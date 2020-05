Vergeles pide a extremeños respetar medidas Fase 2 tras haber 7 nuevos contagios en un día

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha apelado este viernes a la "responsabilidad individual" y ha pedido a la ciudadanía que sea precavida y respete las medidas de alivio de la Fase 2 de la desescalada “pues cualquier tropiezo puede llevarnos de nuevo la Fase 0, al confinamiento”.

Durante una rueda de prensa telemática celebrada en Mérida, el titular extremeño de Sanidad ha pedido "no bajar la guardia" y en este primer fin de semana de la Fase 2 no realizar ninguna actividad no permitida, “y si hay algún momento de debilidad pensemos en la labor de los sanitarios, en los fallecidos y en las personas que han estado trabajando para alcanzar las fases de la desescalada”.

En este sentido, Vergeles ha dicho que el fin de semana es muy atractivo para las salidas y para encontrarse con amigos y hacer una vida adaptada a la normalidad que había antes, “pero resulta que tenemos un nuevo inquilino en nuestra sociedad que no se ha ido y que puede producir mucho daño y es el coronavirus, y si no nos responsabilizamos va a ser difícil que podamos controlar esta situación”.

Concretamente, el consejero ha hecho este llamamiento tras el repunte de contagios que se produjo este jueves con respecto a días anteriores, confirmándose 7 nuevos casos, uno en el Área de Salud de Badajoz; 5 en el de Cáceres; y uno en el de Coria, según informa la Junta en una nota de prensa.

Así, ha dejado claro que se trata de un repunte y no de un brote, ya que esos nuevos casos no se circunscriben a un espacio geográfico y ha afirmado que “lo preocupante es que el virus no se ha ido, está en nuestra sociedad y ha venido para quedarse un tiempo prolongado”.

A su vez, el consejero ha mostrado su preocupación porque esos siete casos han dado como resultado un total de 43 contactos “que hay que vigilar, seguir, asistir y hacer el PCR si llega el caso”.

También ha sido crítico con el caso de Badajoz que ha dado origen a 18 contactos “por haberse celebrado un cumpleaños al que asistieron más personas de las permitidas en la Fase 2”, y aunque ha reconocido que “son actitudes aisladas en la sociedad extremeña”, ha indicado que esta situación se podía haber evitado si se hubiera tenido responsabilidad individual.

Igualmente, Vergeles ha explicado que el estudio epidemiológico de este afectado es complicado porque aunque la persona pertenece al Área de Salud de Badajoz ”el cumpleaños no se celebró en dicha zona sanitaria” y ha afirmado que “ahora estamos haciendo la historia retrospectiva para saber dónde pudo contagiarse esta persona”.

A su vez, de los casos registrados en el área sanitaria de Cáceres, dos preocupan al consejero “porque han tenido mucha movilidad” y el resultado ha sido un total de 15 contactos.

Igualmente, ha recordado que hasta que no haya una vacuna o se disponga de medios farmacológicos hay que seguir con las medidas de higiene, guardar la distancia de 2 metros, uso de mascarillas y todas aquellas que aconseja la autoridad sanitaria.