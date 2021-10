ATA Extremadura se reúne con el consejero de Economía, Rafael España

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España se ha reunido hoy con la presidenta y la secretaria general de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Extremadura, Raquel Prado y Candelaria Carrera, respectivamente así como con el secretario nacional, José Luis Perea.

De Prado ha trasladado a España, de un lado, el comportamiento negativo que la afiliación en el Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) ha tenido en Extremadura en los dos últimos meses.

Las representantes de los autónomos en Extremadura han destacado “la necesidad de que todos trabajemos en favor del mantenimiento del empleo autónomo en tiempos muy difíciles y que se apueste por la mejora sociolaboral de este colectivo tan heterogéneo”.

A su vez, han explicado que los autónomos extremeños han realizado durante la pandemia enormes esfuerzos por mantenerse a flote pues, “no nos equivoquemos, con las subvenciones no se mantienen un negocio ni se come. Pero ahora que la Covid nos está dejando respirar y trabajar, nos encontramos con problemas antiguos como las enormes cargas fiscales que soportamos y que están por venir como la nueva subida no pactada de las bases de cotización y por lo tanto de las cuotas de los autónomos y con problemas nuevos como son los elevados costes de la luz o de las materias primas”.

Además, ha añadido que “todo ello, hace que nuevamente nos encontremos con innumerables obstáculos que nos hacen menos competitivos y que lastran el consumo interno que hace que un territorio funcione”.

Para ATA, “las ayudas a la solvencia no están funcionando por lo que solicitamos a la Junta que con recursos propios se facilite el acceso a los autónomos a los apoyos reales que necesitan. Y empezar por el decreto de dichas ayudas en Extremadura que aún no se ha modificado para admitir los pagos ya realizados de deuda en el periodo establecido”.