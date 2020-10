El PP de Mérida insta a la Junta a mejorar la atención primaria en centros de salud

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida registró el pasado viernes una moción para instar a la Junta de Extremadura a mejorar la atención primaria de los centros de salud.

En concreto, esta moción se debatirá en el próximo Pleno municipal que tiene previsto celebrarse el 30 de octubre, según explica la portavoz del Grupo Municipal Popular, Pilar Nogales, quien ha señalado que el objetivo es instar a la Junta de Extremadura a mejorar la atención primaria que se está ofreciendo en la actualidad "donde mayoritariamente se atiende a los ciudadanos de manera telefónica".

Una situación que, según sus palabras, "está generando una gran incertidumbre entre usuarios y profesionales y que está dilatando los procedimientos para poder tener un diagnóstico y un tratamiento ante los problemas de salud".

"Es más que evidente que se está fallando y lo demuestra el hartazgo de los ciudadanos y la falta de medios e indefensión en la que se encuentran los facultativos y personal sanitario de dichos centros de atención primaria", ha resaltado Nogales, quien ha instado al Ejecutivo regional a mejorar esta situación "priorizando la atención presencial, ampliando los recursos humanos y técnicos".

Además, a través de esta moción, el PP local de Mérida reclama la elaboración y ejecución de un plan estratégico de modernización y adaptación de los sistemas tecnológicos "para afrontar, en el futuro, una asistencia no presencial de calidad", según informa el PP local en una nota de prensa.

Igualmente, según Pilar Nogales, "no parece tener mucho sentido, en este momento, que los niños y profesores puedan ir al cole, la gente pueda ir a centros comerciales o realizar gestiones bancarias o administrativas y no puedan recibir una atención presencial de su facultativo", básicamente, porque, según ha añadido, "algunas de esas actividades presenciales son superfluas mientras que velar por la salud es primordial y urgente y un diagnóstico telefónico no puede ser fiable".

Al mismo tiempo, Nogales ha reafirmado que el Grupo Municipal Popular "cree que es muy importante y necesaria la adopción de los acuerdos que están presentes en la moción", ya que se están dando casos tanto en Mérida como en el resto de la región, de "personas que no reciben la atención necesaria a tiempo y está provocando que los ciudadanos empeoren sus problemas de salud o incluso puedan sufrir males mayores por la falta de atención, como ha sucedido recientemente en Aceuchal, donde una mujer de 47 años ha fallecido por Covid "al recibir el diagnóstico y tratamiento demasiado tarde".

Por todo ello, el PP local de Mérida insta a todos los grupos políticos de la Corporación Municipal a "apoyar, sin fisuras, esta petición que es de una urgencia palpable y de primera necesidad", concluye.