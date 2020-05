CSIF asegura que la instrucción para fase 2 en centros educativos indigna a los docentes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha asegurado que el borrador de la instrucción de la fase 2 de la Consejería de Educación para los centros educativos "indigna a los centros", ya que es "contradictoria" con lo anunciado por la propia administración y está "llena de incertidumbres".



Por eso, este sindicato considera que esta instrucción "pone en riesgo a toda la comunidad educativa" pues, "hace recaer toda la responsabilidad de la apertura de los centros en los directores y resto de docentes, que además de no disponer de medios, no son técnicos especialistas en prevención y deben organizar la enseñanza telemática a la vez que la presencial".



Ante esta situación, CSIF considera que el curso "debe terminarse con la adaptación telemática y comenzar la planificación del nuevo curso con inversión en apoyos y refuerzos".



Para el sindicato, la actuación de la Consejería de Educación durante estas últimas semanas, además de la instrucción, es "desconsiderada con los docentes al no valorar el esfuerzo de adaptación y dedicación que han realizado para atender las necesidades de los alumnos".



Precisamente por esto, afirma que "no es entendible" que recaiga sobre los directores y los equipos directivos de los centros la puesta en marcha de un nuevo sistema de educación "a falta de muy pocos días para finalizar el curso sin garantías para la salud".



Para CSIF, la administración en las instrucciones que ha elaborado o"pta por seguir unos criterios políticos frente a los pedagógicos", en los que "está difundiendo un mensaje distorsionado a la sociedad porque ni los profesores, ni los alumnos, están de vacaciones, las clases se siguen impartiendo de forma telemática".



Así, añade que "del borrador se interpreta que la asistencia será a petición de los padres", cuando para CSIF "debe prevalecer el criterio del equipo docente".



Ante esta situación, CSIF no entiende "cómo se han podido dictar unas instrucciones cuando no se ha convocado todavía el Comité de Seguridad y Salud Laboral para negociar, con las garantías sanitarias precisas, el inicio de la fase 2".



Por último, CSIF ha alertado de que según les comunican los centros de Extremadura, "la Consejería estudia un recorte en las plantillas docentes de cara al próximo curso", algo que "no se entiende porque esta crisis sanitaria ha generado más necesidad de personal, es sorprendentemente que se esté comunicando a los centros que tendrán menos plantilla funcional, es el colmo de la indignación".