Asaja pide CHG resolver los expedientes sobre pozos de sondeo para evitar sanciones

El representante de la candidatura de Asaja en las elecciones al campo extremeño Juan Metidieri ha criticado la "incompetencia" de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que tiene "miles de expedientes" sin resolver relativos a autorizaciones de pozos de sondeo, lo cual está provocando "muchos problemas" a los agricultores y sanciones por parte de la Consejería de Agricultura.

Metidieri considera que "no es de recibo" que la "incompetencia" del organismo de cuenca la estén "pagando los agricultores", puesto que, en vez de estar al servicio de los administrados, está suponiendo "un lastre para todos" por su gestión "tediosa, lenta e inepta".

Metidieri ha recordado que no hay autorizaciones de pozos "en la zona policía" de la cuenca desde hace cinco años, criticando que hay expedientes sin respuesta de la CHG desde antes de proteger la masa de agua de Tierra de Barros, desde 2010 e incluso antes.

Para el responsable agrario, lo "más grave", además de la incompetencia manifiesta de esta mastodóntica entidad, es que "hay expedientes de concesión de aguas subterráneas sin resolverse desde el año 2010", que están generando, a su vez, sanciones a los agricultores por parte de la Junta en lo relativo a las ayudas de la PAC.

Metidieri ha subrayado que "es un sinsentido que paguemos cánones a la CHG elevadísimos para luego no solo no arreglar los problemas, sino generarlos".

Asimismo, reitera la petición de ayudas por valor de 15 millones de euros para compensar a toda la superficie regable que no se ha podido sembrar por falta de agua, pero no solo de una zona determinada, sino de toda la región.

En la misma línea, se han pedido exenciones a la seguridad social, en el pago del canon del agua y el IBI rústico además de préstamos al 0% de interés y rebajas fiscales para agricultores y ganaderos ante una situación excepcional como la vivida este año.

Como medidas complementarias también se ha pedido que no se permitan este año los derrames de caudal ecológico, cuando tenemos los embalses como los tenemos, y "por supuesto, que no haya turbinación eléctrica hasta que no haya garantía de abastecimiento seguro en nuestros embalses".

En definitiva, pide a CHG que resuelva los "miles de expedientes atascados", a la consejería de Agricultura que no sancione por esos expedientes que están todavía pendientes y que se pongan en marcha "ayudas excepcionales" ante la situación actual.

Igualmente, exige que todas las parcelas afectadas por "esta ineptitud" se considere superficie admisible para poder cobrar las ayudas de la PAC.