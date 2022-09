CCOO vaticina movilizaciones si no se trasladan cláusulas de revisión salarial a convenios

Ep.



La secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha avanzado que este otoño se producirán movilizaciones en toda España si la patronal no accede a introducir las cláusulas de revisión salarial en los convenios como medida para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante el aumento de los precios.



La dirigente sindical ha subrayado que las sucesivas crisis, desde la del 2008, han venido perjudicando "fundamentalmente" a la clase trabajadora, mientras que al empresario "no le está afectando", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que es "cada vez más avaricioso".



Según ha dicho, que los trabajadores recuperen poder adquisitivo depende de la voluntad de los empresarios. En este punto, se ha referido a un convenio "muy importante" que está bloqueado, como es el de la hostelería en la provincia de Badajoz, con más de 10.000 trabajadores afectados.



Al respecto, ha lamentado que los empresarios se quejen de que no encuentran trabajadores para cubrir su demanda cuando la realidad es que "están pagando salarios de 2019 y la contratación "sigue siendo fraudulenta", ha dicho, al referirse a "esas medias jornadas de doce horas". "¡Cómo se va a incorporar nadie a un sector tan precario!", ha espetado.



Por todo ello, ha dicho que o se apuesta por las cláusulas de revisión salarial o "habrá movilizaciones". "En octubre seguramente tendremos grandes movilizaciones en el país contra el empresariado que se está haciendo cada vez más avariciosos, recogiendo del dinero publico todas las ayudas que se están dando y por otro los beneficios se los están quedando en su bolsillo", ha asegurado Chacón.



La máxima representante de CCOO en la región ha dicho que es "el momento del reparto", de ser, ha añadido, "más equitativos", para lo cual van a reivindicar, y si es preciso lo harán en las calles, un cambio en el empresariado de esta región y este país.



Chacón ha negado que el aumento de los salarios agudice el problema de la inflación, al tiempo que se ha preguntado si una vez "controlada" los precios se van a corregir o "el que cobra el pan a 1 euro lo va a bajar luego, o el café a 1,30", ha preguntado.



En todo caso, insiste en que la inflación no puede recaer en los trabajadores, motivo por el cual pide que se "repartan los beneficios" introduciendo las cláusulas de revisión de salarios de acuerdo al IPC.



"Los trabajadores no podemos ser los paganinis, y la única fórmula son las cláusulas de revisión", ha insistido, porque "ningún salario", ha dicho, está subiendo al 11,5 por ciento, que es el nivel actual del IPC, sino que se están quedando "como mucho" al 2 por ciento, mientras que los empresarios compensan la subida de costes incrementando sus precios.