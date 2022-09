Mérida acogerá a finales de septiembre la segunda edición de “Entrena Empleo”, innovador programa de orientación laboral creado por Fundación Santa María la Real para mejorar la empleabilidad de mujeres de diferentes edades (18-60 años), diferentes niveles formativos y trayectorias profesionales que se encuentran en desempleo de larga duración tras la maternidad o dedicarse al cuidado de familiares, generalmente ascendientes y dependientes.

En concreto, el segundo proyecto piloto de Entrena Empleo Mérida se llevará a cabo entre finales de septiembre y finales de noviembre. Así pues, las mujeres participantes acudirán tres días a la semana a sesiones presenciales y virtuales para reactivar su búsqueda de empleo.

Para ello, contarán con el asesoramiento de especialistas para realizar un nuevo itinerario de búsqueda de empleo y enfocar su objetivo profesional; actualizar su currículum; reforzar competencias transversales y habilidades digitales para el empleo; ensayar entrevistas para ganar confianza y seguridad en los procesos de selección; elaborar mapas de empleabilidad y realizar visitas a empresas en busca de su inserción.

LA EXPERIENCIA DE LOS CUIDADOS

En esta ocasión, en todas las actividades de orientación laboral se identificarán y pondrán en valor las habilidades que las mujeres han adquirido o reforzado durante la maternidad o cuidados a familiares, para que después las puedan aplicar en su prospección laboral.

“Ahí está la novedad metodológica de Entrena Empleo, para ayudar a las mujeres a explicar que esos años dedicados a los cuidados no son un espacio en blanco en su currículum. Han entrenado habilidades de gestión del tiempo, trabajo en equipo, flexibilidad, generación de contactos, búsqueda de recursos, vocación de servicio o formación continua, entre otros muchas; y eso las capacita para muchos puestos de trabajo”, explican desde Fundación Santa María la Real en una nota de prensa.

INSCRIPCIÓN

Por tanto, las mujeres interesadas en participar en este programa, totalmente gratuito, disponen hasta el 16 de septiembre para realizar su inscripción en https://www.entrenaempleo.org/es/inscribete o de forma presencial en la Delegación Municipal de Igualdad de Género, ubicada en el Centro Clara Campoamor (Calle Ortega Muñoz, s/n).

Nuria Pineda Gil participó en el primer proyecto piloto de “Entrena Empleo” Mérida, celebrado entre marzo y junio de este año, y encontró empleo. Según sus palabras, “ha sido una experiencia muy positiva; ha superado mis expectativas por completo", puesto que "en todas las actividades aprendes algo útil para tu búsqueda de empleo".

No obstante, si tiene que destacar alguna "me quedo con la preparación para el currículum y las entrevistas de trabajo. Gracias a esa preparación, actualmente estoy trabajando en el sector de limpieza. Yo lo he conseguido y otras mujeres también pueden hacerlo. Les animo a participar en Entrena Empleo porque realmente te ayuda a mejorar la búsqueda de empleo", concluye.