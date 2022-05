Vara espera que regreso al país del Rey Emérito no afecte al "inmenso esfuerzo" de su hijo

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha mostrado su deseo de que un regreso a España del Rey Emérito "no obstaculice" el "inmenso y gigantesco esfuerzo" que el Rey Felipe VI está haciendo por "intentar recuperar el crédito de la institución" monárquica.



"Espero que esto (un posible regreso de Don Juan Carlos I a España) no obstaculice el inmenso y gigantesco esfuerzo que su hijo (Felipe VI) está haciendo por intentar recuperar el crédito de la institución, y que efectivamente deseo enormemente que eso no suceda", ha espetado Vara a preguntas de los medios este martes en Mérida antes de participar en la Jornada de Innovación Educativa y la entrega de los premios Joaquín Sama y Tomás García Verdejo.



En todo caso, tras la pregunta de los medios sobre el posible regreso a España de Don Juan Carlos, el presidente extremeño ha reconocido que ésta es una cuestión que no se encuentra en estos momentos entre sus "prioridades" ni sus "preocupaciones".



"Dicho esto, le puedo asegurar que no forma parte en estos momentos de mis prioridades ni de mis preocupaciones", ha sentenciado a los periodistas Fernández Vara.