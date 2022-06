Exportaciones extremeñas alcanzaron en abril los 236,3 millones, un 26,1% más que en 2021

Rd./Ep.

Las exportaciones registradas en el mes de abril de 2022 en la Comunidad Autónoma de Extremadura alcanzaron los 236,3 millones de euros, un 26,1% más que en el mismo mes del año anterior.

Concretamente, de estas exportaciones, 96,6 millones de euros (el 41% del total) corresponden al sector de “Alimentos”, que experimenta un crecimiento de 26,7% en tasa interanual. Entre el resto de sectores destacan los aumentos en “Bienes de equipo” (126,2%), “Manufacturas de consumo” (84,7%) y “Productos energéticos” (50,1%).

A su vez, en el cuarto mes del año, las exportaciones españolas de mercancías crecieron en un 21,2% en tasa interanual, situándose en 31.313,2 millones de euros.

Mientras, el valor de las importaciones de Extremadura en este mes ha sido de 193,6 millones de euros, un 63,6% más que en el mismo mes del año anterior. Entre los sectores que aumentaron sus importaciones destacan “Bienes de consumo duradero” (219,7%), “Semimanufacturas no químicas” (182%) y “Productos químicos” (64,5%). El único sector que registró una tasa de variación negativa fue “Otras mercancías” (-71,5%).

Además, las importaciones del conjunto de España alcanzan los 37.707,6 millones de euros, un 38,9% más que en el mismo mes del año anterior.

DATOS ACUMULADOS ENERO-ABRIL

En los cuatro primeros meses de 2022 las exportaciones extremeñas se cifraron en 807,2 millones de euros, un 19,6% más que las del mismo periodo del año anterior. Con respecto a las importaciones, Extremadura presenta un cómputo acumulado de 691,2 millones de euros, que suponen un crecimiento interanual del 43,5%.

En este periodo, las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 23,2% respecto a 2021, alcanzando los 120.924,5 millones de euros. Por su parte, las importaciones aumentaron un 39% hasta los 142.735,5 millones de euros.

El 67,8% de las exportaciones extremeñas se concentra en dos sectores: “Alimentos”, cuyas ventas fueron de 348,6 millones de euros, y “Semimanufacturas no químicas”, que se situó en 199 millones. Presentando un crecimiento anual del 20,1% y del 23,9% respectivamente. Entre los demás sectores destaca el aumento de las exportaciones de “Otras mercancías” (475,8%) y “Bienes de consumo duradero” (47,3%) y la reducción en “Sector automóvil” (-10,8%).

Con respecto al ranking de países de nuestros principales clientes habituales, se observa un aumento de las exportaciones a Italia (86,5%), Portugal (32,6%), Reino Unido (25,1%), Francia (22,4%) y Alemania (8,8%), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

En lo referente a las importaciones, el 31,6% (218,5 millones de euros) corresponde a “Bienes de equipo”, que aumenta un 20,1% con respecto a 2021. Entre los sectores que más incrementaron las importaciones se encuentran: “Bienes de consumo duradero” (151,3%), “Semimanufacturas no químicas” (139,5%) y “Manufacturas de consumo” (97,1%).

Finalmente, por países, Portugal encabeza el ranking de las importaciones con 149,5 millones de euros, seguido de Países Bajos con 120,1 millones y China con 93,1 millones de euros. En relación con el año anterior han aumentado las compras a Países Bajos (73,6%), Alemania (67,6%), Portugal (29,1%), Francia (21,4%) y China (19,2%).

CIFRAS NACIONALES

A nivel nacional, el déficit comercial se situó en el primer cuatrimestre del año en 21.810,9 millones de euros, lo que supone multiplicar por casi cinco (+378%) el registrado en el mismo periodo de 2021, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El informe sobre comercio exterior de abril refleja que el déficit energético alcanzó los 16.155,4 millones de euros en los cuatro primeros meses del año, más del doble que en el mismo periodo de 2021 (déficit de 6.414,0 millones), mientras que el no energético se situó en 5.655,6 millones de euros, frente al superávit de 1.854,3 de un año antes. Las exportaciones españolas de mercancías aumentaron un 23,2% hasta abril sobre el mismo periodo de 2021, hasta alcanzar los 120.924,5 m millones de euros, máximo histórico para el periodo. Las importaciones, de su lado, ascendieron un 39% hasta los 142.735,5 millones de euros, también máximo histórico. Así, la tasa de cobertura --cociente entre exportaciones e importaciones-- se situó en el 84,7%, es decir, 10,8 puntos porcentuales menos que la registrada en enero-abril de 2021. En comparación con otras áreas geográficas, los resultados acumulados para España muestran un mayor crecimiento de las exportaciones que el registrado en la UE (+19,1%) y la zona euro (+19,6%). Entre las principales economías de la Unión Europea, las exportaciones de Alemania crecieron un 10,7% interanual; Francia, un 18,6%; e Italia, un 20,7%. Fuera de la Unión Europea, también crecieron las exportaciones de Estados Unidos (18,8% interanual), China (10,3%), Japón (14%) y Reino Unido (10,2%). MAYOR PESO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS QUÍMICOS Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales en España entre enero y abril fueron los productos químicos (sus exportaciones representaron el 18,7% del total y aumentaron un 45,2% interanual), alimentación, bebidas y tabaco (17,4% del total y se incrementaron un 10,9% interanual), bienes de equipo (16,4% del total y crecieron un 3,6% interanual) y semimanufacturas no químicas (11,6% del total y subieron un 30,0% interanual). De su lado, los sectores que más contribuyeron a la tasa de variación anual de las exportaciones en el periodo (23,2%) fueron: productos químicos (7,2 puntos), productos energéticos (6,5 puntos), semimanufacturas no químicas (3,3 puntos) y alimentación, bebidas y tabaco (2,1 puntos). En el extremo opuesto, solo descendieron las exportaciones del sector automóvil (-0,2% interanual) con una contribución negativa muy cercana a cero (-0,03 puntos). Por subsectores, las principales contribuciones positivas fueron: petróleo y derivados (4,2 puntos), medicamentos (3,7 puntos), carbón y electricidad (1,9 puntos) y hierro y acero (1,3 puntos). Por el contrario, las principales contribuciones negativas procedieron de los subsectores siguientes: automóviles y motos (contribución de -0,2 puntos), material de transporte por carretera (-0,2 puntos), aeronaves (-0,2 puntos) y productos cárnicos (-0,1 puntos). GUERRA EN UCRANIA POR LA INVASIÓN DE RUSIA Y SU IMPACTO Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea-27 en el periodo representaron el 63,2% del total y crecieron un 26,5% interanual, mientras que a destinos extracomunitarios se dirigieron el 36,8% del total y se incrementaron un 18% interanual. Por otra parte, en términos de contribución a la tasa de variación anual de las exportaciones totales, los principales destinos a nivel mundial fueron: Bélgica (3,9 puntos), Portugal (3,0 puntos), Francia (2,8 puntos) e Italia (1,8 puntos). En un contexto marcado por la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia, ambos países se encuentran entre las mayores contribuciones negativas a la tasa de variación anual de las exportaciones en España. En concreto, las mayores contribuciones negativas correspondieron a China (-0,8 puntos), Rusia (-0,2 puntos), Ucrania (-0,1 puntos) y Nigeria (-0,1 puntos). PESO DE LAS IMPORTACIONES DE GAS DE ARGELIA EN UN MOMENTO DE CRISIS En cuanto a las importaciones, las principales contribuciones positivas en el periodo enero-abril provinieron de los sectores de productos energéticos (contribución de 15,7 puntos), productos químicos (6,9 puntos), bienes de equipo (4,3 puntos) y semimanufacturas no químicas (4,1 puntos). Por subsectores, destacan las importaciones de petróleo y derivados desde Estados Unidos, Nigeria, Brasil y Libia y las de gas procedentes de gas Estados Unidos, Nigeria, Egipto y Argelia, en un momento en el que este último país ha decidido impedir las exportaciones procedentes de España ante el respaldo del Gobierno español a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. CANARIAS, LA COMUNIDAD CON MAYOR CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES Por comunidades autónomas, la comunidad que experimentó una mayor tasa de variación interanual de sus exportaciones en el periodo fue Canarias (93,9%), seguida por la Comunidad de Madrid (56,7%) y Andalucía (28%). En cambio, no hubo ninguna comunidad en la que se redujeran las exportaciones. En el análisis de las contribuciones a la tasa de variación interanual de las exportaciones totales (23,2%), la comunidad con la mayor contribución positiva fue la Comunidad de Madrid, con 6,3 puntos porcentuales, cuyas exportaciones representaron el 14,2% del total y crecieron un 56,7% interanual. Le siguió Cataluña, con una contribución de 3,7 puntos y cuyas exportaciones, 24,4% del total, aumentaron un 14,2% interanual.