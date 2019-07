Edith Salazar: Lo que va a pasar aquí, no puede pasar en otra parte, este teatro es mágico

Edith Salazar llega por primera vez a Mérida de la mano de Rafael Amargo para hacer un personaje recién creado para la obra ‘Dionisio’ que se estrena este martes en el Teatro Romano.

Lleva mucho tiempo trabajando con el bailarín y coreógrafo, que le llama para componer, cantar y tocar el piano.

La artista dice que el escenario milenario del Festival de Mérida tiene una carga energética e histórica tan importante que ni siquiera el equipo del espectáculo imagina la magnitud que alcanzará la obra de danza, música y teatro en este marco.

HÁBLANOS DE TU PERSONAJE EN ‘DIONISIO’

Fue un personaje que se inventaron para que yo pudiera estar. Antes no estaba en la función. Soy una sacerdotisa que pone un poco de orden en tanta lujuria y tanto desenfreno de ese mundo de Dionisio, de placeres, de sexo… Yo abro y cierro el espectáculo con mi piano y con mi voz.

¿Y QUÉ ES LO QUE VAMOS A ESCUCHAR DE SUS MANOS Y SU VOZ?

He compuesto dos temas. Uno es una obertura que abre el espectáculo y otro es una especie de requiem para el final.

¿CÓMO FUE LA INVITACIÓN PARA TRABAJAR EN ESTA OBRA?

La propuesta me llegó directamente de Rafael Amargo. Llevo trabajando con él desde 2001. Hemos hecho Poeta en Nueva York, que ha sido su gran éxito y con el que hemos dado la vuelta al mundo, desde Nueva York hasta Moscú. Luego participé en ‘El amor brujo’, dirigiendo por primera vez una orquesta sinfónica, que fue un encargo que él me hizo también. También he trabajado con él en ‘Enramblao 1’ y ‘Enramblao 2'. He hecho muchos espectáculos con él y siempre me llama para componer, cantar y tocar el piano.

ES JUSTO LO QUE HARÁ EN ESTE ‘DIONISIO’

Yo con él siempre hago lo mismo. Las músicas van cambiando porque yo voy componiendo músicas nuevas, pero aquí estoy una vez más haciendo lo que sé hacer y lo que a él le gusta que haga en sus espectáculos.

¿Y QUÉ ES LO QUE LE PIDE RAFAEL AMARGO PARA SUS FUNCIONES?

Al principio, con Poeta en Nueva York me pedía cosas muy concretas, pero ya nos conocemos tanto que por ejemplo me pide cosas como las que hice en alguna obra anterior. Rafa para mí es un hermano de la vida y del arte, entonces ya nos miramos y nos entendemos. No hacen falta palabras. Yo ya sé lo que él espera, entonces se lo doy y siempre funciona.

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL ESTA OBRA?

Esta obra vuelve a tener ese ‘sello Amargo’ que es que a él le gustan mucho los espectáculos multidisciplinares, le gusta mezclar la música con la danza, con la palabra, con lo audiovisual. Este es un espectáculo de gran formato y tremendamente multidisciplinar.

¿PREDOMINA LA DANZA SOBRE LO DEMÁS?

La danza sin música no funciona y él le da una importancia increíble a la música. Hay mucha danza pero en este caso es una compañía de teatro y danza. Ha incluido la palabra, el texto.

ES UN MONTAJE CONCEBIDO PARA LUGARES CON HISTORIA, QUE SE LLEVÓ POR PRIMERA VEZ AL TEATRO ROMANO DE MÁLAGA Y AHORA VIENE A MÉRIDA.

Esta obra fue creada para hacerla en teatros de esta envergadura, porque la historia lo requiere y le justifica.

PERO TAMBIÉN SE HA LLEVADO A TEATROS CONTEMPORÁNEOS

Pero yo creo que lo que va a pasar aquí no puede pasar en ninguna otra parte porque este teatro es muy mágico, tiene una carga energética e histórica muy importante. Aquí esto va a ser de una magnitud y de una grandiosidad que ni nosotros mismos sabemos.

¿CÓMO CREE QUE RESPONDERÁ EL PÚBLICO?

Espero que bien. Pienso que este es un público no solamente agradecido sino culto también, y creo que lo va a valorar.

¿CREE QUE ESTE ‘DIONISIO’ DEJARÁ ALGÚN POSO SOBRE LAS EMOCIONES Y LA RAZÓN DEL SER HUMANO?

Sí. Rafael Amargo es un hombre muy libre y siempre se junta con personas que somos muy libres. Aboga mucho por la libertad, la generosidad, la fusión… Él no cree en razas ni en fronteras, es un hombre del mundo y todos los que trabajamos con él de alguna manera pensamos así. Los artistas somos nómadas y creemos que, si se abrieran las fronteras del mundo, las cosas cambiarían.

¿PENSABA QUE IBA A LLEGAR HASTA AQUÍ CUANDO COMENZÓ SU CARRERA?

No, porque yo nunca he pensado donde iba a llegar. para mí el éxito es el camino, lo que voy haciendo cada día. Para mí ya es un privilegio dedicarme a la música, que es lo que más amo. Ir viajando por el mundo con la música para mí es el mayor regalo.

¿TIENE ALGÚN PROYECTO MÁS ENTRE MANOS?

Estoy componiendo un musical. Y hay un programa de televisión de por medio que creo que ya se va a firmar. Y estoy grabando mi disco, en agosto tendré unos días libres y creo que voy a adelantar. Además, acabo de terminar, la semana pasada, de producir el disco de un bluesman canadiense que se llama Sean Poluk, que se lanzará en EEUU, Canadá y luego en Europa. Él está muy satisfecho y creo que eso también va a ser algo muy importante en mi carrera.