotros calculamos que más del 80 por ciento de las personas que ahora se benefician quedan fuera en esa tarjeta monedero. Lo he elevado al ministro en varias ocasiones, nos preocupa y por eso el Banco de Alimentos de Cáceres y Badajoz son de las únicas entidades que reciben un aumento en su subvención nominativa de la Junta de Extremadura en este presupuesto 2024, que asciende a 210.000 euros", ha planteado.



RESIDENCIAS DE MAYORES



Por otro lado, y a preguntas de los medios sobre los datos de Extremadura contenidos en el primer 'Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales' en España, la consejera ha explicado que, a su llegada al gobierno, su departamento ha hecho un análisis de situación.



"Tenemos una estrategia en esas plazas de cobertura residenciales. Es cierto, ese diagnóstico que hacen. Nos gustaría habernos encontrado con una situación diferente a nuestra llegada, pero vamos a una estrategia de un aumento de plazas con criterios realistas dentro del presupuesto de nuestra comunidad", ha explicado.



Cabe destacar que el 'Censo de Centros Residencias de Servicios Sociales' arroja que la comunidad autónoma de Extremadura tiene la ratio más alta del país de residencias para mayores pero no llega a la media para dependientes.



En esta línea, la consejera de Salud y Servicios Sociales también ha apuntado que la Junta de Extremadura trabaja para intentar dar una respuesta a las personas con algún tipo de discapacidad que al envejecer necesitan un recurso asistencial, una cobertura que se ofrece, principalmente, a través de asociaciones, ha dicho.



"Nosotros estamos preocupados porque esos usuarios efectivamente crecen, la esperanza de vida cada vez es mayor y sus progenitores faltan. Entonces, trabajamos para intentar darle una respuesta. Pero, repito, nos hubiera gustado que el gobierno anterior hubiera tenido algo sobre la mesa, alguna solución para ello, que a día de hoy depende únicamente de las asociaciones", ha apuntado.



GUARDIAS



Finalmente, y preguntada por la duración de las guardias sanitarias, la consejera extremeña ha señalado que se debe hacer un análisis de situación ya que se cuenta con una "falta acuciante" de profesionales. "Entonces tenemos que ir de la mano y el análisis tiene que ser mucho más amplio", ha apuntado.



En este sentido, ha recalcado que la Junta siempre trabajará a favor de mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios pero ha considerado que se debe hacer un análisis de situación de cómo impactaría en la atención al usuario dado el "déficit de profesionales".



De la misma manera, Sara García Espada ha abogado por usar las urgencias "cuando se precisa". "También necesitamos que la población nos ayude y que la población sepa cuándo está ante una urgencia hospitalaria y cuándo puede esperar a ser visto por su médico de familia", ha asegurado.