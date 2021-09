Gutiérrez tiende la mano a grupos parlamentarios para pactar contenidos currículos LOMLOE

Rd./Ep.

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha recordado este jueves el "compromiso" expuesto por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para pactar los contenidos de los currículos de las etapas educativas, derivados de la nueva ley LOMLOE con los grupos parlamentarios representados en la Asamblea de Extremadura “con el fin de alcanzar el mayor consenso".

Por ello, según ha manifestado en su comparecencia, a petición propia, ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura para informar sobre el inicio del curso escolar 2021-2022, "quiero ofrecerles mano tendida y diálogo”, también para llegar a acuerdos en cuanto a la Formación Profesional (FP).

Así pues, se trata de un proceso que la titular extremeña de Educación espera que se pueda iniciar pronto, para el que solicita "colaboración" y que va a ser "clave" en este curso escolar que acaba de comenzar.

En este sentido, la consejera ha destacado que la LOMLOE “apuesta claramente por reforzar el liderazgo pedagógico en favor del docente, que va a repercutir en una mayor autonomía de los centros educativos”.

También, tal y como ha subrayado, se va a adaptar a la nueva ley educativa el decreto de escolarización, con el que se va a unificar toda la normativa y se van a actualizar los criterios, según informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

Entre ellos, tal y como ha explicado la consejera, es la consideración del parto múltiple, de las familias monoparentales, de la atención a la diversidad y de la renta, que pasa a ser per cápita, en lugar de familiar. El objetivo es que estos criterios estén ya en vigor para la planificación de la escolarización del curso 2022-2023.

Otra novedad importante de este curso va a ser el nuevo sistema de evaluación, cuyos aspectos más destacados del proyecto de Real Decreto ya se han dado a conocer.

A este respecto, la consejera ha destacado que “va a ofrecer más oportunidades al alumnado, va a reforzar la evaluación de conjunto y la confianza en los docentes para que puedan decidir si un alumno ha adquirido las competencias necesarias. Todos los caminos conducirán a la titulación si se alcanzan los objetivos”, ha apostillado.

UN CURSO CON MÁS CERTIDUMBRE, SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD

En otro momento de su intervención, Esther Gutiérrez ha recordado que este curso escolar, de nuevo, "va a ser primordial garantizar la máxima presencialidad" en un contexto de pandemia.

En este sentido, ha reconocido que este nuevo curso ha comenzado “con más certidumbre, más seguridad y más tranquilidad gracias a la experiencia adquirida, a los que se añaden los beneficios de la vacunación”. A pesar de todo esto, la consejera ha asegurado que "la mayor garantía sigue siendo la prudencia".

De cara a este curso, hay una estimación de matriculación de 171.439 estudiantes (1.225 menos que el curso anterior), que recibirán clases de más de 16.000 docentes. Son 693 más que los que se necesitarían en un curso ordinario para seguir garantizando desdobles de aulas y otros apoyos.

También habrá más refuerzo de personal en técnicos de Educación Infantil (30), en personal para intensificar las labores de limpieza (102) y para apoyo de tareas telemáticas (20 auxiliares de informática).

Tal y como ha recordado Esther Gutiérrez, este curso se mantiene el mismo modelo educativo para garantizar la presencialidad en las aulas con medidas de prevención e higiene y continúan vigentes los planes y los protocolos de actuación frente al virus, coordinados por la Unidad COVID-19 de la Consejería.

FONDOS EUROPEOS EXTRAORDINARIOS

Por su parte, el área de Formación Profesional, como ha explicado la consejera, va a ser uno de los ejes de acción de los fondos extraordinarios europeos, que van a sustentar la nueva Ley de FP y “que van a permitir que exista una conexión directa entre el Plan Estratégico de la FP y la fusión con la formación profesional para el empleo”.

Además, los fondos extraordinarios europeos van a permitir el despegue del modelo educativo extremeño hacia una enseñanza más digital.

Así, según sus palabras, gracias a los fondos extraordinarios del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de la Unión Europea, se invertirán más de 30 millones de euros para dotación tecnológica, capacitación del profesorado en esta materia y para mejorar la competencia digital educativa.

Por todo esto, la consejera ha dicho que “el curso escolar 21/22 es un curso extraordinario por la llegada de nuevos fondos, por las importantes reformas que se van a acometer y, sobre todo, porque es un curso escolar en tiempos de pandemia”, ha sentenciado.

LA OPOSICIÓN PIDE BAJAR LAS RATIOS



Por su parte, la diputada del Grupo Popular Pilar Pérez García ha criticado el discurso de la consejera cargado de "mensajes grandilocuentes y medias verdades cogidas con pinzas que hacen un flaco favor a la comunidad educativa".



Así, ha subrayado que si el curso ha comenzado con una "relativa normalidad" lo ha sido "gracias a los de siempre, a los docentes", que con su "tesón, implicación y profesionalidad han conseguido que comience" con relativa normalidad, así como a los alumnos y sus familias y los ayuntamientos.



Pérez ha lamentado que no se hayan respetado las ratios de alumnos por profesor del año pasado, no solo por garantizar el mantenimiento de la distancia interpersonal en las aulas, sino también por avanzar en la calidad educativa.



Según sus propios cálculos, si se suman todas las áreas el recorte en la plantilla docente con respecto al curso anterior se eleva a 652, 400 de ellos que están en un "limbo" al no haber comenzado aún los programas para el éxito educativo.



Finalmente, respecto al consenso reclamado por la consejera, le ha señalado que la Junta podrá contar con el PP "si es para amortiguar el golpe sectario de la Ley Celaá y a la calidad educativa que quieren perpetrar" los socialistas.



Por su parte, la diputada de Ciudadanos María Encarnación Martín Andrada ha reprochado que el curso haya comenzado con una plantilla con más de 200 docentes menos que el pasado cuando "el objetivo en reducir la ratio".



En este sentido, ha considerado un "grave error" que se hayan anulado los desdobles de aulas, motivo por el cual "ya hay quejas" por no poder guardar las distancias de seguridad entre los alumnos.



Además, ha reprochado a la consejera que se haya dado un "golpe bajo a la concertada", cuyos docentes cobran menos por hacer "el mismo trabajo".



SECUELAS Y APRENDIZAJES DE LA COVID



A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha destacado que la comunidad educativa ha estado "a la altura" el curso pasado en su adaptación a la pandemia, que ha dejado "secuelas y aprendizajes", entre ellas la importancia de las capacidades tecnológicas, no solo de los alumnos y profesores, sino también de los padres.



Para Macías, este debería ser un curso para "recuperar la normalidad" en las aulas, si bien ha lamentado que le sigue faltando "una apuesta por continuar bajando las ratios". Al respecto, ha remarcado que el pasado curso demostró, con los desdobles de aulas, que reducir el número de alumnos por profesor "ayuda".



También ha señalado que espera un "fuerte impulso" a las obras del plan de infraestructuras, al tiempo que ha criticado que haya aún cuatro centros en la comunidad que continúan con las clases por la tarde por la falta de espacio para mantener las distancias de seguridad.



Finalmente, la diputada socialista Piedad Álvarez ha lamentado que la Asamblea cuente con una oposición "poco constructiva y poco útil", que prefieren "crispar" y "alterar", en lugar de reconocer que el pasado curso y el comienzo de este se ha producido con normalidad ha sido gracias a la comunidad educativa pero también a la administración.



Por ello, les ha invitado a participar en el debate y a tomar la "mano tendida" de la Junta para alcanzar acuerdos en materia educativa, si bien ha lamentado que "han dejado claro que seguirán empeñados en dar la espalda, no a los socialistas, sino a la sociedad".



Al mismo tiempo, ha respondido a las críticas de PP y Cs sobre los recortes de plantilla apuntando que allí donde gobiernan, en Andalucía, Murcia o Madrid, han reducido a la mitad los profesores de refuerzo del curso pasado.