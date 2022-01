Abierto plazo admisión alumnado en nuevas 31 aulas de 1 y 2 años en CEIP, con 523 plazas

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura ha publicado este lunes en el Diario Oficial de la comunidad (DOE) la convocatoria del procedimiento extraordinario para la admisión del alumnado en las nuevas 31 aulas de 1 y 2 años en CEIP, que ofertan 523 plazas gratuitas de primer ciclo de Educación Infantil en CEIP.



En concreto, estas aulas se abren en 30 centros de educación Infantil y Primaria que desarrollan el programa experimental Aulas 1-2 en el curso escolar 2021/2022.



Así pues, las familias interesadas en algunas de estas plazas pueden presentar las solicitudes desde este lunes, 10 de enero, y hasta el próximo día 14. Las listas definitivas de alumnado admitido se publicarán el 27 de enero y el plazo de matriculación será del 1 al 3 de febrero cuando el número de solicitudes no exceda el de plazas ofertadas.



En las aulas en las que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, las listas provisionales de puntuaciones totales se publicarán el 20 de enero y el plazo de matriculación, en este caso, será del 14 al 16 de febrero, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



CRITERIOS DE ADMISIÓN



Tanto el listado de centros en los que se abren estas nuevas aulas, como las plazas disponibles en cada uno de ellos y toda la información referida a este procedimiento está disponible en el Portal de Escolarización, donde también se pueden consultar los criterios de admisión.



Entre dichos criterios a tener en cuenta destaca la existencia de hermanos matriculados en el centro (4 puntos) y padres y madres trabajando en el mismo (1 punto), así como la proximidad del domicilio familiar o del lugar de trabajo de alguno de los padres, madres o tutores legales. En este caso, se valora la zona de escolarización del centro (10 puntos) y las zonas limítrofes a la zona de escolarización (5 puntos).



En la baremación se incluye la renta per cápita de la unidad familiar, por la que se obtienen entre 2 y 0,5 puntos dependiendo de los tramos establecidos.



Otros criterios establecidos son, en concreto, para alumnado en acogimiento familiar (4 puntos), por discapacidad reconocida en el alumno, padres, madres o tutores o en alguno de los hermanos (entre 5 y 1 punto, dependiendo de los grados), por familia numerosa (1 punto), por haber nacido en parto múltiple (1 punto), por pertenecer a una familia monoparental (1 punto) y por condición reconocida de situación de víctima de violencia de género o de víctima de terrorismo (2 puntos).



Además, una de las 32 aulas anunciadas en la presentación del programa, la de Cuacos de Yuste, no se pondrá en marcha hasta el próximo curso, una decisión que se ha acordado con las familias y el ayuntamiento, explica la Junta.



A las 31 aulas para las que se convoca este proceso de admisión hay que sumar las tres que abrieron en el inicio del curso en el nuevo colegio de la barriada de Cerro Gordo, en Badajoz, con lo que en total son 34 las aulas abiertas este curso 2021-2022 derivadas de este programa, para lo cual han sido adaptados los centros educativos, con una inversión de 1.288.000 euros en la realización de las obras necesarias.



Cabe destacar que con este programa experimental, la Junta de Extremadura apuesta por la gratuidad de las plazas de 1 a 2 años, dando prioridad a las familias más vulnerables y a aquellas que residen en zonas rurales.