300 apicultores reclaman ayudas concedidas a otros sectores tras el peor año en 3 décadas

Ep/Rd

Unos 300 apicultores procedentes de distintos puntos de Extremadura se han manifestado este martes en Mérida para reclamar a la Junta que se les incluya en los decretos de ayudas concedidas a otros sectores del campo, como las habilitadas frente a la sequía o por la guerra de Ucrania.



La varroa o el abejaruco son algunas de las amenazas de este sector, así como el etiquetado de productos de fuera de España que se venden como si lo fueran son problemas de un sector al que se le suman otros comunes al sector agrario, como la subida de los costes de producción, entre ellos el combustible, del cual se les ha dejado fuera de las ayudas de 20 céntimos por litro que sí percibirán otros agricultores y ganaderos.



La protesta ha sido convocada por Apag Extremadura Asaja, Asaja Cáceres y UPA-UCE, y ha reunido a unos 300 agricultores, principalmente procedentes de las dos grandes zonas de producción de miel de la región, Las Hurdes y La Siberia.



La protesta ha partido desde la Estación de Autobuses y han cruzado el puente Lusitania para acabar la protesta frente a la residencia oficial del presidente de la Junta.



El presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores, Paulino Marcos, ha señalado antes de comenzar el recorrido que llevan varios años "malos" pero este último ha sido "el peor de los últimos treinta años".



En este sentido, ha señalado que les ha afectado la sequia, el abejaruco o los precios del gasoleo, como al resto de producciones agrarias, pero sin embargo los apicultores se han quedado fuera de las ayudas por la escasez de lluvias o las habilitadas para aliviar las consecuencias de la guerra en Ucrania.



Además, al contrario que los productos de la alimentación, ha bajado su precio un 20 por ciento, ha asegurado, por lo que el representante de esta asociación que aglutina a unos 250 apicultores que gestiona 250.000 colmenas, casi la mitad que Extremadura.

En este sentido, ha explicado que "si no hay una solución la próxima campaña no ser capaces de alimentar estas colmenas ara llegar al proximo año" y, ésto significa que "se acaba la apicultura por lo menos allí arriba".

FUERA DE LAS AYUDAS A OTROS SECTORES



Entre los convocantes de la protesta, el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha señalado que la de este martes es una nueva manifestación del campo extremeño en un año "tan difícil" en el que "muchas producciones" han quedado excluidas de las ayudas, y las que si tienen han recibido "limosnas ridículas" que son "insuficientes".



Metidieri ha pedido "oficializar" los costes de producción para los productos del campo, porque sin ellos la Ley de la Cadena Alimentaria es "insuficiente". Además, ha pedido que las ayudas que están recibiendo otros sectores lleguen también a producciones como la apicultura, los cereales de invierno, el olivar o el porcino ibérico.



Tampoco entiende que los apicultores se hayan quedado fuera de la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional; así como ha reclamado "préstamos blandos" al 0% de interés y con dos años de carencia para poder continuar con unas explotaciones que están "asfixiadas".



Por su parte, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha indicado que este sector "lo está pasando mal" e incluso ha hablado de que su continuidad se ve "amenazada" si no se ponen soluciones encima de la mesa.



Y es que, están sufriendo "la tormenta perfecta", puesto que a las consecuencias de un año "catastrófico" para todo el campo por la sequía y las altas temperaturas, se suman otros factores como la alta mortandad en sus colmenas por la varroa o por los abejarucos.



Asimismo, padecen precios "ruinosos" debido a la venta como miel española de "algo que llaman miel" procedente de países como China o Uruguay "por una mala normativa sobre el etiquetado" que está "confundiendo y engañando" a los consumidores.



A su vez, el presidente de Asaja Cáceres, Ángel García Blanco, ha remarcado que el apícola es el único sector excluido de las ayudas directas por parte de Bruselas, a lo cual se le añade que ha quedado fuera de las ayudas autonómicas por la sequía, así como de la subvención del Gobierno central al gasóleo profesional.



Todo esto se traduce en que dos comarcas extremeñas en las que la apicultura fija población se puedan quedar "despobladas", lo cual justifica esta protesta para reclamar que estas familias "tienen derecho a vivir en los pueblos", y para las que solicitan "lo que es justo", es decir, "ayudas al igual que han percibido otros sectores".



Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha acudido a la manifestación para trasladar que las ayudas a la sequía de la Junta han sido un absoluto despropósito", dejando fuera a sectores, como la apicultura o el olivar tradicional, que ha sufrido "con crudeza" los mismos efectos de la escasez de agua o las consecuencias de la guerra en Ucrania.



Por ello, considera que la Junta debería dar "marcha atrás" y plantear ayudas "de forma más sensata" para aliviar las rentas de las familias agroganaderas, en las que incluye a los apicultores, que "sufren los estragos de la sequía y no han visto ni un duro, y no es justo".