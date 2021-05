Vara: "Todo el mundo habla de los problemas de Madrid y Barcelona, y ¿de los demás qué?"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha lamentado este jueves que en la actualidad "todo el mundo está hablando de los problemas de Madrid y de los problemas de Barcelona", tras lo que ha planteado que "¿y de los demás qué? ¿de los nuestros quién habla?".

De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara este jueves en Mérida al ser preguntado sobre la posibilidad de que el Gobierno indulte a los presos independentistas del 'procés', ante lo que ha apuntado que "Barcelona le coge de nuevo el relevo a Madrid, y aquí todo el mundo hablando de los problemas de Madrid y Barcelona".

"¿Y de los nuestros quién habla?", ha planteado el dirigente socialista extremeño, quien ha concluido señalando: "conmigo que no cuenten".

En cualquier caso, Fernández Vara se ha remitido a la posición que trasladó este pasado miércoles a través de sus redes sociales, en las que señaló que "resulta evidente" que "no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible".

En este 'tuit', recogido por Europa Press, el presidente extremeño consideró además "evidente" que "los problemas que tiene nuestro país de construcción de un modelo de convivencia no se resolverán mientras nadie quiera".

Por otra parte, y respecto a la ubicación de la fábrica de cátodos prevista en la provincia de Cáceres, Fernández Vara ha explicado que le "consta que están estudiándolo", pero ha señalado que todavía no han comunicado nada al Ejecutivo regional sobre "la opción definitiva", ha concluido.

Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma, a preguntas de los periodistas este jueves en Mérida tras firmar con los agentes sociales el Pacto por la Igualdad de Género de Extremadura.