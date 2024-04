El Premio Nadal César Pérez Gellida clausura la XXIV Feria del Libro de Cáceres

La XXIV edición de la Feria del Libro de Cáceres cierra este martes con la presencia del Premio Nadal 2024, César Pérez Gellida, y su novela 'Bajo tierra seca', después de doce días de actividad literaria en el céntrico Paseo de Cánovas.

En concreto, la cita, presentada por María José Cano, será a las 19:45 horas, y después el autor firmará ejemplares de su obra, a partir de las 20:30 horas.



'Bajo tierra seca', de Ediciones Destino, está ambientada en la Extremadura de principios del siglo XX. Antonia Monterroso, más conocida como 'la Viuda', es la propietaria de una de las mayores haciendas de la región que intenta mantener a flote en un momento en el que la hambruna que afecta las zonas rurales no parece terminar jamás.



Pero un incendio destruye todo lo que con tanto empeño ha logrado construir y, tras él, ella desaparece sin dejar rastro. El teniente Martín Gallardo se desplaza hasta el lugar junto con el sargento Pacheco para investigar lo sucedido. Cinco días atrás, la mujer interpuso una denuncia contra Jacinto Padilla, capataz de su finca y antiguo amante, a quien han detenido en la estación de Zafra con una bolsa llena de dinero y joyas.



César Pérez Gellida (Valladolid, 1974) ha publicado 13 novelas, entre las que destacan las trilogías: 'Versos, canciones y trocitos de carne' (Memento mori, Dies irae y Consummatum est) y 'Refranes, canciones y rastros de sangre' (Sarna con gusto, Cuchillo de Palo y A grandes males).



Además, ha escrito 'Todo lo mejor' y 'Todo lo peor' y, las recientes, 'Nos crecen los enanos', 'Astillas en la piel' y 'La suerte del enano'. En 2023 se estrenó la adaptación para serie de televisión de 'Memento mori'. El autor es uno de los referentes actuales de la novela negra, con más de 300.000 lectores, y dirige junto a Dolores Redondo el festival literario Blacklladolid.



Pero la tarde comenzará a las 18:30 horas con el acto de presentación de 'Desencuentros en el último círculo [anti-antología de poesía española contemporánea]', en un acto en el que intervendrán Joseba Buj, director del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana de CDMX y coordinador de la obra, así como los poetas Julio César Galán, Mario Martín Gijón, Javier Pérez Walias y Ada Salas.



Esta anti-antología reúne poemas, además de los anteriormente mencionados, de Marta Agudo, José Antonio Llera, Aurora Luque, Antonio Méndez Rubio, Eduardo Moga, María Ángeles Pérez López y Esther Ramón. Para Joseba Bug, los poetas aquí que conforman esta "anti-antología" lo acompañaron en sus lecturas iniciáticas y otros fueron compañeros de experiencia vital, por lo que no se trata de ordenada de forma cronológica.



De esta manera, el libro invita al lector a adentrarse en el paisaje incierto de la para "entrar en un paraje de lo radicalmente diverso, de lo por completo irreconocible". Por ello, no se trata de una antología al uso, es más bien una anti/antología de poesía española contemporánea.



TALLER INFANTIL



La tarde del pasado lunes se dedicó en esta cita literaria cacereña a los nuevos lectores con un taller infantil a través de la saga de aventuras 'Gigi Béret & compañía', de Cristina Marcos, dibujado por Miguel Hernández, y Chloe, y el lío de las emociones, de Sandra Gómez e ilustrado por Nosfranatu.



Primero, los jóvenes y no tan jóvenes descubrieron las leyendas y la historia de Montánchez, Trujillo y Mérida, con la joven francesa Gigi, que descubre los veranos y "libertad de los pueblos en Extremadura junto a su pandilla de amigos".



Cristina Marcos destacó que quiere visibilizar "todas las maravillas de nuestra tierra a través dela aventuras y la risa". Por su parte, Chloe y el lío de las emociones, de Sandra Gómez mostró a pequeños, y no tan pequeños las emociones y cómo gestionarlas, por ejemplo, como se ha preguntado en el taller, dónde está el enfado en el cuerpo.



"En el cuento se presentan las 6 emociones básicas a través de Chole, una niña muy curiosa que no sabe qué son. Su tía Ana le da unos tips para gestionarlas". Cabe destacar que su ilustrador, Nosfranatu, no asistió a la cita porque padece Trastorno del Espectro Autista (TEA). En su lugar, ha ido su pareja, Silvia Pita, también una persona con TEA, para explicar el proceso creativo del libro junto a la autora, que subrayó que, hasta la fecha, "ha sido el libro que más le ha gustado dibujar a Nosfranatu".