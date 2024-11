La Junta insiste en que trabaja de "forma seria" ante las enfermedades animales

Ep.



La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha insistido en que la Junta trabaja de "forma seria" ante las enfermedades animales, mientras que el diputado socialista Eduardo Béjar ha tachado de "nefasta" la gestión realizada por el Ejecutivo regional de la lengua azul.



Morán, en respuesta a una pregunta formulada por Béjar este jueves en el pleno de la Asamblea, ha indicado que la Junta de Extremadura está trabajando de "forma seria y rigurosa" ante las enfermedades animales que suponen una "catástrofe" para los ganaderos de la región.



Así, ha expuesto que, desde que apareció el primer foco de lengua azul, el Ejecutivo regional ha tomado medidas, al igual que ha hecho con la tuberculosis y con la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), a lo que ha añadido que por mucho que Béjar ponga en su boca "mentiras y las repita una y mil veces, no se van a hacer verdad".



De esta forma, ha insistido en que, desde el primer momento, la Junta ha tomado medidas y ha replicado que mantuvo contactos con los laboratorios para comprar las vacunas y las está adquiriendo "a medida que las están fabricando". "Del serotipo 3 y de todas las vacunas que sean necesarias de cualquier serotipo en cuanto estén fabricadas", ha dicho.



Además, ha apuntado que las vacunas son gratuitas, algo que no pueden decir todas las comunidades autónomas, ya que en Castilla-La Mancha los ganaderos tienen que pagar sus vacunas, ha dicho la responsable extremeña.



"Nosotros estamos poniendo recursos económicos para aportar la solución a esta enfermedad. Y cuando se ha necesitado llegar a acuerdos con otras comunidades autónomas para dar salida a los corderos que estaban para exportación hemos conseguido acuerdos con Aragón y Cataluña para tener vacunas del serotipo 8 y que no pudieran verse afectados nuestros ganaderos en esa exportación", ha recalcado.



Así, ha considerado Morán que las enfermedades animales y, en concreto la lengua azul, es un "problema de país", quiera el PSOE o no, ha señalado, ya que la enfermedad ha excedido de las fronteras de Extremadura y está prácticamente en toda España.



"El ministerio tiene que tomar cartas en el asunto porque no puede dejar solas las comunidades autónomas como hizo con la EHE. Y por eso firmamos un acuerdo con todas las organizaciones agrarias que tienen representación en Extremadura y con cooperativas agroalimentarias", ha puesto en valor.



En dicho acuerdo, se pedía al ministerio que pusieran un fondo todas las Administraciones, tanto la UE, como España, como las comunidades autónomas. "Y eso es lo que vamos a intentar conseguir con la medida 23, señor Béjar. Claro que estamos trabajando con el ministerio en ese aspecto. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?", ha dicho.



EL PSOE LAMENTA LA "NEFASTA" GESTIÓN



Por su parte, el diputado del PSOE Eduardo Béjar, quien ha iniciado su intervención con un mensaje de solidaridad y apoyo para los afectados por la DANA, ha mostrado su respaldo también a los ganaderos en la región afectados por las enfermedades animales, además de reclamar medidas a la Junta.



En este sentido, ha recordado que el pasado 24 de octubre se aprobó una moción socialista para que el Ejecutivo regional tomara medidas al respecto, sobre todo para los ganaderos afectados por la enfermedad de la lengua azul, algo que aún no se ha llevado a cabo, ha criticado.



Respecto a la gestión de la lengua azul, Béjar ha recordado que el pasado 26 de septiembre la consejera Morán dijo en pleno que para qué quería la comunidad vacunas del serotipo 3 si solo tenía el serotipo 1.



"Pues ahora, señora consejera, hay cuatro serotipos de lengua azul en la comunidad autónoma de Extremadura, el 1, el 3, el 4 y el 8, y no vemos que ustedes hagan nada porque sus declaraciones son: "No vamos a pagar nada a los ganaderos solamente vamos a comprar vacunas". Pero si es que no tienen vacunas para todos los serotipos, ¿qué van a hacer?, ¿qué ayudas van a establecer?", se ha preguntado.



Por ello, el diputado socialista se ha preguntado si "tan difícil era" admitir que "no se está haciendo bien", además de criticar que no puede salir la Junta hablando de "nefasta gestión" del gobierno anterior cuando el actual Ejecutivo extremeño está haciendo una "nefasta gestión en esta crisis".



"Deje a otra persona que se ponga al cargo porque no tiene capacidad para resolverlo, señora Morán", ha espetado el diputado de PSOE en la Asamblea de Extremadura.