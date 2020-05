Extremadura trabaja en el informe para solicitar el paso a la Fase 3 de Cáceres y Badajoz

Ep.



La comunidad de Extremadura trabaja en el informe para solicitar el paso de las provincias de Cáceres y Badajoz a la Fase 3 y que deberá estar listo la semana próxima.



Así lo ha avanzado este viernes el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha confiado en que el repunte de positivos de este pasado jueves no se convierta en brote, ya que, si lo hiciera, para la zona de salud o área de salud afectada no se solicitaría dicho cambio de fase.



"Sí Fase 3 en la provincia de Badajoz y en la provincia de Cáceres, igual que lo hemos hecho en las fases anteriores, pero ciertamente debemos estar preocupados por el repunte de este jueves, aunque ya digo que no ha sido un brote", ha recalcado en rueda de prensa.



De esta forma, el consejero ha abundado en que si dicho repunte se convirtiese en brote se tendría que excluir de ese paso de fase a las zonas geográficas para poder aislar el mismo con el objetivo de que no tuviera consecuencias para el resto de la comunidad, de ahí que haya insistido en la importancia de la responsabilidad individual.



José María Vergeles ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en una rueda de prensa telemática ofrecida este viernes para informar sobre la situación de la pandemia provocada por la Covid-19 en Extremadura.

APERTURA "PREMATURA" DE SUS FRONTERAS

Por otro lado, Vergeles ha avanzado que la Junta de Extremadura no renuncia a sus peticiones relativas a que se permita el movimiento entre provincias ni tampoco a que se articule un apertura "prematura" de sus fronteras con Portugal durante la desescalada, aunque insiste en que en todo caso "hay que respetar" lo que vayan indicando "los expertos" al respecto.

Concretamente, sobre el movimiento entre provincias extremeñas, el titular extremeño de Sanidad ha subrayado que la Administración regional "en ningún momento" ha dejado de pedirlo.

"No hemos renunciado a pedirlo. De hecho, en ningún momento hemos dejado de pedirlo. Lo que ocurre es que por parte del Ministerio de Sanidad y por parte de los epidemiólogos se nos ha explicado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que en esta fase era prematuro el movimiento entre provincias", ha explicado Vergeles.

El consejero ha enlazado su argumento con que por ejemplo también ha sido entendido como "prematuro el movimiento entre islas y tampoco lo han permitido el movimiento entre islas".

En todo caso, ha insistido en que en este tipo de cuestiones relacionadas con la desescalada por el Covid-19 "por lo tanto hay que respetar lo que nos digan los expertos".

Asimismo, en cuanto a la situación de la frontera extremeña con Portugal, el vicepresidente segundo ha apuntado que la Junta sigue trabajando "insistentemente en abrirla" porque a la comunidad le "interesa mucho desde el punto de vista social, económico"; y ha aludido a los "muy buenos datos epidemiológicos" que se están dando sobre el Covid-19 "en la zona norte y la zona de la región del Alentejo" portugués para poder acercarse hacia una "apertura prematura" de la Raya extremeña con el país vecino, ha apuntado.

"Yo creo que tenemos que dar datos positivos dentro del ámbito epidemiológico en Extremadura, porque la zona norte y la zona de la región del Alentejo están muy libres y tienen muy buenos datos epidemiológicos, y yo creo que podemos ir a una apertura prematura de esa Raya", ha subrayado Vergeles, quien ha aludido a que de hecho ya se está aplicando "alguna apertura en la zona sur de la provincia de Badajoz".

"Por lo tanto ni hemos renunciado al movimiento entre provincias ni hemos renunciado a la apertura de la frontera con Portugal", ha espetado Vergeles a preguntas de los medios.