El PSOE pregunta a Feijóo "por qué ahora" propone un pacto sobre la lista más votada

El PSOE de Extremadura ha preguntado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "por qué ahora" propone un pacto para que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos tras las elecciones municipales del próximo mes de mayo, y ha lamentado que no se haya llevado a cabo antes.



Así lo ha señalado la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, quien ha puesto como ejemplo la ciudad de Badajoz, donde el PSOE ganó las últimas elecciones municipales, pero sin embargo, el PP y Ciudadanos llegaron a un acuerdo para gobernar dos años cada uno.



Vega ha apuntado que en ese momento, el PP "hizo todos los malabares posibles" para "torpedear precisamente la voluntad" de la mayoría de los ciudadanos de Badajoz, con el objetivo de mantenerse en el poder, de manera tal que "empezaron" repartiéndose el ayuntamiento en dos años para el PP y otros dos para Ciudadanos "como si esto fuese un mercado persa" y, además, lo hicieron con la "connivencia" de VOX, "que tenía que dar el visto bueno".



Asimismo, "han seguido con este espectáculo lamentable para la ciudad de Badajoz permitiendo que un alcalde tránsfuga gobierne la ciudad", ha dicho en referencia a Ignacio Gragera, que se ha dado de baja de Ciudadanos y se ha afiliado al PP, por el que se presenta como cabeza de lista en las municipales de mayo.



De Gragera, Vega ha recordado que no ganó las elecciones, que "abandonó" su partido sin dejar el acta y que "lo que es más grave ha estafado" a sus votantes y a los votantes del Partido Popular, a la vez que ha reconocido que no pueden "obviar" que el transfuguismo "es una especie de corrupción política".



Ante esta situación, el PSOE de Extremadura se pregunta "por qué ahora" propone dicho pacto sobre la lista más votada, espera obtener una respuesta por parte del PP y de Núñez Feijóo, así como que este último vaya a la ciudad de Badajoz "y cumpla con lo que se supone que va a anunciar en esta misma mañana".