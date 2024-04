PP: Moriano debe recapacitar y disculparse por "traspasar línea roja" del "insulto físico"

Ep.



El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha considerado que el diputado del PSOE Andrés Moriano "debe de recapacitar" y "pedir disculpas" para "acabar" con la situación "lamentable" generada este pasado lunes en una comisión parlamentaria en la que el socialista llegó al "insulto físico" al 'popular' Hipólito Pacheco.



"Muchas veces se eleva el tono, los debates pueden ser más vehementes, más acalorados, pero siempre tiene que existir una línea roja que no se puede traspasar, que son los aspectos personales. Y cuando uno eso lo tiene claro pues no la traspasa... Y creo que es el trabajo que tenemos que hacer", ha espetado Sánchez Juliá.



Así, a preguntas de los medios este martes en declaraciones en Mérida tras una reunión con el sector tabaquero, el 'popular' ha afirmado que no cree que Andrés Moriano sea "una mala persona", aunque sí que "le ha jugado una mala pasada la dialéctica acalorada en un debate parlamentario" y que, por ello, el diputado socialista "debería reconsiderar lo que ha dicho, pedir disculpas y acabar con esto", porque "lo importante" que hay que hacer desde la Asamblea "es solucionar los problemas de los extremeños".



"Ayer vimos una situación lamentable. Creemos que no se tiene que llegar a ese insulto físico, por la situación física de cualquier diputado o de cualquier persona", ha espetado Sánchez Juliá, al tiempo que ha insistido en que para el PP "la discusión verbal que ayer se produjo es una mala imagen para el Parlamento de Extremadura, para la clase política en general".



"Pero lo que no vamos a permitir es que a un diputado se le cuestione por su aspecto físico. Podremos discutir por cualquier posición política, por cualquier planteamiento, pero no podemos llegar a eso", ha añadido.



Ha considerado así que este pasado lunes en su comportamiento durante la comisión parlamentaria el socialista Andrés Moriano "se equivocó" pero "no reconoce la equivocación que ha tenido", y "además no acató la autoridad del presidente de la comisión". "Creo que la imagen de un diputado levantándose frente a un presidente de una comisión que está intentando poner orden no es positiva", ha añadido.



En todo caso, ha incidido en que el PP quiere que este tipo de situaciones "no se vuelvan a dar", y ha reconocido que Moriano "está en su derecho" de solicitar el amparo de la Mesa de la Asamblea ante lo ocurrido.



"Nosotros queremos que estas situaciones no se vuelvan a dar. Él (Moriano) está en su derecho de ejercer las acciones que él quiera hacer en base a lo que marca el reglamento, pero este grupo parlamentario va a defender lo que vio y es que a un diputado del Grupo Parlamentario Popular se le cuestionó por su aspecto físico y eso no lo vamos a permitir", ha afirmado.



CÓMO REBAJAR EL TONO



Por otra parte, preguntado por los medios sobre cómo se puede rebajar el tono ante este tipo de situaciones, el portavoz del PP ha dicho que "es muy fácil" y es que "cuando uno está exponiendo cualquier planteamiento político sabe que lo que tiene que defender es su planteamiento, no atacar personalmente al que está enfrente".



"No todos somos guapos, altos, rubios y con ojos azules... Yo no lo soy, y ni pretendo serlo... Yo estoy aquí para defender un posicionamiento político y para defender a los ciudadanos que han confiado en el PP y voy a llegar hasta ahí, y siempre voy a mantener el respeto de quien tengo enfrente, porque también le han elegido otros ciudadanos que han elegido otra opción política para defender unos intereses...", ha apuntado.



"Nunca nos han elegido aquí para entrar en rifirrafes personales... Y creemos que eso es lo que hay que acabar con ello en la política", ha añadido.



LO OCURRIDO



Cabe recordar que el diputado del Grupo Socialista Andrés Moriano ha sido expulsado este pasado lunes de la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea de Extremadura tras mantener un rifirrafe con el diputado del PP Hipólito Pacheco.



La polémica se desató cuando el presidente de la Comisión de Economía, Juan Luis Rodríguez (PP), instó varias veces a Moriano a que finalizase su intervención, ya que se había pasado del tiempo establecido para ello.



Ante estas peticiones, el diputado del PSOE se quejó pidiendo al presidente de la comisión: "No ponga usted lo delgado en esta mesa, y lo grueso en frente, aunque sea evidente", unas palabras que provocaron las quejas de los diputados del PP presentes, especialmente de Hipólito Pacheco.



Así, mientras el diputado socialista aclaraba que con sus palabras se refería a que a la hora de establecer turnos, "lo estrecho para nosotros y lo grueso para ellos", el diputado del PP Hipólito Pacheco, le ha espetado: "Yo estoy gordo y lo sé, pero usted es un sinvergüenza".