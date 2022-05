UPA-UCE avanza "cambios" en la organización tras unos resultados que "no son buenos"

Ep



El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha reconocido que los resultados obtenidos en las elecciones al campo, celebradas este pasado domingo, y en las que esta organización se mantiene como segunda fuerza, aunque perdiendo un representante en el Consejo Asesor Agrario de Extremadura, "no son buenos" por lo que se analizará "en profundidad" su situación y se "tomarán las decisiones que haya que adoptar", toda vez que ha afirmado que habrá "cambios".



En una rueda de prensa, Huertas ha apuntado que no se pueden sentir "satisfechos" con los resultados obtenidos, que de momento son provisionales hasta su revisión el miércoles.



"Nosotros vamos a hacer un análisis en profundidad de la organización que creo que es lo que tenemos que hacer, y evidentemente cambios se van a producir pero esto son decisiones que se van a tomar en nuestro seno de dirección", ha afirmado Huertas, quien ha dicho que estas decisiones se tomarán "en frío".



"Hay una serie de circunstancias que están ahí y también decisiones erróneas que probablemente se han tomado", ha reconocido al ser preguntado por su continuidad al frente de UPA-UCE.



De este modo, Huertas ha asegurado que la organización, con un 32,05 por ciento de los votos, y segunda fuerza más votada tras Asaja, sigue "aspirando a ser la primera organización agraria" de Extremadura, por lo que tienen que ver los "distintos motivos" que han llevado al resultado actual para "tomar las decisiones que haya que tomar".



Igualmente, ha aseverado que la "caída" en la participación "claramente" les ha "perjudicado" y ha achacado la misma a que esta es una fecha de "muchísimo trabajo en el campo" por lo que es una "mala época para hacer elecciones".



No obstante, el dirigente de UPA-UCE ha apuntado que "hay que aceptar los resultados" así como que siguen siendo la "segunda fuerza agraria". Ha señalado que "todas" las organizaciones "han perdido votos" y ha resaltado que su "vocación" es "empezar a trabajar" para tener unos "resultados mejores" en la próxima cita electoral.



Asimismo, Huertas se ha marcado como retos para el nuevo Consejo Agrario la "aprobación" de una Ley de agricultura familiar que espera que "apoyen todas las organizaciones" y sea una "de las prioridades de todos".



También ha planteado el "cumplimiento" de la Ley de la Cadena Alimentaria por lo que van a "presionar" a la Junta para que "de una vez por todas se publiquen costes de producción en los distintos sectores y se vigile el cumplimiento de la ley" y como tercer reto "seguir reivindicando medidas para la sequía".



Finalmente, Ignacio Huertas ha agradecido a los votantes de UPA así como a los trabajadores de la organización por el trabajo realizado, durante este proceso electoral.