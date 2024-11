Primeros policías locales extremeños llegados a Valencia serán relevados desde este sábado

Ep.



Los primeros agentes de los diferentes cuerpos de Policía Local de municipios extremeños desplegados para ayudar en el dispositivo de atención en la catástrofe provocada por la DANA comenzarán a ser relevados por otros efectivos a partir del próximo fin de semana.



En concreto, durante el sábado y el domingo serán relevados los agentes de Badajoz, Mérida y Almendralejo por el mismo número de efectivos que allí se encuentran sobre el terreno, ha concretado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista.



Asimismo, regresarán los agentes desplazados de Navalmoral, Don Benito y Plasencia y a lo largo del lunes saldrán hacia la Comunidad Valenciana 18 efectivos de Montijo, Coria, Moraleja, Miajadas, Montehermoso, Garrovillas de Alconétar y Torrejoncillo.



El consejero extremeño dado estas fechas durante su intervención este jueves, 7 de noviembre, en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, marcado en su orden del día por la catástrofe de la DANA, con la lectura de una declaración institucional y la formulación de tres preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno.



Bautista ha detallado nuevamente la ayuda prestada en respuesta a una de ellas, en la que el portavoz de Vox preguntaba sobre las fechas en las que la comunidad extremeña recibió la petición de ayuda, y en la que ha criticado duramente la respuesta del Gobierno, calificando en repetidas ocasiones de "vil" al presidente del Gobierno.



En su respuesta, el consejero ha concretado que puso los primeros medios a disposición en la mañana del 30 de octubre y que la activación de los primeros efectivos tuvo lugar, tras recibir la petición correspondiente, a primera hora del domingo 3 de noviembre, lo cual ha sido calificado como "muy tarde, demasiado tarde" por parte del diputado de Vox.



"Extremadura respondió inmediatamente cuando se le solicitó", ha insistido el consejero, quien ha huido de las críticas de Vox a la gestión de la catástrofe para centrarse en la actuación del Ejecutivo regional.



"Ni los extremeños ni los españoles creo que quieren confrontaciones en este momento, si no soluciones", ha espetado Bautista tras escuchar la intervención de Óscar Fernández.



DESPLIEGUE DE MEDIOS Y EFECTIVOS



Por ello, ha reiterado la "celeridad" en la respuesta del gobierno extremeño, que en la misma mañana del miércoles 30 de octubre fueron puestos a disposición del Ministerio del Interior una serie de medios materiales y humanos.



Se trata del equipo de rescate compuesto por drones aéreos y a subacuáticos con sus respectivos pilotos profesionales, miembros de la Policía local y de la Policía Nacional, los equipos de altas capacidades para trabajar de forma ininterrumpida, dotados con cámaras térmicas, infrarrojos y grabación en 4K, equipo de buceadores profesionales de rescate, especialistas en catástrofes y búsquedas en condiciones adversas.



También equipo compuesto por diez buceadores muy experimentados y entrenados en rescate también pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; embarcación motora tipo Zodiac, vehículo de intervención rápida de Protección Civil, furgón de Protección Civil para traslado de materiales intervinientes, remolque de Protección Civil para traslado de equipos de buceo, y hasta dos helicópteros del Plan Infoex, que finalmente fueron los únicos medios ofrecido que no fueron activados el domingo 3 de noviembre.



Ese mismo domingo, amparados por la resolución del director general de Emergencia firmada el día anterior, permitió el traslado de los cuerpos de la Policía Local de Badajoz, Cáceres, Plasencia, Mérida, Don Benito, Almendralejo, Navalmoral, que se completó el 5 de noviembre.



Por último, el lunes 4 de noviembre se pusieron a disposición y se activaron ese mismo día los 61 efectivos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales acompañados por una flota de 27 vehículos.



ESTADO "DESAPARECIDO" EN LA EMERGENCIA



Por su parte, el diputado de Vox, ha aprovechado su pregunta al Ejecutivo regional para criticar la respuesta ofrecida por el Gobierno central ante la emergencia, al tiempo que ha ensalzado la reacción de la ciudadanía.



"El pueblo español, con el único recurso de su voluntad, ha hecho lo que el Gobierno de Sánchez no ha querido hacer, que es llegar al punto de la catástrofe, al punto cero de la catástrofe y ayudar a quien más lo necesitaba", ha señalado.



Especialmente se ha centrado en la actuación de la organización Revuelta, que llevaron a Valencia "más de 1.000 toneladas en solo tres días" mientras que el Estado estaba "desaparecido", salvo para modificar el reparto de representantes en RTVE, porque el viernes el BOE "lo único que publica es el reparto de Televisión Española entre el PSOE y sus socios, los enemigos de España".



"Son unos carroñeros", ha espetado Fernández, quien ha llamado "vil" en repetidas ocasiones e "indecente" a Pedro Sánchez por decir "que si quieren ayuda que la pidan", para asimismo arremeter contra la detención de "personas humildes y desesperadas" a los que llamó "violentos marginales" por los altercados a la comitiva que visitaba la zona junto al presidente valenciano y el Rey Felipe VI en Paiporta.