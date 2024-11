La Junta reafirma que "no se pone de parte de nadie" en los proyectos mineros en la región

Ep./Rd.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha reafirmado este jueves que la Junta de Extremadura "no se pone de parte de nadie" respecto a los proyectos mineros en diversos puntos de la región.

Según ha explicado, "existen unos procedimientos que se siguen y que se revisan por parte de unos técnicos, y no es quien decide si es viable o no medioambientalmente, o si es viable o no para darle una autorización", que según ha apuntado, " no es de los políticos, sino los técnicos".

De esta forma se ha pronunciado Mercedes Morán este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, ante una interpelación de Unidas por Extremadura sobre la política de la Junta de Extremadura en relación con la concesión de permisos de los proyectos mineros.

En su intervención, la consejera ha resaltado que el Ejecutivo extremeño "tiene que atender a todos los derechos, incluidos a los de las empresas", y ha reafirmado que son "los primeros interesados en cumplir y velar por la legalidad" en los proyectos mineros.

Respecto a la Mina La Parrilla, ha explicado que "hay un proceso legal" por lo que la Junta de Extremadura estará "a lo que nos diga el juez", ha explicado Mercedes Morán: "si el juez dice una cosa, eso es lo que haremos nosotros y, si el juez dice la contraria, eso es lo que hará la Junta, porque no creo yo que usted pretenda que hagamos lo contrario a lo que diga un juez", ha señalado a Irene de Miguel.

Morán ha señalado que los proyectos mineros que se presenten "tienen que llevarse por la legalidad y no por lo que uno quiera o no quiera", unos proyectos que "se examinan de forma rigurosa, de forma exhaustiva, porque es imperioso hacerlo y para dar certeza a los extremeños de que todos los proyectos cumplen con las normas establecidas".

"RESPETO ABSOLUTO AL ENTORNO NATURAL"

La consejera extremeña ha reafirmado el "respeto absoluto" de la Junta de Extremadura al entorno natural de la región, tras lo que ha apuntado que "son minas que ya tienen unos avances tecnológicos e innovación" que hacen que la imagen que a su juicio tiene Irene de Miguel "haya quedado atrás y cada vez sean menos contaminantes y más respetuosas con el medio ambiente. Y, si no lo son, no tendrán las autorizaciones", ha asegurado.

En cuanto a los proyectos que pretenden instalarse en la Sierra de Gata, Morán ha explicado que "no hay nada concedido", sino que "los técnicos están ahora mismo clasificando y estudiando todas las alegaciones presentadas, una vez que se ha terminado la solicitud del permiso en información pública".

Así, ha reafirmado que "se están dando todos los pasos con garantía y con la legalidad, y esa es la tónica que vamos a seguir, le guste a usted o no le guste" a Irene de Miguel, ha reafirmado la consejera de Desarrollo Sostenible, quien ha apuntado que el que "finalmente haya minas o no va a depender de muchas cosas", como que las empresas "cumplan toda la normativa y todos los requisitos que se les pongan desde los diferentes servicios de la comunidad autónoma".

También dependerá de que "a la empresa le interese en esas condiciones explotar", y además "por supuesto" tendrá que contar con "la autorización, visto bueno, del ayuntamiento", por lo que ha reiterado que "de momento, no podemos dar por hecho de que allí vaya a haber una mina".

"Hay que hacer las cosas bien y seguir los procedimientos establecidos y no limitar el desarrollo de nuestra región", ha señalado la consejera extremeña, quien ha enviado un "mensaje de tranquilidad" a los vecinos de Sierra de Gata sobre que están "haciendo las cosas según marca la normativa, que no se va a hacer nada que no se puede hacer y que todas las actuaciones serán conformes a la legalidad", ha reiterado.

"Nosotros respetamos el derecho de los ciudadanos a estar en contra de la mina, por supuesto, y a decirlo donde quieran, siempre con expresiones pacíficas y respetuosas, porque la voz de la ciudadanía es clave en nuestra democracia", ha entendido Morán, quien ha reafirmado la "prioridad" del Gobierno regional de que "todos los proyectos den tranquilidad a los ciudadanos y, para eso, tienen que cumplir la normativa ambiental y técnica al cien por cien".

En cuanto al proyecto de la mina de Cáceres, ha apuntado que ahora mismo "está en fase de revisión técnica y, sobre todo, de aportación de documentación", ha dicho Morán.

UNIDAS PIDE A GUARDIOLA "CUMPLIR LA LEGALIDAD"

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha exigido al gobierno de María Guardiola que “cumplan con la legalidad” en todo lo que tiene ver con los proyectos mineros en la región.

En una interpelación formulada en el pleno de la Asamblea, De Miguel ha acusado al Ejecutivo del PP de “sortear la ley para beneficiar a las empresas mineras”. “¿Qué obtienen ustedes por ponerse del lado de estas empresas?”, le ha preguntado a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

En su intervención, la diputada de la formación morada ha puesto varios ejemplos de este tipo de actuación. De hecho, ha acusado al Ejecutivo de María Guardiola de no cumplir con la Ley de Transparencia en el caso de la mina La Parrilla, al no facilitar información a los empresarios afectados, pero tampoco a los grupos parlamentarios, ya que la que la propia portavoz ha recibido de este proyecto ha estado velada hasta en dos ocasiones.

“¿Qué obtienen ustedes por velar información a una diputada, pero también a las plataformas ciudadanas y a los empresarios de la mina La Parrilla?”, le ha preguntado a la consejera.

“Puedo entender las razones de la multinacional que no quiera suministrar información a los empresarios extremeños que le han denunciado por una estafa manifiesta, pero ¿qué les mueve a ustedes?”, ha continuado De Miguel, quien también ha criticado al actuación del Ejecutivo regional en este sentido, asegurando que “está abandonando a su suerte a los empresarios extremeños a los que una multinacional extranjera debe 5 millones de euros, cuando esta multinacional reconoce tener 10 trillones de dólares”.

Por ello, la portavoz de Unidas ha instado al gobierno de María Guardiola que paralice la tramitación administrativa de la explotación de la mina La Parrilla a esa multinacional hasta que el juez dicte sentencia.

“La propia empresa ha dicho que si el juez no les da la razón entrará en concurso de acreedores, con lo cual, si ustedes le dan el permiso administrativo, y el juez no termina dándole la razón, estarán ustedes concediendo un permiso de explotación a una empresa en quiebra”, ha asegurado.

“Les están mintiendo en su cara y ustedes están tragando, son cómplices de esta estafa”, ha añadido la portavoz, según informa la formación morada en una nota de prensa.

A su vez, la líder de Unidas por Extremadura también se ha referido en su intervención al proyecto de la mina de Cáceres, del que también ha señalado que se ha “sorteado” la ley para facilitar la tramitación del proyecto.

De hecho, ha recordado que Unidas Podemos Cáceres ha destapado un informe “demoledor” que expone la incompatibilidad de la mina. “Un informe decisivo para que la Dirección General de Minas decida la concesión directa de la explotación”, ha asegurado.

“Ese informe se esconde en un cajón y se ordena hacer otro al dictado, pero ya no a funcionarios, sino a personal de libre designación del ayuntamiento”, ha añadido.

Según sus palabras, “el señor Mateos dice que esos funcionarios se extralimitaron y que fueron demasiado lejos diciendo que era un proyecto inviable, cuando, gracias a la recreación que ha hecho la plataforma ciudadana sabemos que la mina tendrá 63 metros de alto, más alta que el Cerro de Masatrigo”.

De Miguel le ha dicho al Ejecutivo de María Guardiola que el próximo domingo “la ciudadanía les demostrará que la mina es incompatible con la vida”, en referencia a la manifestación convocada por la plataforma No a la Mina, que recorrerá las calles de la capital cacereña a partir de las 12:00 horas del mediodía y ha lamentado los cambios de opinión que el PP ha demostrado ante este proyecto.

“Qué lejos quedan las manifestaciones de la alcaldesa Nevado diciendo que una pizzería genera más empleo que el proyecto de la mina o las del señor Monago diciendo que mostraba su rechazo absoluto al proyecto y pedía luz y taquígrafos”.

Por último, De Miguel también ha indicado que en el caso de los proyectos mineros de la Sierra de Gata “nadie entiende por qué han modificado el plan general municipal para que se permitan las minas en la Red Natura 2000”. “¿Por qué lo han hecho justo ahora cuando están los permisos mineros encima de la mesa?”, le ha preguntado.

Ante todo esto, la portavoz de Unidas por Extremadura ha exigido que “cumplan con la legalidad” en todo lo relacionado con los proyectos mineros. “Dicen ustedes que no pueden hacer mucho y se escudan en una supuesta legalidad, pero realmente lo que hacen es saltársela para favorecer a las empresa mineras que vienen a usar nuestros recursos al menor coste posible”, ha sentenciado.