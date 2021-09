Margarita Robles ve "sorprendente" que se intente "hacer política" con Afganistán

Ep.



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha considerado "un poco sorprendente" que algunas formaciones intenten "hacer política" con el operativo español en Afganistán y no se valore, según ha dicho, el papel que han desarrollado las Fuerzas Armadas en dicho país "poniendo en riesgo su vida".



Así, tras incidir en que ella quiere "poner en valor" la "generosidad" de las Fuerzas Armadas, los policías, los diplomáticos, las ong en Afganistán, ha considerado que "quien en política no sea capaz de tener esa generosidad de saber que España es un gran país y de que se está actuando así debería plantearse qué es lo que busca y qué es lo que quiere hacer en política".



"Desde luego nosotros lo que queremos es servir a los ciudadanos y sobre todo sentirnos muy orgullosos de España, porque España y sus Fuerzas Armadas y todos los que han trabajado han dejado el pabellón muy alto en Afganistán", ha subrayado durante una visita este viernes a la Brigada Extremadura XI, en la Base General Menacho de Bótoa (Badajoz).



En este sentido, Robles ha explicado que en una reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea a la que acudió recibió "el agradecimiento de la inmensa mayoría de los ministros de Defensa, algunos porque les evacuamos personalmente a gente que estaba allí, también por la recepción que hicieron los afganos". "Esa es la España que queremos, la España que se siente orgullosa de los españoles. El resto de la gente tendrán que saber lo que están haciendo", ha espetado Robles, quien ha rechazado "entrar en más debates".



LABOR DE LAS FUERZAS ARMADAS



De este modo, durante su visita a la Brigada Extremadura XI en la Base General Menacho de Bótoa (Badajoz), para poner "en valor" el trabajo que ésta realiza y rendirle por que ello "un pequeño homenaje", ha defendido que éste "también es un homenaje a todas las Fuerzas Armadas españolas y es un homenaje muy en particular a todos los hombres y mujeres que también han estado en Afganistán poniendo en riesgo su vida".



"Ésa es la gran España y sencillamente hacer política con eso me resulta un poco sorprendente. Yo quiero una política que tenga que criticar cuando tenga que criticar pero que se sienta orgullosa de España y que se sienta orgullosa de sus Fuerzas Armadas", ha espetado Robles a preguntas de los medios sobre la reclamación de la oposición de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Parlamento para informar sobre el operativo en Afganistán.



"Tenemos un gran país, un país generoso, un país que es capaz de dar su vida, un país que lo hemos visto estos últimos días ha hecho gracias fundamentalmente al trabajo de las Fuerzas Armadas un trabajo excepcional en Afganistán salvando muchísimas vidas. Yo creo que de eso es lo que nos tenemos que sentir más orgullosos, y yo en particular como ministra de Defensa especialmente orgullosa de sus Fuerzas Armadas", ha espetado.



En esta línea, ha recalcado que "España es un gran país" que tiene "unas Fuerzas Armadas que se han jugado la vida en Afganistán para intentar sacar al mayor número posible de personas", así como "a unos diplomáticos, unos policías, unas ongs, un personal de Cruz Roja que han ayudado a los afganos que han venido", y que por tanto a su juicio "lo que hay que hacer es sentirse orgullosa de España, lo que hay que hacer es sentirse orgulloso de las Fuerzas Armadas".



"Y yo sé, me consta que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles están con sus Fuerzas Armadas y están con esos ciudadanos afganos que están aquí en España. Eso es lo único verdaderamente importante", ha recalcado la ministra, quien ha defendido que "la política con mayúsculas es ayudar a los ciudadanos, es hacer cosas por los demás, tener la generosidad de reconocer que se ha hecho un esfuerzo", ha ahondado.



