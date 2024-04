La Junta trabaja en actualizar normativa de convivencia en centros educativos extremeños

La secretaria general de Educación y Formación Profesional, María Pilar Pérez, ha señalado que se hace debido a que, "en todos estos años ha evolucionado mucho la sociedad", se ha producido la irrupción de la inteligencia artificial y de todos los dispositivos electrónicos.

Además, "ha cambiado mucho la convivencia", por lo que se está elaborando un borrador de ley de convivencia "más integral y, en este sentido, va a contemplar también la autoridad del docente y la participación de la comunidad educativa".



En Guadalupe, en la inauguración de las XX Jornadas de Formación Inspección de Educación, que llevan por título 'La convivencia escolar: retos para el futuro y el papel de la inspección educativa', Pérez se ha dirigido a los 44 inspectores que participan y ha resaltado sus funciones y su "trascendencia".

Asimismo, les ha dicho que si no se perfeccionan y mejoran sus competencias profesionales, no podrán "ayudar y asesorar a todos los centros educativos y a la comunidad educativa", asegurando que "así podemos avanzar todos en la mejora de la calidad de la educación en nuestra región".



Pérez también ha tenido palabras para la localidad de Guadalupe, donde se celebran estas jornadas durante este jueves y viernes, por ser "un símbolo del carácter extremeño y por el interés en avanzar en una mejora de la región a través de la educación".



SUMAR ESFUERZOS



Asimismo, se ha referido a la temática del encuentro, la convivencia, y ha recordado los hechos acaecidos en Almendralejo y Montijo al inicio de curso, "ésto hace que tengamos que sumar esfuerzos entre todos para que la convivencia en los centros educativos sea la mejor".



Según Pérez, la incursión de los dispositivos electrónicos y de la inteligencia artificial ha supuesto "un cambio radical en la manera de asumir lo que son las relaciones interpersonales y debemos avanzar en la consideración de la convivencia social y en los centros educativos".



Esta "preocupación" la tiene presente la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, ha destacado la secretaria general, que ha añadido que quieren "avanzar de la mano de la inspección y de la comunidad educativa extremeña en poner todos los medios que se pueda al alcance de los docentes, de los centros, de la inspección y de la Administración para que la convivencia sea mejor".



Prueba de ello es la Instrucción 3/2024, por la que se dictan instrucciones referidas al uso de los dispositivos electrónicos de uso personal en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de Extremadura, aprobada por unanimidad en la Mesa Sectorial de Educación y que condensa las aportaciones realizadas por la comunidad educativa y las recogidas también en los encuentros de 'Habla Educa-Acción'.



Las jornadas, que se desarrollan en el Parador Nacional de Guadalupe, han incluido la ponencia 'Convivencia y bienestar. Por una pedagogía de los cuidados en la comunidad educativa', a cargo de José María Avilés Martínez, así como el desarrollo de unos foros de debate y actividades culturales paralelas, como la visita al Real Monasterio de Guadalupe y de los principales monumentos de la localidad.



Este viernes, día 12, la jornada se inicia con la ponencia de Rosario del Rey Alamillo sobre 'Retos actuales de la convivencia escolar' para, posteriormente, seguir con la charla sobre 'Aspectos jurídicos de la convivencia escolar', a cargo de Ruth Crehuet Olivier.