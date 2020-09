Diez cortos compiten en la sección oficial SECINDI en Mérida

Competirán diez títulos en su sección oficial, y que cuenta con un programa de actividades y proyecciones como la exposición sobre "el arte de Buñuel en el laberinto de las tortugas" que se podrá visitar desde este miércoles, 23 de septiembre, y hasta el próximo 15 de octubre.



La Secindi es un proyecto patrocinado y organizado por la Fundación Caja Badajoz con el objetivo de que todas las personas puedan acceder a los mismos contenidos audiovisuales, además de convertirse en una ventana para promover y dar visibilidad a la diversidad funcional a través del cine, mostrando contenidos que la acerquen al público en general.



El eje central de Secindi es una Muestra de Largometrajes y un Certamen Internacional de Cortometrajes, cuya temática gira en torno a la discapacidad, además de la Realización de actividades paralelas.



El director del certamen, Antonio Gil Aparicio, ha destacado que en el caso del festival de cortometrajes han llegado más de 95 trabajos de distintos países del mundo de los que se han tenido que seleccionar diez.



Por su parte, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado que, a pesar de las circunstancias actuales, "es primordial que la vida de una ciudad no se pare", siempre teniendo en cuenta que se adoptan todas las medidas para garantizar la seguridad y seguir todas las indicciones de las autoridades sanitarias, al tiempo que ha destacado que esta Semana de Cine Inclusivo "forma parte de la agenda de la ciudad, con la que se inicia el otoño emeritense y que, además, convierte a Mérida en una ciudad integradora".



Junto con ello, ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con las personas con Diversidad funcional, recordando la subvención para el proyecto de Vida Independiente o la resolución, a finales de mes, de la convocatoria de puestos de trabajo para personas con Diversidad Funcional, según informa el Consistorio en una nota de prensa.



PROGRAMACIÓN

La semana se inaugurará el miércoles 7 de octubre con la proyección de "Buñuel en el laberinto de las tortugas" tras la que habrá un coloquio con el productor José María Fernández de Vega, el autor de la novela gráfica, Fermín Solís y el profesor de patología infecciosa de la UEX, Agustín Muñoz Sanz.



El jueves, los asistentes podrán disfrutar del estreno en Extremadura de la película "Uno para todos" que será presentada y tendrá un posterior coloquio con la presencia de su director David Ilundain y el actor protagonista David Verdaguer.



El viernes por la tarde, a las 19 horas, será el momento de la Sesión Oficial de Cortometrajes en la que se proyectarán diez cortometrajes de los 85 recibidos procedentes de España, Suecia, Francia y Colombia.

Serán los cortos "Difer3nte" de Claudia Bolte, "Électrique" de François Le Guen, "Alive" de Jimmy Olsson, "Down to earth" de Cesc Nogueras, "Adagio" de Yago Torres, "Cómo vivir toda una vida con apenas un te quiero" de Laura Pagán, "Guiadvisor" de Álvaro Ortega, "La cima" de Christian Camilo Ossa, "Operación R.A.E" de Borja Álvarez y "El sentido del cacao" de Alberto Utrera.



Por la mañana, a las 11,00 horas, se proyectarán cuatro cortometrajes fuera de concurso bajo el tema "deporte y discapacidad". Los cortometrajes son "Agua desgasta roca" de Álvaro Crespo, "Más que un juego" de Francisco Nachón, "Fuerza" de Carla Alonso y "Abrazar las estrellas" de Christopher Sánchez y Mario Cervantes.



La clausura se celebrará a las 21,00 horas del viernes 9 de octubre y en ella se entregará el Premio Secindi Inclusión 2020, conjuntamente a la Asociación Princesa Rett y Dani Rovira, que a través de la película "Todos los Caminos" de Paola García Costas, han promovido y dado a conocer el Síndrome de Rett para fomentar su investigación.



Este año, por motivos del Covid, se ha decidido no hacer "Gala de Clausura", pero se entregará en una sencilla ceremonia, los Premios de la Sección Oficial de Cortometrajes y el Premio Secindi Inclusión, con la asistencia presencial y virtual de los premiados. La clausura y entrega de premios tendrá lugar una vez finalice la proyección de la Sección Oficial de Cortometrajes.



Tampoco se han programado las proyecciones matinales para los Centros Educativos, salvo la proyección de cortometrajes fuera de concurso del viernes 9 de octubre.



TALLERES



Por otro lado, se realizarán dos talleres los días 7 y 8 de octubre, a las 11 horas, en el Centro Cultural Santo Domingo, en el que la participación será gratuita, aunque hay que inscribirse en asistentes@Secindi.com.

El primero de ellos, el día 7 será se "sensibilización lengua de signos española", a cargo de Eva Guerra Ramos. Intérprete de lengua de signos española y Guía- Intérprete para personas sordo ciegas, y el día 8, un taller de auto descripción, a cargo de Rocío Méndez Pérez (Licenciada en Comunicación Audiovisual, especializada en Accesibilidad audiovisual, audio descriptora y subtituladora). Ambos con 25 plazas cada uno.



Para informar mejor lo que representa Secindi, se llevan a cabo una serie de Charlas de Difusión sobre Cine y discapacidad, en las Asociaciones de Personas con Discapacidad y en los Centros Educativos para que los alumnos de ESO y Bachillerato tengan esta información y animar, e incentivar su participación en la edición de este año.



Las proyecciones se realizarán en horario de mañana para centros educativos y asociaciones: 11,30 y 13,30 horas y por la tarde a las 20,00 horas. Asimismo, está prevista la celebración de talleres de sensibilización lengua de signos española, el miércoles de 11,00 a 13,00 horas y de auto descripción el viernes de 11,00 a 13,00 horas.