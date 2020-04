Las pernoctaciones extrahoteleras se dispararon en febrero un 54,3% en Extremadura

Rd./Ep.

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) de Extremadura se situó en febrero en 53.594, un 54,3% más que en 2019, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, durante el segundo mes del presente año se alojaron un total de 26.973 viajeros, un 43,6% más que en el mismo mes del año anterior.

De este modo, el turismo rural aumenta interanualmente en viajeros (39%) y en pernoctaciones aumentan (55,7%) en este mes. La estancia media se sitúa en 2,14 días, produciéndose una tasa interanual del 12%.

A su vez, los viajeros residentes en nuestro país representaron el 86% del total de viajeros recibidos y el 86% de las pernoctaciones también, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Igualmente, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura disminuyen respecto al mismo mes de 2019 un 18,8% y las pernoctaciones un 10,7%; el crecimiento de la estancia media es un 9,7% con relación al mismo período del año anterior. Respecto al origen el 89% de los viajeros en acampamentos tenían la residencia en España.

Al mismo tiempo, en los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros (87,3%) y de las pernoctaciones (92,1%). La estancia media aumenta un 2,4% en este mes. Respecto al origen de los viajeros, el 90% eran residentes en España.

Por último, las pernoctaciones en albergues disminuyen un 38,4% en este mes respecto a las registradas en febrero de 2019; mientras que el número de viajeros disminuye un 38,5% y la estancia media igual que el año anterior.



A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han superado los 5,9 millones en febrero, lo que supone un 6,4 por ciento más respecto al mismo mes de 2019.



Las pernoctaciones de los residentes en España se han disparado un 16,8 por ciento en el segundo mes del año, hasta superar los 1,5 millones, mientras las efectuadas por turistas procedentes del exterior han aumentado un 3,1 por ciento. En febrero, la estancia media se ha situado en cinco pernoctaciones por viajero.



En los dos primeros meses del año, a las puertas de la crisis del coronavirus, las pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros se han incrementado un 4,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2019.



SUBEN LAS PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos han aumentado un 2,3 por ciento en febrero, con una subida del 15,9 por ciento en las de residente, mientras que las de no residentes han bajado un 0,3 por ciento.



No obstante, la estancia media en apartamentos turísticos se ha reducido un 6 por ciento respecto a febrero de 2019, situándose en 5,8 pernoctaciones por viajero. En febrero, se ha ocupado el 32,7 por ciento de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 3,4 por ciento menos que en el mismo mes de 2019. Los fines de semana, el grado de ocupación se ha situado en el 35,4 por ciento, con un descenso del 3,5 por ciento.



Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos han representado el 81,7 por ciento del total. Reino Unido ha sido el principal mercado emisor, con 997.827 pernoctaciones, un 1,2 por ciento menos que en febrero de 2019. El siguiente mercado emisor ha sido Alemania, con 465.777 pernoctaciones, un 5,5 por ciento más.



Por destinos, Canarias ha sido el preferido en apartamentos, con más de 2,3 millones de pernoctaciones y un descenso del 0,8 por ciento respecto a febrero de 2019. En esta comunidad autónoma también se ha alcanzado la mayor ocupación, con el 79,8 por ciento de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la Tenerife ha sido el destino preferido, con 799.660 pernoctaciones y una ocupación del 79,9 por ciento de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en febrero fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona y Mogán.



El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) ha subido un 1,6 por ciento en febrero respecto al mismo mes de 2019.



UN 42,9% DE OCUPACIÓN EN CAMPINGS



Las pernoctaciones en campings han registrado en febrero un aumento del 17,2 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, con un incremento del 24,1 por ciento en las de residentes y del 15 por ciento en las de no residentes.



Durante el mes de febrero se han ocupado el 42,9 por ciento de las parcelas ofertadas, un 8 por ciento más que en el mismo mes de 2019. El grado de ocupación por parcelas en fin de semana ha alcanzado el 44,2 por ciento, con un crecimiento anual del 8,8 por ciento.



El 75 por ciento de las pernoctaciones en campings las han realizado viajeros no residentes, con Reino Unido como principal mercado emisor, con el 33,8 por ciento de las pernoctaciones de no residentes, un 12,7 por ciento más que en febrero de 2019.



La Comunidad Valenciana ha sido el destino preferido en campings, con 676.663 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 11,9 por ciento en tasa anual. Esta comunidad también ha alcanzado el mayor grado de ocupación, con el 66,9 por ciento de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca ha sido el destino preferido, con 351.043 pernoctaciones y una ocupación del 87,5 por ciento de las parcelas ofertadas. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones han sido Benidorm, Cartagena y Cabanes.



LOS RESIDENTES SUBEN UN 17,5% ALOJAMIENTOS RURALES



Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural han presentado un incremento anual del 17,5 por ciento en febrero, con un crecimiento del 17,7 por ciento en las de residentes y un 16,8 por ciento en las de no residentes.



En los alojamientos de turismo rural se han ocupado el 11,6 por ciento de las plazas, un 15,3 por ciento más que en febrero de 2019. El grado de ocupación en fin de semana se ha situado en el 24,6 por ciento, con un aumento anual del 5,8 por ciento.



Por comunidades, Castilla y León ha sido el destino preferido, con 86.806 pernoctaciones, un 22,9 por ciento más que en febrero de 2019, aunque Canarias ha alcanzado el mayor grado de ocupación, con el 37,2 por ciento de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, Pirineos ha sido el destino preferido, con 26.776 pernoctaciones, mientras que el Parque Natural de Corona Forestal ha alcanzado la mayor ocupación, del 44,7 por ciento de las plazas ofertadas.