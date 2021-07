DGT espera 4,7 millones de desplazamientos por carretera entre 30 julio y 1 agosto

Ep

La Dirección General de Tráfico prevé al menos 4,7 millones de desplazamientos por carretera durante la segunda operación especial del verano, que comenzará este viernes, 30 de junio, a las 15.00 horas, y se dará por finalizada el 1 de agosto al terminar el día.

Durante el mes de agosto, la DGT calcula que se producirán 47,8 millones de desplazamientos de largo recorrido por carreteras en el territorio nacional.

Ante esta situación, además del dispositivo de regulación y vigilancia la DGT pondrá en marcha una campaña para intensificar los controles de alcohol y drogas a conductores, del 2 al 8 de agosto. También seguirá poniendo en marcha dispositivos especiales de regulación y vigilancia del tráfico durante todos los fines de semana del verano.

El hecho de que este año el 1 de agosto coincida en domingo conlleva, según la DGT que durante todo el fin de semana las principales vías soporte un importante número de desplazamientos, ya que coinciden en la carretera los trayectos propios del fin de semana de verano, con los que comienzan sus vacaciones y con aquellos otros que finalizan su periodo vacacional.

La DGT destaca que aunque el 1 de agosto sigue siendo la fecha de comienzo de vacaciones para miles de ciudadanos, la tendencia de los últimos años ha sido la de fragmentarlas y disfrutarlas en periodos más cortos.

Este año, además, el teletrabajo ha facilitado a muchos ciudadanos la posibilidad de trabajar en segundas residencias o alejados de las grandes urbes.

De momento, en esta segunda operación especial espera que los principales problemas de circulación se darán en las salidas de las grandes ciudades y en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas del litoral, tanto en la tarde del viernes como durante la mañana del sábado.

Las carreteras que pueden verse más afectadas son las de Madrid, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. A última hora de la tarde noche, los problemas circulatorios se trasladarán a los lugares de destino.

En concreto, las carreteras con más intensidad de tráfico son Andalucía: AP-4, AP-7, AP-46, A-4, A-7, A-45, A-49, A-66, A-92, A-92M, A-357, MA-20 y N-4. En Aragón, la AP-2, AP-68, A-2 y A-23; en Asturias, A-8, A-66 y N-634, y en Cantabria, A-8, A-67, S-10 y S-30.

Además, las vías con el tráfico más intenso en Castilla-La Mancha son la AP-36, A-3, A-4, A-5, A-30, A-31, A-40, A-41 y A-42; mientras en Castilla y León son la AP-1, AP-6, A-1, A-6, A-52, A-62, A-66, N-620 y N-630.

En la Comunidad Valenciana, las más afectadas son la AP-7, A-3, A-7 y N-332; en Extremadura, A-5 y A-66; Galicia, AP-9, A-6, A-8, A-52, A-55 y N-550; en las Islas Baleares, Ma-1, Ma-13, Ma-19 y Ma-20.

Por su parte, en Madrid, el tráfico más intenso se prevé en la AP-6, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 y M-40; en Murcia, la A-7, A-30 y N-301-A; en Navarra, la AP-15, A-1, A-10, A-12, A-15 y A-21 y en La Rioja, la AP-68, A-12, N-111, N-120 y N-232.

MEDIDAS

En este contexto, la DGT ha puesto al servicio de los ciudadanos medidas la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos en los momentos de mayor afluencia circulatoria y en tramos de determinadas carreteras.

Además, en estos días paraliza las obras en determinadas carreteras, así como la restricción de la circulación de vehículos de mercancías peligrosas y transportes especiales en determinadas carreteras de especial intensidad, en horario y días.

Por otro lado, ha diseñado itinerarios alternativos, en función del destino, para evitar otros más congestionados con el fin de optimizar los tiempos y la seguridad de los desplazamientos.

Asimismo, vigilará con 216 cámaras en carretera el uso del cinturón y el móvil al volante a las que hay que sumar 15 furgonetas camufladas para el mismo fin. Al mismo tiempo, vigilará el cumplimiento de los límites de velocidad, cuyo control se realizará a través de radares fijos y radares móviles que van en vehículos de la Agrupación de Tráfico.

También se realizará vigilancia y regulación del tráfico desde el aire, con 12 helicópteros y 39 drones de los que dispone la DGT y mediante la campaña específica de intensificación de los controles de alcohol y drogas entre los conductores, para evitar que los conductores que hayan ingerido algún tipo de sustancia psicotrópica estén al volante entre el 2 y el 8 de agosto.

Todos estos medios se complementa con los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en este dispositivo, en el que también participan funcionarios, personal técnico especializado, empleados de empresas de conservación y personal de los servicios de emergencias.

RECOMENDACIONES

La DGT recuerda que se pueden evitar accidentes con gestos sencillos como ir despacio, sobre todo en las carreteras convencionales y respetar la velocidad establecida en cada vía y mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente, ya que invadir esta distancia es agresivo, inaceptable y lo más grave, provoca accidentes.

Del mismo modo, reitera que no se debe beber si se va a conducir y si alguien del grupo ha bebido es responsabilidad de todos no dejarle conducir y que se debe apagar el móvil para conducir o poner el modo coche en los dispositivos que lo incluyan ya que la DGT considera que no hay nada que no pueda esperar y si se va como pasajero no se debe dejar al conductor manipular el móvil.

Otro de los consejos básicos pasa por llevar bien puesto el cinturón de seguridad y a los menores en su sistema de retención infantil, tanto en trayectos largos como en los cortos; parar cada dos horas en los trayectos largos para descansar porque la fatiga es "mala aliada".

Por último, señala que se debe tener especial atención con los motoristas, que tienen mayor riesgo de fallecer que los usuarios de turismo. Los usuarios de bicicleta deben llevar casco, circular con luces y encender reflectantes por la noche o en condiciones de baja visibilidad.

Finalmente, aconseja a los peatones que si caminan por vías fuera de poblado deben hacerlo por la izquierda y si es de noche o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberá ir provisto de chaleco u otra prenda reflectante.