Gallardo apunta a una "mala interpretación" de palabras de Moriano su polémica en Asamblea

Ep.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha defendido al diputado socialista en la Asamblea Andrés Moriano tras su expulsión este pasado lunes de la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea de Extremadura tras un rifirrafe con el 'popular' Hipólito Pacheco fruto, a su entender, fruto de una "mala interpretación" de sus palabras.

Al respecto, en una rueda de prensa como presidente de la Diputación de Badajoz en la que ha sido preguntado sobre lo ocurrido, ha dicho que "está claro" que Moriano "no le quiere trasladar en ningún momento ningún insulto" a Pacheco y "no le quiere decir gordo", sino que "no le sale" la expresión de la 'ley del embudo', "y dice la parte delgada y la parte gruesa".

Además y con la comunicación no verbal, en concreto con las manos, está haciendo la forma del embudo porque no le sale la expresión, según Gallardo, para quien lo que hace Pacheco es "trasladar algo que no es real" y "él sí traslada un insulto", pero "resulta que al final es el mundo al revés, se expulsa a quien le insultan y se queda el insultador", algo que tampoco les "sorprende" a los socialistas, dado que "el insultador es del Partido Popular" y "el insultado es del Partido Socialista".

"Si yo creyera que el señor Moriano realmente insultara al señor Pacheco, que le conocemos, le puedo asegurar que el señor Moriano habría pedido disculpas al señor Pacheco, pero es que se le ve en la cara, no hay que estudiar mucho, no hay más que ver", ha insistido, para resaltar que cree que es fruto de una "mala interpretación", no sabe "si intencionada o no" de Hipólito Pacheco, y "sobre todo" una "mala presidencia" de un encargado de la misma "que ha sido poco ecuánime".

"Por supuesto", ha concluido, si se hubiera referido al diputado del PP "para meterse con su físico" sería rechazado por él mismo, pero "realmente no es así", y "no es el estilo" de Moriano, quien habla de "la parte delgada, la parte gruesa, y no le sale el embudo", al hilo de lo cual se ha preguntado a quién no le ha pasado en público que no "sale la palabra adecuada".