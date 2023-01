Vergeles pide una negociación "sensata y seria" frente a la huelga de médicos

Ep.

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha hecho un llamamiento a una negociación "sensata y seria" de cara a la convocatoria de huelga de médicos que ha registrado el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) para los próximos días 26 y 27 de enero, y confía en poder preservar la atención primaria, así como llegar a un acuerdo para que se desconvoque la huelga, prevista tanto en hospitales como en centros de salud.



Vergeles ha señalado que la tabla de reivindicaciones presentada por Simex es "asumible en su mayoría" y que, tras la primera reunión mantenida ayer jueves entre los responsables sindicales y los del Servicio Extremeño de Salud (SES), hay que estudiar las peticiones que considera "necesarias" para mejorar la situación actual de la sanidad.



"Cuando nos sentamos a negociar lo hacemos desde el respeto a las reivindicaciones pero pensando en los ciudadanos y, en este tiempo de negociación, nos sentaremos las veces que haga falta pero éste es un proceso que acaba de empezar y requiere una reflexión", ha señalado el responsable regional, que ha avanzado que la semana que viene continuarán las reuniones entre Simex y el SES.



De momento, esa primera reunión ha servido para organizar los servicios mínimos en el caso de que finalmente se produzca la huelga, cuyo aviso se registró formalmente el pasado 5 de enero, junto a la tabla de reivindicaciones del colectivo médico.



Vergeles ha mostrado la disposición de la administración regional a "debatir" sobre las propuestas porque las entiende "necesarias" en un momento en el que la Sanidad necesita una atención primaria de salud "potente" después de la pandemia.



"Pero también en este momento llamo a una negociación sensata y seria porque como consecuencia de la pandemia y del incremento de demanda, con un aumento de las enfermedades respiratorias, hace que haya más urgencias hospitalarias", ha señalado el consejero que apuesta por no "desvirtuar" la atención primaria y "preservar" su esencia para garantizar una buena atención sanitaria al ciudadano.



PROBLEMA DE ESTADO



Además, el consejero ha mostrado su preocupación por la "deriva" que está tomando la situación sanitaria en otros gobiernos autonómicos "que no entienden la potencia de la atención primaria", ha dicho, en relación a la Comunidad Autónoma de Madrid. "Me apena que se tengan que producir los problemas en Madrid para que la gente entienda que faltan médicos a todos y ha habido Comunidades Autónomas que siempre hemos entendido esto como un problema de Estado", ha subrayado.



Así se ha referido a los "recortes" que se han producido en la sanidad especializada que han llevado a que en el periodo entre 2011 y 2015 se haya prescindido de 3.000 puestos de trabajo de especialistas, una cifra que, en Extremadura, llegó al centenar, según ha apuntado el consejero.



Frente a esto, Vergeles ha recordado que Extremadura ha sacado la mayor oferta formativa y se ha aumentado el número de estudiantes en un 10% en la Facultad de Medicina, así que "estamos dando los pasos para que esto se arregle", ha dicho, al tiempo que ha pedido "comprensión, mesura, seriedad y sosiego para no trasladar los problemas de otros niveles asistenciales a una atención primaria que necesitamos preservar", para prevenir la enfermedad y ver a los pacientes a lo largo de su vida.



"Acercaremos las posturas que tengamos que acercar y no quedará por nosotros dialogar y en las próximas semana en la Mesa Sectorial se ofrecerá un Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES muy ambicioso que viene a dar repuesta a la mayoría de las necesidades que tiene la atención primaria y los hospitales", ha incidido Vergeles.



El consejero extremeño ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios este viernes en el transcurso de una visita que ha realizado junto a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, al Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de Cáceres.