CCOO y UGT reclaman que "es el momento" de exigir al Gobierno derogar la Reforma Laboral

Medio centenar de personas se han concentrado este lunes, día 12, convocadas por CCOO y UGT Extremadura, frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz, para reclamar que "es el momento" de exigir al Gobierno la derogación de la Reforma Laboral y de la Ley de Pensiones de 2013, y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).



Autolimitada a 50 personas, a razón de 25 por sindicato, y bajo medidas de seguridad frente a la Covid-19 como mantener la distancia de seguridad, la concentración se ha organizado bajo el lema 'Ahora sí toca' y ha contado con la presencia de la secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, y su homóloga en Comisiones Obreras en la región, Encarna Chacón.



En declaraciones a los medios, Patrocinio Sánchez ha señalado que este lunes, día 12, se movilizan al igual que el mes pasado y como seguirán haciendo todos los meses "hasta que la situación cambie", a la vez que ha expuesto que se llevan cinco años "con los vaivenes de los distintos gobiernos en los que no se acaba de cerrar el diálogo social" y que, este último año año, lo han dedicado "fundamentalmente a solventar o a tener un paraguas social para aquellos trabajadores y trabajadoras que tenían dificultades".



No obstante, ahora que se empieza a "ver un poco la luz" en relación a la pandemia de la Covid-19 con las vacunas y la recuperación económica, creen que "es el momento de retomar el diálogo social", el cual "se paralizó justo cuando la pandemia" pese a que tenían algunas cosas "avanzadas" tanto en el tema de la Reforma Laboral como en otros aspectos.



"Ahora entendemos que es el momento, por lo tanto tenemos que seguir de alguna forma compaginando movilización con negociación, creemos que es fundamental la derogación de la Reforma Laboral, nos movemos para que la Reforma Laboral se derogue", ha continuado Sánchez, que ha recordado que también abogan por que "la ultra actividad de los convenios colectivos vuelva a existir", por la derogación de la reforma de las pensiones del 2013 y para ampliar el SMI.



Y es que, como ha hecho hincapié, creen que "es el momento" y desde UGT van a seguir siendo "responsables" con la actual situación y van a seguir apoyando medidas que beneficien también a las empresas, "porque es fundamental y es prioritario que las empresas de nuestro país y sobre todo en nuestra región sean solventes, sigan siendo solventes para cuando la crisis acabe los ERTES no se conviertan en ERES".



De este modo, ha aseverado que van a "pelear" y seguirán haciéndolo para que el Gobierno cumpla con los compromisos que en su momento adquirió, al tiempo que ha avanzado que entiende que el 1 de mayo, Día del Trabajo, estarán en la calle, aunque "seguramente que de una forma mucho más tranquila" y podrá estar "menos gente", dado que "es el momento" de que los sindicatos se muevan y de que los trabajadores "empiecen de alguna forma a no tener tantítimas dificultades" en su jornada, en su horario de trabajo o en relación a los convenios colectivos y de empresa.



"Seguiremos en la calle, seguiremos en la lucha, compatibilizaremos movilización y negociación, pero es prioritario y fundamental seguir en la calle y aquí estaremos todos los 11 de cada mes mientras el Gobierno no rectifique, que es el único que tiene la capacidad de hacerlo, y que además lo prometió y lo tiene pactado y prometido, por lo tanto que lo cumpla", ha insistido la secretaria regional de UGT.



RECORDAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS



Por su parte, Encarna Chacón ha ensalzado que Comisiones Obreras y UGT se han movilizado este lunes en todo el país para recordar al Gobierno "los compromisos que tenía adquiridos antes de la pandemia", sobre lo cual entienden que "ya se está viendo la luz al final del túnel", que las vacunas "están funcionando" y "evidentemente eso va a significar que de nuevo se va a generar esa economía que estaba paralizada".



"Este es el momento para cambiar el escenario de las relaciones laborales que se han mantenido desde la anterior crisis y que, de manera unilateral, adoptó el partido del Gobierno en aquel momento, que era el Partido Popular", ha señalado Chacón, para quien el "compromiso" del Ejecutivo central, que "además es el Gobierno que puede hacerlo", es derogar esas reformas "tan lesivas que pesaron sobre la clase trabajadora".



Así se ha referido a la Reforma Laboral, a la de las pensiones y la subida del Salario Mínimo Interprofesional, unas reformas "lesivas" que en Extremadura "tanto daño están causando" y que "han dado la mayor fortaleza a los empresarios a través de la negociación colectiva", por lo que ha incidido: "no podemos estar de nuevo en manos de los empresarios a la hora de negociar los convenios colectivos, y por supuesto es necesario que, por ley, se establezca la cuantía de las pensiones, la subida en función del IPC, y eso se tiene que hacer ya".



Aspectos que, como ha reiterado Chacón, son "responsabilidad" del Gobierno, al tiempo que ha sostenido que los empresarios "están saliendo bastante bien beneficiados con la actual crisis" y "se están financiando" a través tanto de los presupuestos del Estado, como la propia Comunidad Autónoma e "incluso" los ayuntamientos, por lo que "es el momento de ser responsable el empresariado" y de "asumir lo que realmente necesita esta sociedad", que pasa por "mejores condiciones laborales".



Para la secretaria regional de CCOO, "todo eso va a facilitar que se reactive de nuevo la economía, y si no que decrete el Gobierno, porque tiene la capacidad suficiente para modificar por ley lo que otro Gobierno hizo y que, de verdad, no ha significado más que penurias, pobreza y precariedad en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de nuestra región y de nuestro país".



"Seguiremos estando en la calle, hoy, al mes que viene, el 1 de mayo y hasta que realmente este Gobierno cumpla el compromiso de paralizar las reformas tan nefastas que puso en vigor el Partido Popular", ha concluido Encarna Chacón.