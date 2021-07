UGT lamenta que descenso de paro registrado en la región se sitúe por debajo de la media

El secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, ha lamentado que el descenso de paro registrado en el región se sitúe por debajo de la media, siendo el "peor descenso" en términos absolutos en los últimos 10 años.



En concreto, Morcillo ha valorado los datos del paro de junio en una rueda de prensa en la que ha expuesto que el mercado laboral extremeño tiene unas características de forma estacional que viene determinado por campañas específicas, ya sean agrícolas, turísticas, comerciales.



Así pues, se evidencia en los datos de paro de los diferentes meses del año que, de manera reiterada, según ha indicado, vienen teniendo un comportamiento similar a los mismos meses de años anteriores.



No obstante, este mes de junio, aunque haya una bajada de parados registrados, el sindicato ha mostrado su sorpresa de forma "negativa" porque se sitúa por debajo de la media, siendo el "peor descenso" en términos absolutos en los últimos 10 años.



Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social toma la misma dirección positiva, pero siendo "más favorable" su aumento de afiliación en el mes de junio con 5.845 personas, y un total de 403.276 afiliados a la Seguridad Social en Extremadura.



Por sectores de actividad, se produce un descenso de parados en todos ellos. La agricultura tiene un descenso, pero menor al del mes anterior, siendo este mes tradicionalmente favorable en la generación de empleo debido a las diversas campañas agrarias.



El sector servicios como es habitual debido al peso que tiene en el mercado de trabajo, vuelve a ser como en meses anteriores el de mayor bajada en términos de desempleo, suponiendo el 80 por ciento de la bajada del mes, en lo que tiene mucho que ver dos subsectores como la hostelería y el comercio. Aunque al igual que en el sector anterior su bajada es menor a la del mes de mayo.



Asimismo, la hostelería que se ha visto beneficiada por la finalización del estado de alarma disminuye los desempleados en 362 y el comercio en 414 desempleados menos, aunque el comportamiento en relación al mes pasado y mismo mes que 2020 sea peor.



El sector de construcción tiene peor comportamiento al igual que el resto de los sectores, tanto con el mes anterior, como con el mismo mes del año 2020. Siendo la construcción de edificios, con una bajada de 185 desempleados y sus actividades profesionales con 147, los que provocan la bajada del sector.



En la industria la disminución del paro en este sector recae principalmente en la industria de la alimentación en 92 desempleados menos y 56 desempleados menos en la fabricación metálica.



"Hasta que no se consiga un sector industrial que permita dotar a nuestro mercado laboral de una base más sólida y mejorar la estabilidad del empleo, será muy difícil tener unos datos de desempleo mejores", según ha expuesto UGT Extremadura en una nota de prensa.



Asimismo, sin empleo anterior es el único colectivo en el que el número de desempleados aumenta en 609. Subida que viene siendo habitual en el mes de junio debido a que los jóvenes estudiantes una vez terminados sus estudios, se registran como demandantes de empleo.



DATOS POR GÉNERO



Por género, en el mes de junio, el paro ha disminuido la mayoría en los hombres, con una bajada de 1.098, suponiendo el 82 por ciento del total de los desempleados del mes de junio, mientras que las mujeres han bajado en menor medida con un descenso de 235.



A pesar de suponer una tasa mayor del total de personas paradas, el ritmo de creación de empleo en las mujeres se produce "sistemáticamente a un ritmo sensiblemente menor" que en los hombres, con lo que la brecha de género en el desempleo "no deja de incrementarse".



Los parados de larga duración descienden por segundo mes consecutivo en 1.502, haciendo un total de 54.521. Las ramas donde más se concentran los parados de larga duración, son en, Administración Pública y la Hostelería.



En cuanto a la contratación, se han firmado 61.614 contratos, incrementándose la cifra tanto con el mes pasado y el mismo mes del año 2020. De ellos el 93 por ciento siguen siendo contratos temporales de las distintas modalidades.



"Mes a mes comprobamos que las cifras se repiten siendo cuatro de cada diez contratos siguen teniendo menos de 15 días de duración influidos por la importante representatividad de las contrataciones temporales de Extremadura", ha apuntado.



Por ello, ha abogado por conseguir cambiar la lógica que rige en el ordenamiento laboral, y que se resume en que la contratación indefinida "debe ser la norma y la temporal la excepción".



"Los datos de paro muestran un nuevo descenso del número de personas desempleadas, aunque es el mes de menor bajada en lo que va de año 2020.Nos preocupa que se pueda ralentizar la creación de empleo en los meses de mayor generación del mismo, dado que sabemos que a partir del mes de agosto tradicionalmente los datos empiezan a resultar negativos en cuanto a generación de empleo", ha apuntado.



Es por ello que el sindicato considera imprescindible la derogación de la reforma laboral de 2012, pues "solo ha generado despidos, pobreza y desigualdad" entre la población extremeña, además de aumentar el SMI.



También ha mostrado UGT de Extremadura confianza en el hecho de que el Plan de Recuperación implique un cambio de modelo productivo que genere "empleos de calidad, así como un refuerzo del tejido productivo".



Finalmente, ha recalcado que no se debe olvidar que aún hay miles de trabajadores en situación de ERTEs en Extremadura, lo que ha posibilitado que las cifras del desempleo no se dispararan a cifras "inasumibles por la población", concluye el sindicato.