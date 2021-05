Extremadura cierra marzo con un déficit de 22 millones, equivalente a un -0,11% de su PIB

Ep.



La comunidad autónoma de Extremadura ha cerrado el pasado mes de marzo con un déficit de 22 millones de euros, equivalente al -0,11 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), y un gasto sociosanitario derivado de la pandemia de Covid-19 de 44 millones de euros, el 0,22 por ciento del PIB.



Así se recoge en los datos que este lunes ha difundido el Ministerio de Hacienda correspondientes a ejecución presupuestaria, al déficit del Estado hasta el mes de abril, así como al déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de marzo en términos de contabilidad nacional.



De acuerdo a estos datos, consultados por Europa Press, el déficit de Extremadura en marzo de 2021 fue inferior al de la media de la Administración regional, cuyo déficit hasta esa fecha llegó hasta los 3.486 millones, lo que equivale al 0,29 por ciento del PIB, según ha detallado el Ministerio de Hacienda.



En comparación con marzo de 2020, el déficit de Extremadura se ha elevado al pasar del 0,07 por ciento de PIB al 0,11 por ciento actual, siendo la variación en cifras absolutas de 13 millones de euros a 22 millones de euros.



DÉFICIT DEL CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



El déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluida la ayuda financiera, se situó en 15.527 millones de euros hasta marzo, lo que supone sumar 4.747 millones a la cifra registrada un año antes, un 44% más, como consecuencia del impacto de la pandemia, por lo que escala al 1,28% del PIB, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda.



No obstante, en lo que se refiere al déficit del Estado hasta el mes de abril, el dato se sitúa en el 1,40% del PIB y desciende un 15,1% respecto al mismo periodo del año anterior.



"Los datos de abril muestran un cambio de tendencia y por primera vez desde el inicio de la pandemia se registra un descenso del déficit del Estado comparado con el mismo periodo del año anterior", ha explicado el Ministerio que dirige María Jesús Montero a través de un comunicado.



Según han apuntado, este comportamiento viene derivado de la recuperación de la actividad económica producto del avance de la campaña de vacunación en contraste con el confinamiento total existente en abril de 2020.



En cuanto al déficit público hasta marzo, el de la Administración Central se situó en 10.778 millones, el 0,89% del PIB, y el déficit del Estado en marzo, en términos de PIB, equivale al 0,87%, alcanzando la cifra de 10.496 millones.



Por su parte, los organismos de la Administración Central registraron a finales del mes de marzo un déficit de 282 millones, frente al déficit de 448 millones de marzo de 2020, lo que supone un descenso del 37,1% interanual.



1.889 MILLONES DE COSTES DE LAS CCAA ASOCIADAS AL COVID



La Administración regional registró un déficit en marzo de 3.486 millones de euros, lo que equivale al 0,29% del PIB. Este resultadoobedece a un incremento de los gastos del 4%, frente a un aumento de los ingresos del 2,3%.



De acuerdo con la información transmitida por las comunidades autónomas a Hacienda, 1.889 millones corresponden hasta marzo a gasto socio-sanitario derivado de la Covid-19.



En cuanto a los fondos de la Seguridad Social hasta marzo, registraron un déficit de 1.263 millones, lo que supone un 0,10% en términos de PIB, y una caída del 40,8% respecto al mismo periodo de 2020.



Este mejor comportamiento, explica Hacienda, es consecuencia de un incremento de los ingresos del 11% (destacando el buen comportamiento de las cotizaciones) frente al crecimiento de los gastos del 8,5%.



INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL ESTADO



En lo referente a los datos del déficit del Estado hasta abril, registró un saldo negativo equivalente al 1,40% del PIB, frente al 1,77% registrado en el primer cuatrimestre de 2020.



Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 6,7%, frente al aumento más moderado de los gastos del 1,1%.



En concreto, los recursos no financieros ascendieron a 61.314 millones, creciendo los ingresos fiscales un 12% respecto a abril de 2020, hasta los 52.428 millones.



ALZAS DE DOS DÍGITOS EN IRPF Y SOCIEDADES



Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentaron un 3,9%, de los cuales los ingresos por IVA crecieron un 7%, mientras que los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio mejoraron un 29,1%, debido al IRPF, que creció un 22%, y al incremento del primer pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, que se elevó un 55,4%.



Por su parte, los impuestos sobre el capital se dispararon un 112,5% respecto al mismo periodo del año anterior, y los ingresos de las cotizaciones sociales descienden ligeramente un 0,2%, manteniendo prácticamente los niveles del año anterior.



AUMENTO MODERADO DEL GASTO DEL 1,1%



De su lado, hasta abril, los gastos no financieros del Estado se situaron en 78.205 millones, cifra superior en un 1,1% a la registrada en 2020. Este aumento se debe fundamentalmente a las transferencias corrientes entre administraciones públicas, que ascendieron a finales de abril a 47.528 millones, un 4,7% más que en 2020 y, principalmente, a las destinadas a los Fondos de la Seguridad Social, que han pasado de 7.353 millones en 2020 a 10.033 millones a finales de abril de 2021.



El importe de los gastos del Estado relacionados con la pandemia ha sido de 2.404 millones, un 43,3% superiores a los de abril de 2020, de los que 2.214 millones fueron transferencias a las comunidades autónomas y 188 millones es el gasto en los consumos intermedios, parte del cual corresponde a las vacunas.