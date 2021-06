Cetarsa pide incluir al sector tabaquero en fondos Covid para ayudar relevo generacional

Ep

El presidente de Cetarsa, Juan Andrés Tovar, ha defendido que la situación del cultivo y producción del tabaco en España, aunque "no es fácil, está complicada", se encuentra en la actualidad "estabilizada", y ha defendido que en todo caso el sector "necesita recursos" para mantenerse y seguir desarrollándose.



Con ello, ha considerado que es "el momento" de pedir al Gobierno central "recursos" para que los fondos que llegarán en los próximos meses de Europa por la Covid-19, y que "van a hacer que el país dé un salto cualitativo desde el punto de vista económico y técnico", incluyan a este sector, para ayudar al relevo generacional "importante" que necesita para seguir modernizando también las empresas tranformadoras.



Tovar también ha pedido el "compromiso a medio plazo" de las grandes manufactureras de tabaco con el sector "para poder trabajar con una cierta perspectiva de futuro y garantizar la sostenibilidad de la zona de producción".



"Necesitamos el compromiso de todas (las grandes manufactureras). Sé que en gran parte lo tenemos, pero siempre es bueno tener un poco más, de todas las que lo tienen y de aquellas que en estos momentos no lo tienen o tienen menos", ha espetado Tovar, quien ha defendido que hay que "trabajar juntos" por este sector.



En esta línea, el presidente de Cetarsa ha defendido el "esfuerzo conjunto" de todos los eslabones de la cadena de valor; así como la "implicación activa" de la UE en la regulación del sector.



"La Unión Europea debería hacer un esfuerzo para proteger lo que queda del sector en Europa, sabiendo que fija población, que genera muchísima mano de obra en todos los niveles de la cadena, y que es un producto con un valor socioeconómico que permite vertebrar territorios y aportar a las arcas del Estado cantidades importantes en forma de impuestos", ha señalado.



De este modo lo ha indicado Juan Andrés Tovar durante su intervención en la presentación este lunes en Mérida del 'Informe sobre la contribución económica y social del sector de tabaco en España y tendencias en el marco regulatorio del sector', elaborado por KPMG en colaboración con la CEOE.



SITUACIÓN DEL TABACO EN LA PAC



Así, ha agradecido a la Mesa del Tabaco la realización de un estudio de la importancia del presentado este lunes, y que junto al que la Junta de Extremadura realizó recientemente, "pone al sector del tabaco en el lugar que merece" y se visualiza "la importancia del sector para todo el país".



Al respecto, ha argumentado que pese a que la situación del cultivo y su producción en España "no es fácil, está complicada", sí que "en este momento está estabilizada", y ha añadido que ahora hay que pasar a "trabajar en un futuro prometedor, que permita ir mejorando absolutamente todos los valores de la cadena".



En este sentido, ha añadido también que en Cetarsa están "esperanzados" en que dentro de la PAC el sector del tabaco va a quedar "razonablemente bien" porque "el esfuerzo que se ha hecho, desde la Junta de Extremadura fundamentalmente por parte de su presidente y de la consejero ha sido fundamental para que el ministro de Agricultura haya tenido la claridad de la problemática del sector y la sensibilidad para ayudar al mismo".