Personas vacunadas hasta el momento en Extremadura no han tenido "ninguna alteración"

Así, lo ha señalado el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco, afirmando que las personas que se han vacunado hasta el momento en la comunidad autónoma de Extremadura contra la Covid-19 "no" han tenido "ninguna alteración" ni síntoma relevante.

En una entrevista en Onda Cero Radio, recogida por Europa Press, ha contado como "anécdota" que uno de los pacientes tuvo un leve mareo "inmediatamente" tras la vacunación, pero que al estar "afortunadamente equipados", que es como se hará a lo largo de la campaña, se le ha detectado un ritmo cardíaco "muy lento", "un hallazgo casual que es una enfermedad que nosotros conocemos como bloqueo AV".

Sobre el proceso de vacunación en la región, ha hecho hincapié en que el primer grupo de población en recibirla son las personas mayores que están en centros residenciales y que acabará a mediados de febrero, al ser de seis semanas y empezar "mañana de forma sistemática ya" en Caceres y en Badajoz y a partir del 4 de enero sistemáticamente por toda la región.

Sobre las residencias en las que "no" pueden vacunar porque ahora tienen covid, "que no son muchas", ha agregado que "entrarán en un plazo de seguridad para no tener covid" y que, cuando estén "libres" del mismo, empezará la vacunación. "Pero no las olvidaremos evidentemente", ha dicho.

Tras las residencias de mayores, a continuación será el personal sanitario "en primera línea en hospitales y en centros de salud" en recibir la vacuna, aunque como ha matizado "el personal sanitario en la práctica es prácticamente todo" dado que incluye "el que haya tenido contacto con covid".

En relación a las contraindicaciones de la vacuna, ha recordado que pasan porque se haya tenido una reacción previa a la vacuna del covid, lo cual no se sabrá hasta la segunda fase, tener un proceso "agudo" en el momento de la vacunación y tener un proceso de inmunodepresión "severa"

Asimismo y sobre cuántas vacunas van a llegar a Extremadura, Ceciliano Franco ha puntualizado que "el suministro asegurado a día de hoy" son 11 bandejas cada semana, que quiere decir que cada semana recibirán unas 10.725 dosis de vacunas que se van a ir recibiendo todos los lunes, excepto esta primera semana que se están recibiendo este martes; por lo que se irán recibiendo todos los lunes hasta el 16 de febrero para la vacunación de las residencias de mayores.

"A partir de ahí, ya nos irán comunicando qué tipo de vacunas se van poniendo en nuestro portfolio, en nuestro catálogo, y seguiremos vacunando. El objetivo que nos planteamos ahora es el que tenemos, son residencias de mayores y personal sanitario y para eso se nos ha asegurado desde el Ministerio el suministro", ha aseverado.

También, ha añadido que, conforme al resto de vacunas, irán vacunando a la población en general con la de Pfizer-BioNTech u otras con el objetivo de vacunar aproximadamente a un 25 por ciento de la población.

Igualmente, ha apuntillado que las primeras vacunas que lleguen a los centros de salud será aproximadamente en el mes de febrero para el personal sanitario de estos centros y de los hospitales a través de los Servicios de prevención de riesgos laborales; y que en ese periodo ya empezarán a vacunar también a los grandes dependientes que están en domicilios.

RECELO ANTE LAS VACUNAS

En relación a las personas que miran las vacunas con recelo, Cecilio Franco ha comentado en primer lugar que "es la única herramienta" que se tiene ahora para evitar que la infección progrese y que "la otra es parar el país", que "no" se puede; así como que otra herramienta es la atención sanitaria "que también funciona" pero "arriesgamos a una sobrecarga con un coste en enfermedades y en vidas humanas" que, a nivel emocional y como sociedad, "no" se puede aguantar ni permitir.

Así, se ha referido a las herramientas preventivas como la vacuna: "es la primera en un sentido práctico, es la herramienta que tenemos y nosotros que tenemos un cultura muy pegada en Extremadura a lo diario, a lo cotidiano, esto es lo que tenemos, vamos a ver cómo lo aprovechamos", para asegurar: "nos lo dan con seguridad o por lo menos eso nos lo dicen los expertos".

Sobre esto último, ha recordado que el laboratorio prepara una evolución de la vacuna en sus ensayos, que cuentan con cuatro fases, de manera tal que cuando está "todo este estudio completo lo presentan a la evaluación", aunque "la primera diferencia de esta vacuna con el resto de vacunas u otros medicamentos u otros productos sanitarios es que la evaluación se ha ido haciendo desde los primeros pasos".

Para Franco, la inmunidad de rebaño "teórica se consigue con una inmunización del 60 ó 70 por ciento", lo cual quiere decir que 700.000 extremeños tuvieran anticuerpos contra el covid y "será una empresa a largo plazo".

"Nosotros creemos que a mediados de mayo tenemos un buen nivel de inmunidad en la población y yo creo que razonablemente bien siendo realistas podemos tener un buen nivel de protección frente a la enfermedad", ha valorado.

NUEVA CEPA E INMUNIDAD DE REBAÑO

Interpelado también por la nueva cepa surgida en Gran Bretaña, el director gerente del Servicio Extremeño de Salud ha incidido en que, desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, son "muy respetuosos" con lo que se decide desde el Consejo Interterritorial y que "en principio" están estudiándolo; mientras que en el caso de la región han puesto a los laboratorios de Microbiología de Cáceres y de Badajoz a estudiar la secuenciación de los virus que se están viendo "por si está apareciendo algún caso de nueva cepa".

Cuando se tome alguna medida sobre este particular, como cerrar fronteras, limitar la entrada o controlar las entradas de ciudadanos que procedan de determinadas regiones o países, lo harán con el mismo sistema empleado para el resto de las comunidades autónomas, ha señalado.

Finalmente, ha insistido en que los ciudadanos se cuiden "porque por un momento de despiste" se puede llevar la infección a las casas, a nuestros mayores, a nuestros padres o a nuestros hijos.

"Y esto es algo de lo que ya hay muchos extremeños que se están arrepintiendo de determinadas actitudes, así que vamos a cuidarnos, no es mucho tiempo ya, yo creo que esto ya tiene fin e insistir en las medidas", ha concluido.